«Барселоне» предложили Забитцера. «Бавария» готова выслушать предложения о трансфере хавбека
Марсель Забитцер может перейти в «Барселону».
Услуги полузащитника «Баварии» предложили испанскому клубу, сообщает Diario Sport. Мюнхенцы готовы выслушать трансферные предложения.
Забитцер перешел в «Баварию» из «Лейпцига» в 2021 году. С тех пор он провел 40 матчей в рамках Бундеслиги. Контракт игрока рассчитан до 2025 года.
Вторую половину прошедшего сезона австриец провел в «Манчестер Юнайтед». Англичане вели переговоры о полноценном трансфере хавбека, но еще не смогли договориться с «Баварией».
Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.
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Вот новость от 17 июля того года)))Там и фотки даже прилагаются
Отдайте уже Забитцера в какой-нибудь средний клуб, и пусть он спокойно доигрывает. Не надо ему не в Барсу, ни в МЮ. Там на его привычной позиции все нормально.