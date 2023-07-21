Килиан Мбаппе не поедет с «ПСЖ» в предсезонное турне.

Как сообщают L’Equipe и инсайдер Фабрицио Романо, форвард исключен из заявки и не полетит с командой в Японию. Об этом ему сообщили после товарищеской игры с «Гавром».

В клубе считают, что 24-летний футболист уже договорился с « » о переходе в качестве свободного агента летом 2024 года.

Ранее президент « » Нассер Аль-Хелайфи дал игроку две недели на то, чтобы либо продлить контракт, либо согласиться на продажу в 2023 году.