«Барселоне» предложили Забитцера. «Бавария» готова выслушать предложения о трансфере хавбека

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Марсель Забитцер Футбол

Марсель Забитцер может перейти в «Барселону».

Услуги полузащитника «Баварии» предложили испанскому клубу, сообщает Diario Sport. Мюнхенцы готовы выслушать трансферные предложения. 

Забитцер перешел в «Баварию» из «Лейпцига» в 2021 году. С тех пор он провел 40 матчей в рамках Бундеслиги. Контракт игрока рассчитан до 2025 года. 

Вторую половину прошедшего сезона австриец провел в «Манчестер Юнайтед». Англичане вели переговоры о полноценном трансфере хавбека, но еще не смогли договориться с «Баварией». 

Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь

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20 комментариев

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Бронислав Каминский
Ответ Jovana Jovičić
Забитцер - натурал, вряд ли он туда пойдет
17 июля 2022,
«Бавария» и ее ЛГБТ-фанаты поучаствовали в гей-параде в Германии: «Нетолерантности нет места в нашем клубе»
Вот новость от 17 июля того года)))Там и фотки даже прилагаются
+23
0
+23
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Данил Луговский
Ответ Jovana Jovičić
Забитцер - натурал, вряд ли он туда пойдет
Чего не скажешь о тебе
+25
-4
+21
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Tristan...
Ответ Jovana Jovičić
Забитцер - натурал, вряд ли он туда пойдет
А в чём проблема? Радужных флагов и на Альянц Арене во время матчей полно. И МЮ, как и другие топ клубы АПЛ тоже подобные акции проводят
+4
0
+4
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predMBAPPE
Игрок + доплата со стороны Баварии?
+4
-1
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Эксперт со спортса
Добротный игрок
+2
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wjvxpb5q6f
Баварка раз за разом перетягивает звездочек Лейпцига, и там они портят карьеру...а через пару лет они никому не нужны.
Отдайте уже Забитцера в какой-нибудь средний клуб, и пусть он спокойно доигрывает. Не надо ему не в Барсу, ни в МЮ. Там на его привычной позиции все нормально.
+2
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aidos_1979
Ответ Jovana Jovičić
Забитцер - натурал, вряд ли он туда пойдет
реал разве делал предложение?
+3
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Sardar Zhoroev
Услуги Забитцер предложили Барселоне)
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pasmike
Эти поди еще за Леву не все выплатили, какой им Забитцер еще.
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red hikkikomori
Кому нужен хрустальный лавочник, который за пол года в МЮ умудрился несколько раз сломаться ,из достоинств у которого только неплохой дальний удар.
+1
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SaH4r.
уж лучше, чем Парехи с Ромеу
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Вячеслав Новиков
Зачем, нам опорник нужен
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Kaka_GOAT
Ответ Barca_mania
Лучше заберём Киммиха
Ещё не забудьте брать Сане и Мусиалу вместе с ним
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