«ПСЖ» может дать Мбаппе 1 млрд евро по контракту на 10-11 лет (Defensa Central)

«ПСЖ» может предложить Килиану Мбаппе контракт на 1 млрд евро.

Как сообщает Defensa Central, контракт может быть рассчитан на 10-11 лет. По нему француз может заработать миллиард евро.

Действующий договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Футболист не хочет его продлевать.

В прошлом сезоне Мбаппе с «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, став лучшим бомбардиром турнира с 29 голами.

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