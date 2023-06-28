«Барселоне» предложили Забитцера. «Бавария» готова выслушать предложения о трансфере хавбека

Марсель Забитцер может перейти в «Барселону».

Услуги полузащитника «Баварии» предложили испанскому клубу, сообщает Diario Sport. Мюнхенцы готовы выслушать трансферные предложения.

перешел в «Баварию» из «Лейпцига» в 2021 году. С тех пор он провел 40 матчей в рамках Бундеслиги. Контракт игрока рассчитан до 2025 года.

Вторую половину прошедшего сезона австриец провел в « ». Англичане вели переговоры о полноценном трансфере хавбека, но еще не смогли договориться с «Баварией».

Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.