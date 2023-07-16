«Я бы не брал в «Юве» Лукаку, заявлявшего, что не наденет черно-белую футболку. Если он в форме, может забить 35 голов, если нет – станет козлом отпущения». Экс-хавбек туринцев Мауро о Ромелу

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия Фабио Капелло серия А Италия Гонсало Игуаин Массимилиано Аллегри Ромелу Лукаку Маурицио Сарри Кристиано Джунтоли Футбол

Экс-хавбек «Ювентуса» Массимо Мауро не советует руководству подписывать Ромелу Лукаку.

«Я, возможно, старый, но не стал бы брать таких футболистов, как Лукаку, которые публично заявляли, что никогда не наденут черно-белую футболку. Но, впрочем, я бы и не удивился.

В истории «Ювентуса» уже были такие случаи. Я думаю о Капелло, Сарри и даже Игуаине. Они казались отличными соперниками, а потом даже в составе «бьянконери» добились успеха. Не говоря уже о том, что сегодня футболисты могут говорить и делать то, что хотят. Они целуют эмблему, а через минуту уже куда-то переходят. Большинство тренеров предпочитает этого не слышать и не видеть.

Я, с другой стороны, по-прежнему убежден в том, что для строительства команды, хорошей команды, нужно начать с чувства принадлежности и с формирования своего лица.

Я не думаю, что Лукаку вернет фанатам «Ювентуса» радость. Наоборот.

Мне кажется, что его скорее хочет видеть Аллегри, а не Джунтоли. Мы говорим об опытном и надежном форварде. Если он будет в форме, если ему будет везти, то он способен забить 35 голов за сезон. В обратном случае он может упускать простые моменты и стать козлом отпущения, как это было в финале Лиги чемпионов», – заявил Мауро в интервью La Gazzetta dello Sport.

19 комментариев

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Digart
Ни один нормальный болельщик Ювентуса не одобрит этот отвратительный трансфер.
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JPM
Ответ artish186
ощущение, что уже стёрлось понятие °переход в стан главных соперников°, не только в случае с Лукаку, но и во всем футболе в целом, наверное не стоит воспринимать это как что то ужасное, мы лишь наблюдаем за переходом очередного наемника. Никто не виноват, просто вот так вот сейчас все устроено
в Италии всю жизнь так переходили - из Интера в юве - Милан и обратно в любом порядке. там это норм
+7
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+6
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DZ0
Лукаку и Интер как неадекватная пара на тусовке, которая то ссорятся, то клянутся быть вместе на всю жизнь, а потом друг за другом бегают
+9
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леннорыч-абрамович
Это он про Торпедо говорил
+4
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artish186
ощущение, что уже стёрлось понятие °переход в стан главных соперников°, не только в случае с Лукаку, но и во всем футболе в целом, наверное не стоит воспринимать это как что то ужасное, мы лишь наблюдаем за переходом очередного наемника.
Никто не виноват, просто вот так вот сейчас все устроено
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Адепт Суперлиги
Хрен бы с ним, с мердовским прошлым и клятвами. Игрок прямо сейчас ничего не гарантирует и не стоит своих денег. Фарс, а не трансфер, а учитывая сколько инсайдеров сообщает об инициативе Аллегри непосредственно, то можно сказать, что у Юве всё и будет плохо, пока этот маразматик, дискредитировавший своё наследие, будет иметь такие полномочия.
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Акира_1
Лукаку должен прекращать позориться и ехать на пенсию в Аравию. Тем более он давно не приносит пользы клубам, что доказал финал ЛЧ, а не ломать эту драму.
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Футбол, хоккей итд
Массимо! Ты на спортсе под каким ником зарегистрирован?😉😁 Ибо выразил точку зрения большинства юзеров Спортса.🤪😜
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corazón blanco
Ответ Не уверен!!
А что ему было делать? Сидеть на банке под мёртвым Джеко, который по полю пешком ходит и только может в штрафной играть...
Джеко уже перешел в Фенербахче, а Интер подписал Тюрама.
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Драпежник
Ответ JPM
в Италии всю жизнь так переходили - из Интера в юве - Милан и обратно в любом порядке. там это норм
Тут ситуация подогрета тем что он наговорил про любовь Интеру. А так ничего необычного
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Treq Qert
Ответ artish186
ощущение, что уже стёрлось понятие °переход в стан главных соперников°, не только в случае с Лукаку, но и во всем футболе в целом, наверное не стоит воспринимать это как что то ужасное, мы лишь наблюдаем за переходом очередного наемника. Никто не виноват, просто вот так вот сейчас все устроено
Да в Италии это всегда было)
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Азатполат Новуров
не та родина где ты родился а та где хорошо живёшь
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Chuha-Motibg
Лукаку это ж Погба без волос. Хотят выдают топ матч, хотят месяцами вату катают. Ничему Юве не учит горький опыт
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Пирс Морган
Ждем новые нарезки с Лакакой:

https://www.youtube.com/watch?v=oBn41-6DWMs&ab_channel=IMAGINESTUDIOS
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dreamstep
Юве, для возврата 1го места, нужен очень мотивированный нападающий. Лукаку думает чисто о деньгах, даже если забьет 20 за сезон, атмосферу испортит.
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Барберис
Так ко всем это относится.
Нападающим.
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Andrey Yaroslavtsev
И в РПЛ такие случаи были и есть, и будут. Времена меняются.
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Не уверен!!
А что ему было делать? Сидеть на банке под мёртвым Джеко, который по полю пешком ходит и только может в штрафной играть...
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