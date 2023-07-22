«ПСЖ» с сегодняшнего дня готов обсуждать продажу Килиана Мбаппе.

По сведениям инсайдера , в клубе чувствуют, что форвард намерен уйти бесплатно в 2024 году, и потому выставили его на трансфер.

Согласно информации L’Equipe, некоторые члены « » допускают, что 24-летний футболист будет отстранен до закрытия трансферного окна, если не согласится на переход этим летом и не продлит контракт.

Отмечается, что некоторые клубы уже сделали запрос по .

Ранее стало известно, что из-за предполагаемой договоренности с « » Килиан исключен из заявки на предсезонное турне «ПСЖ».