Мбаппе выставлен на трансфер. «ПСЖ» может отстранить Килиана до осени, если он не уйдет сейчас и не продлит контракт

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» с сегодняшнего дня готов обсуждать продажу Килиана Мбаппе.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в клубе чувствуют, что форвард намерен уйти бесплатно в 2024 году, и потому выставили его на трансфер.

Согласно информации L’Equipe, некоторые члены «ПСЖ» допускают, что 24-летний футболист будет отстранен до закрытия трансферного окна, если не согласится на переход этим летом и не продлит контракт.

Отмечается, что некоторые клубы уже сделали запрос по Мбаппе.

Ранее стало известно, что из-за предполагаемой договоренности с «Реалом» Килиан исключен из заявки на предсезонное турне «ПСЖ».

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63 комментария

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Дедушкин самогон
Кто за ПСЖ болеет - в цирке не смеется
+55
-13
+42
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Дядя ТУРА
Ответ Дедушкин самогон
Кто за ПСЖ болеет - в цирке не смеется
это пишет болельщик Спартака. ахахаххч
+46
-22
+24
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corazón blanco
Парижу смотрю и так в принципе терять нечего, имидж уже испорчен.
+29
-12
+17
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Амин Чич
кстати, для " старичков" пишу))) в этом году 30 лет исполняется сериалу "Санта Барбара", так для информации
+15
-5
+10
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Всеволод Поскребышев
Ответ Дядя ТУРА
это пишет болельщик Спартака. ахахаххч
Болеле локо виднее ахахахахах
+11
-5
+6
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Василий Леонов
Наконец-то шейхи отрастили яйца
+10
-5
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Mayer
Ответ corazón blanco
Парижу смотрю и так в принципе терять нечего, имидж уже испорчен.
Это первый случай, когда игроку ставят ультиматум? )))
+5
-1
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Мексиканская песня
Ответ Амин Чич
кстати, для " старичков" пишу))) в этом году 30 лет исполняется сериалу "Санта Барбара", так для информации
Значит, я смотрел его с самого начала.
+5
-2
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PALYCH_59
Ответ Всеволод Поскребышев
Болеле локо виднее ахахахахах
а, у локо есть болелы?
+4
-1
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Ena Therapy
Ну ребят , если у него кроме денег , есть какие то амбиции, то это надо прям в ближ время уходить. Если согласиться на бабки , не смотря на скамейку, то эт все .
+3
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lavrup
Ответ Buzya
вот только есть нюанс... даже если тот же МС заплатит денежку, то Мбаппе просто может не подписывать контракт с МС и сделка сорвётся. Ну, это если он реально хочет в Мадрид. Вот и посмотрим, что для него важнее: мечта или деньги
Как показал прошлый год, деньги важнее.
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Максим Макеев
псж сделал правильный выбор
теперь если он просто просидит до 24 года это будет поступок на уровне не самого хорошего творения скажем так
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NickN
Нужен срочный звонок от Макрона!
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Mykytka
Ответ ML26
Хотелось бы узнать у Мбаппе, стоило ли этого того. Ведь мог перейти уже в 21 году, и начинать писать свою историю. Про Холланда сейчас бы вообще никто не вспоминал
Почему не вспоминал бы?
Холанд - зверь.
Побил рекорд результативности за сезон в АПЛ. Как бы Мбаппе ему помешал?)
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Buzya
Ответ Максим Макеев
псж сделал правильный выбор теперь если он просто просидит до 24 года это будет поступок на уровне не самого хорошего творения скажем так
вот только есть нюанс... даже если тот же МС заплатит денежку, то Мбаппе просто может не подписывать контракт с МС и сделка сорвётся. Ну, это если он реально хочет в Мадрид. Вот и посмотрим, что для него важнее: мечта или деньги
+2
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Амин Чич
Ответ Мексиканская песня
Значит, я смотрел его с самого начала.
наш человек))))
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Hans Castorp
Ответ Men77
мю, челси, ливер (если напряжется)
Ливерпуль себе такую сделку позволить не может , Челси сейчас очень сырой проект , который не понятно где окажется , к тому же вне зоны ЛЧ , МЮ да, в принципе могут
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Амин Чич
Ответ markoolio
30 лет последней серии
а главное, никто не вспомнит ни начало ни конец
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Hans Castorp
Кроме Реала и Сити кто его вообще себе может позволить по финансам в принципе? В Аравию вряд ли поедет , в Ньюкасл тоже я думаю не захочет пока
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Андрей Чучунков
главное, что Энрике пришёл в здоровый и перспективный проект
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Вова Пупкин
Зачем Килиан так выёживается?
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Мексиканская песня
Не поверю, пока не увижу фото с футболкой с Бабаевым.
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falkao2013
С утра миллиард, а теперь на трансфер. Кому же такое "счастье" достанется?)
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lavrup
Ответ Профессор из Кобхэма
Комментарий удален пользователем
Зимой можно официально начинать переговоры и уже подписывать контракт. А неофициально пообщаться с представителями игрока можно всегда. Не помню, чтобы хоть кого- то за это наказали.
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aslan1994aa@icloud.com
Ответ Дедушкин самогон
Кто за ПСЖ болеет - в цирке не смеется
Красава 👍👍👍😂😂😂
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