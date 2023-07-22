«ПСЖ» считает Мбаппе предателем: форвард обещал, что не уйдет бесплатно. В турне берут только тех, кто «предан клубу»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Sky Sports Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» недовольны тем, что Килиан Мбаппе нарушил обещание.

Как передает Sky Sports, форварда не берут в предсезонное турне по Азии и выставили на продажу из-за того, что считают его предателем. Руководство уверено, что игрок уже договорился о трансфере в «Реал» в качестве свободного агента летом 2024 года, хотя ранее давал слово, что без компенсации не уйдет.

В турне отправятся только те футболисты, которые «преданы клубу и хотят остаться».

Утверждается, что теперь «ПСЖ» готов обсуждать с потенциальными покупателями продажу Мбаппе. Многие из числа заинтересованных клубов ждали развития событий и теперь могут начать действовать.

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32 комментария

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dr. cage
Новый сезон впечатляет..
Сценаристы топ 🤣👍
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instasamka
Сами виноваты, с этим цирком с продлением, звонками Макрона, сумасшедшим бонусами. А по большому ПСЖ аукнулось за беспредел с подписанием Неймара с самовыкупом контракта за 222 миллиона у Барсы.
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Moscwow
ПСГ обещал продать Мбаппе в 2021, если Реал предложит столько, сколько они сами за него заплатили. Предложение было, ПСГ его игнорировали до закрытия трансферного окна. Теперь ответочка прилетела
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Профессор из Кобхэма
Мбаппе и Реал просто созданы друг для друга 🐸 🐍
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ GuruFutbola
Ждем в АПЛ биста)
Но Реал в АПЛ пока не собирается
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Ophiomorph
Ответ ZA.RMA
Сами его подняли до небес, а теперь просят спуститься на землю…невозможное буквально)
А при чём здесь "спуститься на землю"? Он же не шантажирует ПСЖ требованиями по з/п, а хочет уйти из клуба пока шейхи ему миллиард обещают. Это боссам ПСЖ надо спуститься на землю.
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Ophiomorph
Ответ RealJon
интересно, что ответить сам Мбаппе, представьте если скажет "все равно выполню свой контракт до конца" )))
До 31 июля будет молчать точно, тогда получит бонус за лояльность. Собственно по этой же причине и ПСЖ не хочет затягивать.
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Амин Чич
Ответ llolishe
Боули купит Мбаппе в Страсбур Приятного просмотра)
если судить по суммам, то скорее Мбапе купит Боули в свои агенты
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f0rmoceft
Руководство ПСЖ сами виноваты, завалили баблом, от которых теперь сложно отказаться. Надо было продавать в свое время, когда Реал предлагал 180-200 млн., не знали бы беды.
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ZA.RMA
Сами его подняли до небес, а теперь просят спуститься на землю…невозможное буквально)
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Амин Чич
Мбапе- иноагент*
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RealJon
Ответ Ophiomorph
До 31 июля будет молчать точно, тогда получит бонус за лояльность. Собственно по этой же причине и ПСЖ не хочет затягивать.
там только 40 лямов
тут вопрос, согласится ли ПСЖ на 150-180м, потому больше Реал не предложит, просто не могут.
кстати, в конце Мая, Мбаппе еше получить где то 90 лямов от ПСЖ )))
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