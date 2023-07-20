«Боруссии» интересен Забитцер. «Бавария» готова продать хавбека за 15-20 млн евро

Марсель Забитцер может перейти из «Баварии» в «Боруссию».

Дортмундский клуб заинтересован в подписании 29-летнего полузащитника, сообщает 90min со ссылкой на Bild. Мюнхенцы готовы продать игрока и потребуют от 15 до 20 миллионов евро за трансфер.

Сам футболист еще не определился со своим будущим. Если он выразит желание присоединиться к « », спортивный директор клуба начнет активную работу над трансфером. В лучшем случае сделку получится осуществить до понедельника – в этот день дортмундцы отправятся в турне по США.

Вторую половину прошлого сезона провел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Статистику 29-летнего австрийца можно найти здесь.