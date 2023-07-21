«ПСЖ» может дать Мбаппе 1 млрд евро по контракту на 10-11 лет (Defensa Central)
«ПСЖ» может предложить Килиану Мбаппе контракт на 1 млрд евро.
Как сообщает Defensa Central, контракт может быть рассчитан на 10-11 лет. По нему француз может заработать миллиард евро.
Действующий договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Футболист не хочет его продлевать.
В прошлом сезоне Мбаппе с «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, став лучшим бомбардиром турнира с 29 голами.
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или ты все свои минусовые комментарии удаляешь? ахах
Имиджевые права это вообще отдельная тема.
Зачастую, подписывая контракт, футболист полностью или в бОльшем объеме передает их клубу.