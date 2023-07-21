В «Зените» сообщили, что Вендел возвращается в расположение клуба

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев сообщил, что Вендел прибудет в расположение «Зенита».

«Вендел летит в Санкт-Петербург вместе со своим агентом. Он игрок команды и должен находиться в ее расположении. Об этом говорил и Сергей Богданович. Он футболист «Зенита» и должен исполнять свои обязанности. Игроки исполняют свои обязанности с удовольствием.

Надеемся, что он будет их исполнять также. Надо обращать внимание и на его семейные проблемы. Он потерял тетю, которая для него была как мама. Он потерял дедушку, когда у него уже был билет на самолет. Надо по-человечески это оценивать», – сказал председатель правления «зенита».

Сообщалось, что представитель бразильца в ближайшее время вылетит в Санкт-Петербург для встречи с руководством «Зенита».

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24 комментария

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Мосгорсуд
Ну не знаю....заставить то конечно можно, но на месте руководства, я ему уже не доверял бы
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Василий Васильев
Зачем держать не мотивированного игрока? Обменять на Педро или Габигола из Фламенго,тем более у Зенита есть проблемы с нападающими.
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Owen_the_Simple
Ответ Василий Васильев
Зачем держать не мотивированного игрока? Обменять на Педро или Габигола из Фламенго,тем более у Зенита есть проблемы с нападающими.
Его никто не держит. Вендел пытается уронить цену на свой трансфер, а Зенит ему в этом пытается препятствовать.
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psycho
помню, лет десять назад, на работе у нас был такой вендел, каждый месяц кого-нибудь хоронил, а потом забыл, кто у него умер, и начал по второму кругу
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Алексей Ненахов
Помниться Медведев обещал на вираже сцену снести )
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Роман
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Медведев как и весь кооператив озеро живут в своей параллельной реальности...
вендетта не летит вместе с агентом, но медведю надо накачать шеки и показать какой мы гегемон)))
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kilo_gilo
дааа,все видели в запрещенной соцсети,как он потерю любимой тети и дедушки переживал😏
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Камбоджа Иванов
Тем временем:

На ближайшем саммите БРИКС, который пройдёт в ЮАР с 22 по 24 августа, глава МИД России Сергей Лавров, а также президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Китая Си Цзиньпин, Индии Драупади Мурму и ЮАР Сирил Рамафоса планируют согласовать договор о свободном перемещении товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, равных условий и гарантий для хозяйствующих субъектов между странами-членами БРИКС, сказала в эфире телеканала TV Globo журналист Паула Лемуш со ссылкой на источники в руководстве страны.

В случае договорённостей, документ может вступить в силу с 1 января 2024 года. Таким образом, у граждан Бразилии в России появятся ровно те же права, что и у граждан государств-членов ЕАЭС. А значит, они перестанут считаться иностранцами в заявках команд клубов РПЛ.
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Василий Васильев
Ответ Owen_the_Simple
Его никто не держит. Вендел пытается уронить цену на свой трансфер, а Зенит ему в этом пытается препятствовать.
Игрок не мотивирован,характер у него сложный ,наверняка начнет дурака валять ,к нему и интерес то есть только из Бразилии. Они больше 20 миллионов все равно не заплатят или обмен на кого то .
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Owen_the_Simple
Ответ Василий Васильев
Игрок не мотивирован,характер у него сложный ,наверняка начнет дурака валять ,к нему и интерес то есть только из Бразилии. Они больше 20 миллионов все равно не заплатят или обмен на кого то .
К нему есть интерес и Вендел прекрасно это знает. И скорее всего даже находится в контакте с потенциальным покупателем по вопросу цены трансфера.
Это форма торга. Вендел демонстративно показывает, что играть не будет, чтоб Зенит принял любые, предложенные покупателем условия. Зенит демонстративно показывает, что готов подержать Вендела и без мотивации, обозначая, что такие фокусы не пройдут и нужно соглашаться на условия Зенита.
Если за бесценок раздавать всех "потерявших мотивацию", то денег на замену не будет.
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Александр Жердин
Ответ Ветер
Через полгодика опять захандрит. Зенит для депрессивных.
Ну не все же команды из своего клуба Шапито устраивают.
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Торна
Ответ psycho
помню, лет десять назад, на работе у нас был такой вендел, каждый месяц кого-нибудь хоронил, а потом забыл, кто у него умер, и начал по второму кругу
Все они , включая Вендела, состоят в партии Деточкина
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