«ПСЖ» считает Мбаппе предателем: форвард обещал, что не уйдет бесплатно. В турне берут только тех, кто «предан клубу»
В «ПСЖ» недовольны тем, что Килиан Мбаппе нарушил обещание.
Как передает Sky Sports, форварда не берут в предсезонное турне по Азии и выставили на продажу из-за того, что считают его предателем. Руководство уверено, что игрок уже договорился о трансфере в «Реал» в качестве свободного агента летом 2024 года, хотя ранее давал слово, что без компенсации не уйдет.
В турне отправятся только те футболисты, которые «преданы клубу и хотят остаться».
Утверждается, что теперь «ПСЖ» готов обсуждать с потенциальными покупателями продажу Мбаппе. Многие из числа заинтересованных клубов ждали развития событий и теперь могут начать действовать.
Сценаристы топ 🤣👍
тут вопрос, согласится ли ПСЖ на 150-180м, потому больше Реал не предложит, просто не могут.
кстати, в конце Мая, Мбаппе еше получить где то 90 лямов от ПСЖ )))