«ПСЖ» исключил Мбаппе из заявки на турне по Японии. В клубе считают, что он договорился с «Реалом» о переходе в 2024-м

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Фабрицио Романо Футбол

Килиан Мбаппе не поедет с «ПСЖ» в предсезонное турне.

Как сообщают L’Equipe и инсайдер Фабрицио Романо, форвард исключен из заявки и не полетит с командой в Японию. Об этом ему сообщили после товарищеской игры с «Гавром».

В клубе считают, что 24-летний футболист уже договорился с «Реалом» о переходе в качестве свободного агента летом 2024 года.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи дал игроку две недели на то, чтобы либо продлить контракт, либо согласиться на продажу в 2023 году.

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61 комментарий

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Фанат Лионеля Месси
Пошла жара
ПСЖ держит марку:)
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corazón blanco
Ох и так было жарко, сейчас становится еще жарче. Интересно, чем же все это закончится.
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Марслан Акматалиев
Цирк продолжает гастроли, простите меня болельщики ПСЖ
+20
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Xxx zzz
Ответ Молодой Френки
Если они его на лавку усадят, он получается еще один год проведет без ЗМ. А ведь ему уже 24 года. Так себе складывается карьера. То ли дело у Холланда
В ПСЖ даже играя он остался бы без зм и он это прекрасно знает ))
+17
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Xxx zzz
Ответ Korney
на лавке дадут интересно просидеть хотя бы игр 5?!
Сказали что тот кто не заявлен в тур по Японии не входит в планы клуба,вот и делаем выводы
+7
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Молодой Френки
Ответ Xxx zzz
В ПСЖ даже играя он остался бы без зм и он это прекрасно знает ))
Потому что уходить нужно было раньше в Реал. А он послушал всяких Макаронов и повелся на кэш
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Молодой Френки
Если они его на лавку усадят, он получается еще один год проведет без ЗМ. А ведь ему уже 24 года. Так себе складывается карьера. То ли дело у Холланда
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Korney
на лавке дадут интересно просидеть хотя бы игр 5?!
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Аскар Жунайт
эта драма никогда не закончится)
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Xxx zzz
Ответ Аскар Жунайт
эта драма никогда не закончится)
Со стороны ПСЖ все только началось
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Maksat Hasanow
ребят а что 2 недели ещё не прошло?
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llolishe
Ответ DolJun
псж стреляет сам себе в ногу
Благо легкий чемпионат
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Mr. Voronoi
На продажу согласиться-то, он согласится, только кто за него заплатит
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Dahl
Цирк уехал, Мбаппе остался
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Morjak Papai
Не проходит в состав
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леннорыч-абрамович
Через год в Лорьян к Менди или в Гавр Кузяева
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Moscwow
Ответ Марслан Акматалиев
Цирк продолжает гастроли, простите меня болельщики ПСЖ
Некому тебя прощать
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Mayer
Ответ Марслан Акматалиев
Цирк продолжает гастроли, простите меня болельщики ПСЖ
А в чём гастроли? Хочешь уходить, - пусть покупают. Какие проблемы?

Теперь его очередь скулить Реалу, чтоб тот заплатил
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Иван Абланов
будет бомба, если выберет не Реал
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Xxx zzz
Ответ Vinnipukh Vinni
Безусловно КМ влияет, никто с этим не спорит, но также Месси и за ПСЖ играл отлично в этом сезоне, был лусшим игроком команды. А также играл лучше, чем Холанд за МанСити (не путать уровень футбола и количество голов). Естественно, в следующем сезоне фактора КМ не будет, Мбаппе придётся добиться выдающихся успехов в ЛЧ. Конечно, если дадут играть.
Месси играл хорошо безусловно,а вот проблема в том что ПСЖ никак пока что не достигнет уровня ЛЧ и черепашке в лиге 1 уже нечего брать,пора перебираться на уровень выше
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Maksat Hasanow
Ответ Syndycate
Уже месяц назад прошло)
или он просто забыл добавить ГОД и 2 недели что-ли?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Xxx zzz
Месси близок к чему ? Получению зм ? Зм дадут за чм,но никак не за игру в ПСЖ,если бы не чм-зм бы точно отдали Холланду 🤔
Безусловно КМ влияет, никто с этим не спорит, но также Месси и за ПСЖ играл отлично в этом сезоне, был лусшим игроком команды. А также играл лучше, чем Холанд за МанСити (не путать уровень футбола и количество голов).
Естественно, в следующем сезоне фактора КМ не будет, Мбаппе придётся добиться выдающихся успехов в ЛЧ. Конечно, если дадут играть.
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Пепси пеналдувич
Беспредел)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Xxx zzz
В ПСЖ даже играя он остался бы без зм и он это прекрасно знает ))
Ну Месси же близок к этому. Будем надеяться, так и произойдёт. Так что всё возможно.
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falkao2013
Шейхи пожинают плоды своей работы. Самое интересное впереди. Сейчас Мбаппе ещё что-то обнародует)
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