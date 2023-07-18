«Зенит» готов снизить цену на Вендела, если «Палмейрас» предложат нескольких игроков

Теги Зенит Фламенго Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Клаудиньо Николас де ла Крус Вендел Футбол

Вендел может покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию.

Как сообщает Goal Brasil, «Фламенго» не ведет переговоры с полузащитником, который был близок к переходу в этот клуб в 2022 году, но предпочел продлить контракт с «Зенитом».

Тогда руководство «Фламенго» удивилось решению Вендела, переговоры с которым на тот момент были на продвинутой стадии. Из-за этого бразильцы переключились на других футболистов этой позиции. Сейчас «Фламенго» сосредоточен на переговорах по Клаудиньо и полузащитнику «Ривер Плейт» Николасу де ла Крусу.

Интерес к Клаудиньо – одна из причин, по которой переговоры «Фламенго» и «Зенита» по Венделу сейчас невозможны. Руководство бразильского клуба понимает, что «Зенит» не отпустит обоих игроков, поэтому концентрируется на Клаудиньо.

Вендел не скрывает, что хочет вернуться во «Фламенго». Игрок и его представители открыто дают понять это. Из-за такого поведения стороны футболиста «Фламенго» пришлось опровергать переговоры с Венделом.

Сейчас переговоры с бразильцем ведут «Палмейрас». Клуб очень заинтересован в его приглашении, но понимает, как сложно вести переговоры с «Зенитом». Российский клуб хочет либо получить высокую трансферную компенсацию, либо снизить ее за счет включения нескольких игроков в сделку, как в случае с переходом Юри Алберто в «Коринтианс».

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Он не вернулся в расположение клуба после отпуска.

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72 комментария

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Лев Бабенко
Ахахах
Бегите, глупцы)
Оно вас сожрёт)
+31
-10
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Алексей Ненахов
Будущие россияне
+28
-7
+21
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Андрей Федоров
Ответ Дядя Вадя
бразилов зенита хочет купить только Бразилия и Турция... всё что нужно знать о их уровне
И никакой политики. Был бы Мудрик, апл бы выстроилась в очередь
+20
-3
+17
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fil_spb
Ответ Дядя Вадя
бразилов зенита хочет купить только Бразилия и Турция... всё что нужно знать о их уровне
Иногда мне бывает интересно, что в голове у кб, которые такими шутейками промышляют. Ну хорошо, уровень зенитовских бразилов низкий. Но эти же бразилы регулярно унижают Спартак. Возят мордой об газон вплоть до 7-1. Ты представляешь какое беспросветное дно Спартак, если "никому не нужные" бразильцы так унижают твой ФК Семерочка?
+14
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+12
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Caniball
Ну тут по-сколько у Вендела длительный контракт, который он переподписал прошлым летом, то Зенит в праве диктовать свои условия.
+10
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Кирилл.С-Пб
Ответ Дядя Вадя
бразилов зенита хочет купить только Бразилия и Турция... всё что нужно знать о их уровне
Ну уровня хватает, чтобы возить всю РПЛ рылом по полю, дядя
+4
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Caniball
Ответ Filipp Gorski
С Фламенго лучше такую манипуляцию проводить Там и выбор более богатый на игроков
Можно Айртона от туда подтянуть, например.
+4
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Фёдор Кузнецов
Эндрика можно он Палмейраса взять, как раз форвард нужен)
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Owen_the_Simple
Ответ Дядя Вадя
Я жетниже написал,что нельзя делать банды бразильские. Это всем вредит. Я бы хотел что бы Алекс вообще никуда не уезжал., как и многие другие. У зенита же совсем другая стратегия. Я думаю, что они хотят стать типа Шахтёром и зарабатывать деньги на перепродаже.
Не думаю, что перед Зенитом стоит первоочередная задача по заработку на трансферах. Просто большинство европейских рынков закрыто и Зенит пытается получить качественных игроков, укрепляя позиции и связи на самом привлекательном из оставшихся. Такие сейчас условия, что качественных игроков можно взять только в Латинской Америке, а удержать их сложно в условиях отсутствия еврокубков. Это предполагает большую текучку кадров, что в свою очередь предполагает необходимость думать на два шага вперёд и иметь несколько запасных вариантов.
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Owen_the_Simple
Ответ adamxx
Забудь про внешний рынок. С нами ни один вменяемый клуб не хочет иметь дела. Ни с кем. Ни с одним клубом.
Страх редко сопутствует вменяемости. С российскими клубаии не хотят сотрудничать от страха политических рестрикций. Впрочем, это их дело.
И я не считаю те же бразильские клубы невменяемыми.
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2vdhrvmmzf
Ответ Alex Metallov
Получат несколько игроков Палмейраса и отправят их в Сочи. А то Сочи прошлый сезон как-то слабовато провел, им нужно усиление.
Кстати да, пора уже как хоккейный побратим СКА раскидывать в 3-4 клуба людей, там скоро бразильцам даже места на скамейке не хватит
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Дмитрий Караваев
Нужно больше бразильцев ! Больше! 😆
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Spartacus Pro
Горшочек вари... нужно еще больше бразильцев.
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Alex Metallov
Получат несколько игроков Палмейраса и отправят их в Сочи. А то Сочи прошлый сезон как-то слабовато провел, им нужно усиление.
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fussballer
Надо больше бразилов!
+8
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Ри чмонд)
Ответ Кирилл.С-Пб
И правда чмонд)))
Не.....Санкт--Паулобург😄👍
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Кирилл.С-Пб
Ответ Дядя Вадя
Ну не возят прям..ну достаточно их мастерства для победы. Спрошу нет.. Это же только показывает уровень лиги
Нормальная лига. Крымские подтянутся, вообще заживём)
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Геннадий Киселёв
Мюллеру узбеко-таджикских газовщиков уже не хватает. Бразилов внедрять будет.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Ри чмонд)
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И правда чмонд)))
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Злодей Спб
На поле выходит только 11 игроков. Лучше иметь одного топового с необходимыми качествами, чем трёх средних - их всё равно на поле не выпустить одновременно :)
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alexus-1990
скоро игроки уровня Абелардо заполонят зенит. в Палмейрас вроде кроме Эндрика стоящих то нету никого
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Виктор
Ответ Radik_2.0
они этих бразилов солить собираются?)
В спартак продавать. Ну или в Торпедо.
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Новый тренер ФК Спартак
одного не битого на 2 двух битых
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sango
Пускай их будет 700😂
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Owen_the_Simple
Ответ Дядя Вадя
Ну не знаю.. зенит легко мог так же Лучшую молодежь России забирать,но почему-то выбрал бразильскую молодёжь
У Зенита уже много лет нацеленность на готовых игроков. Селекцией молодёжи занимаются на уровне до Зенита-2, а дальше пропасть, через которую пока только Мостовой перепрыгнул.
Внутренний рынок не ломался, поэтому его и не чинят. А вот внешний катастрофически изменился, подо что Зенит и пытается адаптироваться.
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