«ПСЖ» может дать Мбаппе 1 млрд евро по контракту на 10-11 лет (Defensa Central)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» может предложить Килиану Мбаппе контракт на 1 млрд евро.

Как сообщает Defensa Central, контракт может быть рассчитан на 10-11 лет. По нему француз может заработать миллиард евро. 

Действующий договор Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. Футболист не хочет его продлевать.

В прошлом сезоне Мбаппе с «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, став лучшим бомбардиром турнира с 29 голами.

Макрон снова убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». Ему предлагают соглашение до 2025-го с отступными 200 млн евро (El Debate)

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114 комментариев

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psycho
Мбаппе разбирает чемодан
+167
-7
+160
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LIBerly
Закройте все аэропорты, отмените рейсы и перекройте границы! Он должен остаться в Париже! Думаю, примерно так будет кричать Макрон к концу ТО
+84
-6
+78
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Иван Иванов
Смысл соглашаться на такой длительный срок, если можно на фоне слухов о переходе в реал, стабильно каждый год доить катарцев
+67
-3
+64
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зак
Ответ Aktan
По 100 млн за год на 10 лет, по нынешним реалиям маловато для топ футболиста. Будучи игроком Реала, сможет зарабатывать достаточно на рекламе и на имиджевых правах
чтобы зарабатывать на рекламе нужно выглядить в соответствии, только Роналду и Бекс, реально смогли поднять деньги на этом..
+51
-7
+44
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JBa
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален пользователем
ну что дружок, готовься к минусам

или ты все свои минусовые комментарии удаляешь? ахах
+36
-2
+34
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Misha Stepanenko
Я снимаю с себя fair play, они влажные и пахнут миллиардом....
+31
-2
+29
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4:0 на Эттихаде
Ответ Aktan
По 100 млн за год на 10 лет, по нынешним реалиям маловато для топ футболиста. Будучи игроком Реала, сможет зарабатывать достаточно на рекламе и на имиджевых правах
Лол) Если бы столько можно было зарабатывать на рекламе, играя за "Реал", Бензема в пустыню не уехал бы.
Имиджевые права это вообще отдельная тема.
Зачастую, подписывая контракт, футболист полностью или в бОльшем объеме передает их клубу.
+29
-4
+25
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Олег Кузнецов
Ответ psycho
Мбаппе разбирает чемодан
Мама Киллиана постоянно собирает или разбирает чемоданы. ПСЖ-остановитесь, пожалейте женщину.)
+27
-2
+25
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СД18
Ответ CTPEKO3ETC
Проще макрона продать в реал
Макрона проще продать в Ювентус ("старая синьора")))))
+22
-1
+21
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Уолтер Собчак
Ответ pasha_t
Утка
Шейхи: "Мы что для тебя, какая-то шутка?"
+17
-2
+15
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CTPEKO3ETC
Проще макрона продать в реал
+14
0
+14
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Aktan
По 100 млн за год на 10 лет, по нынешним реалиям маловато для топ футболиста. Будучи игроком Реала, сможет зарабатывать достаточно на рекламе и на имиджевых правах
+26
-14
+12
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svft
1 миллиард и макронова жена
+6
0
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Astret
Да он останется вПСЖ, тут особо и гадать нечего. Кого один раз купили за зеленые, смогут и второй раз купить. Вопрос лишь в цене.
+7
-1
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Arman Markosyan 25
Ответ JBa
ну что дружок, готовься к минусам или ты все свои минусовые комментарии удаляешь? ахах
А что он написал?)
+5
0
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rodjer22
Ещё ни один клуб мира так не позорился перед игроком, причем не самым выдающимся.
+7
-2
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Tybalt
Ответ svft
1 миллиард и макронова жена
мсье знает толк в извращениях)
+4
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zzz xxx
да отпустите его уже, это просто смешно. ни один игрок в мире этого не стоит, что за игрушку они себе нашли. даже если он останется из-за бабок и давления, как та птичка в золотой клетке быстро захереет, у него не будет мотивации и возможности в псж доказывать, что лучший игрок поколения
+4
0
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Нефанатик
Если он откажется от этого контракта и перейдет в Реал, у ригоберкова случится инфаркт
+5
-1
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Moscwow
Ответ Имя Фамилия
Даже через 10 лет реалоглоры переобуются и снова будут умолять переца его подписать.
О нем говорят только потому что он каждое лето собирается в Реал, в течении сезона всем на него плевать, потому что он в ПСГ
+6
-3
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Барберис
Ответ Aktan
По 100 млн за год на 10 лет, по нынешним реалиям маловато для топ футболиста. Будучи игроком Реала, сможет зарабатывать достаточно на рекламе и на имиджевых правах
Кстати, Зырянов имел бы хорошие шансы в этом деле.
+3
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SaH4r.
Ответ Уолтер Собчак
Шейхи: "Мы что для тебя, какая-то шутка?"
раунд
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tolobas
В СА могут и 2 ярда дать на 10 лет
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Haman
Ответ zzz xxx
да отпустите его уже, это просто смешно. ни один игрок в мире этого не стоит, что за игрушку они себе нашли. даже если он останется из-за бабок и давления, как та птичка в золотой клетке быстро захереет, у него не будет мотивации и возможности в псж доказывать, что лучший игрок поколения
Когда ему заплатят 1 млрд евро, ему уже не надо будет кому-то что-то доказывать.
+2
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Mirhodi Mirfayziev
этого и ждал 🐢 черепаха, с рубить бабло побольше
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