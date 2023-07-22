Мбаппе выставлен на трансфер. «ПСЖ» может отстранить Килиана до осени, если он не уйдет сейчас и не продлит контракт
«ПСЖ» с сегодняшнего дня готов обсуждать продажу Килиана Мбаппе.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, в клубе чувствуют, что форвард намерен уйти бесплатно в 2024 году, и потому выставили его на трансфер.
Согласно информации L’Equipe, некоторые члены «ПСЖ» допускают, что 24-летний футболист будет отстранен до закрытия трансферного окна, если не согласится на переход этим летом и не продлит контракт.
Отмечается, что некоторые клубы уже сделали запрос по Мбаппе.
Ранее стало известно, что из-за предполагаемой договоренности с «Реалом» Килиан исключен из заявки на предсезонное турне «ПСЖ».
теперь если он просто просидит до 24 года это будет поступок на уровне не самого хорошего творения скажем так
Холанд - зверь.
Побил рекорд результативности за сезон в АПЛ. Как бы Мбаппе ему помешал?)