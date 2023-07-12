Медведев заявил, что Вендел возвращается в «Зенит»: «А куда же еще?»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Матч ТВ Вендел Футбол

Вендел возвращается в расположение «Зенита» после попытки найти новый клуб.

Ранее Сергей Семак сообщил, что «Зенит» разрешил Венделу искать новую команду. Появлялась информация о том, что клуб хочет получить за бразильца 25 млн евро, а сам игрок не готов идти на снижение зарплаты. В Европе таких вариантов для него не нашлось.

Сегодня о скором возвращении Вендела в «Зенит» сообщил Александр Медведев.

– Вендел в дороге.

– В Санкт‑Петербург?

– А куда же еще? – сказал гендиректор сине-бело-голубых.

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года. Его контракт с клубом действует до лета 2027‑го.

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42 комментария

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Самозанятый
Надо предпродажную подготовку пройти, вмятины зарихтовать, пробег скрутить)
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Доктор Верховцев
Ответ Игорь М.
Будет ли он мотивирован играть за клуб?
Клуб же его не удерживает насильно. Попробовал поискать что-то, не получилось, вернулся. Потом ещё поищет.
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Любовь Мелехова
От добра добра не ищут. Рады, что ’блудный сын’ возвращается в Зенит!
+9
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Игорь М.
Будет ли он мотивирован играть за клуб?
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IceBear27
Ответ Spartakus1984
Заложник ситуации,какой у него будет настрой?
У Промеса вроде неплохой настрой, хотя ему играть приходится в Спартаке, чтобы в тюрягу не сесть. Также и Вендел приедет, чтобы зарабатывать сколько он желает)
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fil_spb
Ответ Spartakus1984
Заложник ситуации,какой у него будет настрой?
Если хочет уйти, то надо показать покупателям что он играть умеет хорошо и профессионализм для него не пустой звук. Т.е. хорошо играть это в его же интересах.
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Mark Safa
Ответ юра георгиевский
Вся московская братия в шоке. Как так ?! Должен был уйти же ?! Придётся опять страдать от Вендела моск/клубам.
Некоторые Московские клубы и так без Вендела страдают
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юра георгиевский
Вся московская братия в шоке. Как так ?! Должен был уйти же ?! Придётся опять страдать от Вендела моск/клубам.
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Владислав88
Вендел хитрован, каждый год просто филонит сборы. Как говорили пусть тренируются те, кто играть не умеет))))
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schwein
Ответ KOTOV71
Комментарий удален пользователем
Ничего, зато столичные алкоблогеры уже успели наснимать видосов на тему "Бразильцы бегут, Семак в панике".
Пипл хавает (с)
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Виктор
Ответ Роман Олегов
Теперь и среди болельщиков Зенита вырабатывается группа сектантов, в чей устав входит, по-видимому, под каждой новостью о Зените писать о "московских" Только не вижу много уместного в таком злорадстве, т.к. подобное возвращение - скорее, плохая новость для Зенита. Уж лучше бы продали Вендела, чем получили обратно немотивированного игрока, который либо на лавке окажется ввиду такого поведения, что вряд ли может хорошо сказаться на атмосфере в команде, либо будет играть, и все остальные увидят, что так, оказывается, можно было. Надеюсь, что до конца ТО он все-таки найдет новый клуб.
А кто решил, что Вендел не мотивирован?
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Nick Crosier
Главное чтобы Вендел не скис.Хотя ему Оливейра доходчиво объяснит,что если он хочет уйти,то надо работать и приносить пользу,а не халтурить.
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disharmony666
И тут московских перекосило..)
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Доктор Верховцев
Ответ Самозанятый
Надо предпродажную подготовку пройти, вмятины зарихтовать, пробег скрутить)
Да там только пропылесосить и — отлично.
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Владислав88
Тогда Ерохин, Сутормина и Бакаев точно продавать надо. Ну смысл их держать с миллионной зрплато ещё год на контракте,чтоб потом даром ушли? Надо хоть что-то отбить за них. С паршивых овец хоть шерсти клок.
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zzzeeerrrooo
Ответ 2vdhrvmmzf
А питерская братия не в шоке что их игрок пропустил все сборы клуба и в нулевой форме перед первым официальным матчем через 3 дня?
Ду Кейрус прямая замена Венделлу
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fil_spb
Ответ 2vdhrvmmzf
А питерская братия не в шоке что их игрок пропустил все сборы клуба и в нулевой форме перед первым официальным матчем через 3 дня?
Не переживай, не в шоке. У нас, было дело, "герой" сегодняшнего дня Кузяев вообще в команду пришёл к 5 туру чемпионата. И ничего, успешно потом возил всю РПЛ. Так что готовься, придётся как всегда терпеть. Надо терпеть.
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KOTOV71
Комментарий удален пользователем
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Виктор
Ответ Король Крусибла
Москвичи, сушите весла
Да у них там траур объявили.
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Король Крусибла
Москвичи, сушите весла
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Виктор
Ответ Spartakus1984
Заложник ситуации,какой у него будет настрой?
Рабочий.
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belikovda.90
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Ответ Spartakus1984
Заложник ситуации,какой у него будет настрой?
Тебе самому не стыдно, что играют не за Спартак, а чтобы не посадили
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юра георгиевский
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вещи забыл...
Нашему спартачку забыл покер забить для веселья всей страны.
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Роман Олегов
Ответ Diakos
Противно смотреть, как Венделу одно место вылизывают, хочешь проходи сборы с командой, хочешь не проходи и отдыхай в Бразилии. Не сообщается ни о каких штрафных санкциях, ни даже публичного осуждения от клуба. Я, конечно, понимаю, что Вендел дорогостоящий актив, но как по мне такое поведение подрывает авторитет клуба и клуб должен выступать со стороны силы, а не наоборот. Создаёт прецедент для подобного поведения для остальных игроков
Согласен. Не с формулировкой, но с основной мыслью. Только я думаю, что Семак такое мимо не пропустит. Как минимум, первый месяц Вендел на лавке просидит если так и не уедет никуда.
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Роман Олегов
Ответ Виктор
А кто решил, что Вендел не мотивирован?
Да не, конечно мотивирован! Просто сбор весь пропустил с командой)
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