Геррейру пройдет медосмотр и подпишет с «Баварией» контракт до 2026 года в четверг

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия возможные трансферы Рафаэл Геррейру Футбол

Рафаэл Геррейру в течение суток подпишет документы о переходе в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в четверг футболист, покидающий «Боруссию» Дортмунд в качестве свободного агента, пройдет медицинский осмотр и затем подпишет с чемпионами Германии контракт сроком до 2026 года.

Португальский защитник провел 27 матчей в Бундеслиге-2022/23 и отдал 12 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ dr. cage
Однажды, в одно трансферное окно Бавария не подписала игрока своего прямого конкурента и у неё отвалилась жопа..
Конкретно от этого игрока по глупости открестился сам конкурент. Даже переманивать не пришлось. Позор БД
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Добро пожаловать в семью!🥳
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий