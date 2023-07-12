Медведев заявил, что Вендел возвращается в «Зенит»: «А куда же еще?»

Вендел возвращается в расположение «Зенита» после попытки найти новый клуб.

Ранее Сергей Семак сообщил, что «Зенит» разрешил Венделу искать новую команду. Появлялась информация о том, что клуб хочет получить за бразильца 25 млн евро, а сам игрок не готов идти на снижение зарплаты. В Европе таких вариантов для него не нашлось.

Сегодня о скором возвращении в « » сообщил .

– Вендел в дороге.

– В Санкт‑Петербург?

– А куда же еще? – сказал гендиректор сине-бело-голубых.

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. Его контракт с клубом действует до лета 2027‑го.