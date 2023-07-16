«Я бы не брал в «Юве» Лукаку, заявлявшего, что не наденет черно-белую футболку. Если он в форме, может забить 35 голов, если нет – станет козлом отпущения». Экс-хавбек туринцев Мауро о Ромелу

Экс-хавбек «Ювентуса» Массимо Мауро не советует руководству подписывать Ромелу Лукаку.

«Я, возможно, старый, но не стал бы брать таких футболистов, как Лукаку, которые публично заявляли, что никогда не наденут черно-белую футболку. Но, впрочем, я бы и не удивился.

В истории « » уже были такие случаи. Я думаю о , и даже . Они казались отличными соперниками, а потом даже в составе «бьянконери» добились успеха. Не говоря уже о том, что сегодня футболисты могут говорить и делать то, что хотят. Они целуют эмблему, а через минуту уже куда-то переходят. Большинство тренеров предпочитает этого не слышать и не видеть.

Я, с другой стороны, по-прежнему убежден в том, что для строительства команды, хорошей команды, нужно начать с чувства принадлежности и с формирования своего лица.

Я не думаю, что вернет фанатам «Ювентуса» радость. Наоборот.

Мне кажется, что его скорее хочет видеть Аллегри, а не Джунтоли. Мы говорим об опытном и надежном форварде. Если он будет в форме, если ему будет везти, то он способен забить 35 голов за сезон. В обратном случае он может упускать простые моменты и стать козлом отпущения, как это было в финале Лиги чемпионов», – заявил Мауро в интервью La Gazzetta dello Sport.