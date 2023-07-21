В «Зените» сообщили, что Вендел возвращается в расположение клуба

Александр Медведев сообщил, что Вендел прибудет в расположение «Зенита».

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием.

Надеемся, что он будет их исполнять также. Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать», – сказал председатель правления «зенита».

Сообщалось, что представитель бразильца в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург для встречи с руководством «Зенита».