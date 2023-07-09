«Бавария» не отдаст Забитцера в аренду «Роме». Мюнхенцы настаивают на продаже хавбека
«Рома» хочет арендовать полузащитника «Баварии» Марселя Забитцера.
Как передает Voce Giallorossa со ссылкой на La Repubblica, «Рома» готовит предложение об аренде Забитцера с правом выкупа. Однако такие условия не устраивают «Баварию», поскольку мюнхенцы заинтересованы в полноценном трансфере австрийца. Сообщается, что опция выкупа может стать обязательной.
С февраля 2023 года Забитцер на правах аренды выступал за «Манчестер Юнайтед», где провел 19 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Подробная статистика 29-летнего полузащитника доступна здесь.
С приходом Лаймера иметь на контрактах трех бывших лидеров Липецка слишком даже для беспринципной Баварии..
Забитцера нужно срочно продавать и потом никто не сможет упрекнуть баварцев в том, что их состав наполовину состоит из игроков, которых увели у конкурентов по таблице..
Изначально это был спорный трансфер, и он не оправдался.
Поэтому нужно продавать, а не держать на контракте