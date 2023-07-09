«Бавария» не отдаст Забитцера в аренду «Роме». Мюнхенцы настаивают на продаже хавбека

«Рома» хочет арендовать полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера.

Как передает Voce Giallorossa со ссылкой на La Repubblica, « » готовит предложение об аренде с правом выкупа. Однако такие условия не устраивают «Баварию», поскольку мюнхенцы заинтересованы в полноценном трансфере австрийца. Сообщается, что опция выкупа может стать обязательной.

С февраля 2023 года Забитцер на правах аренды выступал за « », где провел 19 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Подробная статистика 29-летнего полузащитника доступна здесь.