Геррейру пройдет медосмотр и подпишет с «Баварией» контракт до 2026 года в четверг

Рафаэл Геррейру в течение суток подпишет документы о переходе в «Баварию».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в четверг футболист, покидающий «Боруссию» в качестве свободного агента, пройдет медицинский осмотр и затем подпишет с чемпионами Германии контракт сроком до 2026 года.

Португальский защитник провел 27 матчей в Бундеслиге-2022/23 и отдал 12 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.