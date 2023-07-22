«ПСЖ» считает Мбаппе предателем: форвард обещал, что не уйдет бесплатно. В турне берут только тех, кто «предан клубу»

В «ПСЖ» недовольны тем, что Килиан Мбаппе нарушил обещание.

Как передает , форварда не берут в предсезонное турне по Азии и выставили на продажу из-за того, что считают его предателем. Руководство уверено, что игрок уже договорился о трансфере в «Реал» в качестве свободного агента летом 2024 года, хотя ранее давал слово, что без компенсации не уйдет.

В турне отправятся только те футболисты, которые «преданы клубу и хотят остаться».

Утверждается, что теперь « » готов обсуждать с потенциальными покупателями продажу . Многие из числа заинтересованных клубов ждали развития событий и теперь могут начать действовать.