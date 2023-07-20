«Боруссии» интересен Забитцер. «Бавария» готова продать хавбека за 15-20 млн евро
Марсель Забитцер может перейти из «Баварии» в «Боруссию».
Дортмундский клуб заинтересован в подписании 29-летнего полузащитника, сообщает 90min со ссылкой на Bild. Мюнхенцы готовы продать игрока и потребуют от 15 до 20 миллионов евро за трансфер.
Сам футболист еще не определился со своим будущим. Если он выразит желание присоединиться к «Боруссии», спортивный директор клуба Себастьян Кель начнет активную работу над трансфером. В лучшем случае сделку получится осуществить до понедельника – в этот день дортмундцы отправятся в турне по США.
Вторую половину прошлого сезона Забитцер провел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Статистику 29-летнего австрийца можно найти здесь.
То есть без Терзича Боруссия Д постоянно выигрывала Бундеслигу, а тут в последнем туре проиграл и все надо увольнять? Ну отличная логика.
Притом в Боруссию Д пойдут топ тренеры ведь всего-то это клуб, который каждый сезон теряет своих лучших игроков Санчо, Холланда, Беллингема и наверное им покупают равнозначную замену? Ага 2 раза.
2 место Бундеслиги и 1/8, если повезет со жребием, то 1/4 это максимум клуба. Теряя своих лидеров каждый сезон команду способную на большее не построишь. Это невозможно.