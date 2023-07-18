«Зенит» готов снизить цену на Вендела, если «Палмейрас» предложат нескольких игроков

Вендел может покинуть «Зенит» и вернуться в Бразилию.

Как сообщает Goal Brasil, «Фламенго» не ведет переговоры с полузащитником, который был близок к переходу в этот клуб в 2022 году, но предпочел продлить контракт с «Зенитом».

Тогда руководство «Фламенго» удивилось решению Вендела, переговоры с которым на тот момент были на продвинутой стадии. Из-за этого бразильцы переключились на других футболистов этой позиции. Сейчас «Фламенго» сосредоточен на переговорах по Клаудиньо и полузащитнику « » Николасу де ла .

Интерес к Клаудиньо – одна из причин, по которой переговоры «Фламенго» и « » по Венделу сейчас невозможны. Руководство бразильского клуба понимает, что «Зенит» не отпустит обоих игроков, поэтому концентрируется на .

Вендел не скрывает, что хочет вернуться во « ». Игрок и его представители открыто дают понять это. Из-за такого поведения стороны футболиста «Фламенго» пришлось опровергать переговоры с Венделом.

Сейчас переговоры с бразильцем ведут «Палмейрас». Клуб очень заинтересован в его приглашении, но понимает, как сложно вести переговоры с «Зенитом». Российский клуб хочет либо получить высокую трансферную компенсацию, либо снизить ее за счет включения нескольких игроков в сделку, как в случае с переходом Юри Алберто в «Коринтианс».

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Он не вернулся в расположение клуба после отпуска.