В «Зените» сообщили, что Вендел возвращается в расположение клуба
Александр Медведев сообщил, что Вендел прибудет в расположение «Зенита».
«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием.
Надеемся, что он будет их исполнять также. Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать», – сказал председатель правления «зенита».
Сообщалось, что представитель бразильца в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург для встречи с руководством «Зенита».
вендетта не летит вместе с агентом, но медведю надо накачать шеки и показать какой мы гегемон)))
На ближайшем саммите БРИКС, который пройдёт в ЮАР с 22 по 24 августа, глава МИД России Сергей Лавров, а также президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Китая Си Цзиньпин, Индии Драупади Мурму и ЮАР Сирил Рамафоса планируют согласовать договор о свободном перемещении товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, равных условий и гарантий для хозяйствующих субъектов между странами-членами БРИКС, сказала в эфире телеканала TV Globo журналист Паула Лемуш со ссылкой на источники в руководстве страны.
В случае договорённостей, документ может вступить в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, у граждан Бразилии в России появятся ровно те же права, что и у граждан государств-членов ЕАЭС. А значит, они перестанут считаться иностранцами в заявках команд клубов РПЛ.
Это форма торга. Вендел демонстративно показывает, что играть не будет, чтоб Зенит принял любые, предложенные покупателем условия. Зенит демонстративно показывает, что готов подержать Вендела и без мотивации, обозначая, что такие фокусы не пройдут и нужно соглашаться на условия Зенита.
Если за бесценок раздавать всех "потерявших мотивацию", то денег на замену не будет.