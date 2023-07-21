«ПСЖ» исключил Мбаппе из заявки на турне по Японии. В клубе считают, что он договорился с «Реалом» о переходе в 2024-м
Килиан Мбаппе не поедет с «ПСЖ» в предсезонное турне.
Как сообщают L’Equipe и инсайдер Фабрицио Романо, форвард исключен из заявки и не полетит с командой в Японию. Об этом ему сообщили после товарищеской игры с «Гавром».
В клубе считают, что 24-летний футболист уже договорился с «Реалом» о переходе в качестве свободного агента летом 2024 года.
Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи дал игроку две недели на то, чтобы либо продлить контракт, либо согласиться на продажу в 2023 году.
ПСЖ держит марку:)
Теперь его очередь скулить Реалу, чтоб тот заплатил
Естественно, в следующем сезоне фактора КМ не будет, Мбаппе придётся добиться выдающихся успехов в ЛЧ. Конечно, если дадут играть.