«Боруссии» интересен Забитцер. «Бавария» готова продать хавбека за 15-20 млн евро

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Себастьян Кель бундеслига Германия возможные трансферы Марсель Забитцер Футбол

Марсель Забитцер может перейти из «Баварии» в «Боруссию».

Дортмундский клуб заинтересован в подписании 29-летнего полузащитника, сообщает 90min со ссылкой на Bild. Мюнхенцы готовы продать игрока и потребуют от 15 до 20 миллионов евро за трансфер. 

Сам футболист еще не определился со своим будущим. Если он выразит желание присоединиться к «Боруссии», спортивный директор клуба Себастьян Кель начнет активную работу над трансфером. В лучшем случае сделку получится осуществить до понедельника – в этот день дортмундцы отправятся в турне по США. 

Вторую половину прошлого сезона Забитцер провел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Статистику 29-летнего австрийца можно найти здесь

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16 комментариев

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Jor Hakobyan
Ослабляют конкурента. Прямо грабят. БД в своём стиле😎😏
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Bayern Munich Mia San Mia
Дортмунд в своём репертуаре, ослабляет конкурента
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BVB 09
Ответ Алексей Гусев
Кель спортдир? А Риккен помощник г.т.?
Риккен менеджер по развитию талантов.
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Алексей Гусев
Ответ BVB 09
Риккен менеджер по развитию талантов.
посмотрел, он уже координатор отдела развития молодежи, как я понял. а менеджер еще и Отто Аддо...
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Jor Hakobyan
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
🤡
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Тимур Гарипов
Отличный игрок для шмелей
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*** Ruslan ***
Нужно переходить, лучше чем в аренде и на скамейке
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che kaif
Комментарий удален пользователем
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Расул Сабиров
думаю продадут,и правильно сделают зачем парню просиживать на скамейке свою карьеру,лучше в другой клуб.И для баварии думаю лучше будет его продать и вместо него купить более молодого топ полузащитника.Забитцер не совсем хорош,но у него есть свои хорошие стороны😇
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Oltomir
Как-то у него не сложилось ни в мю, ни в Баварии, не думаю что его подпишет БД, ему бы в рб вернуться, самый лучший вариант.
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Тухель
Ответ Максим Черкашин
А тренера поменять не хочет Боруссия? С Терзичем, каши не сваришь. Есть Лейпциг с интересными трансферами, Байер прибавит. И даже второе место не возьмут.:((((
Даже второго места не возьмут?
То есть без Терзича Боруссия Д постоянно выигрывала Бундеслигу, а тут в последнем туре проиграл и все надо увольнять? Ну отличная логика.
Притом в Боруссию Д пойдут топ тренеры ведь всего-то это клуб, который каждый сезон теряет своих лучших игроков Санчо, Холланда, Беллингема и наверное им покупают равнозначную замену? Ага 2 раза.
2 место Бундеслиги и 1/8, если повезет со жребием, то 1/4 это максимум клуба. Теряя своих лидеров каждый сезон команду способную на большее не построишь. Это невозможно.
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Алексей Гусев
Ответ BVB 09
Риккен менеджер по развитию талантов.
если правда, это великолепно, они вместе умеют чудеса творить.
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Elkorazon01
Ответ Jor Hakobyan
🤡
Че кайф со своими мультиакками накидал минусы🤣
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