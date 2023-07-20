Зайнутдинов о Медине в «Спартаке»: «Разочарованы, что такое происходит. Даже Марио не так удивил, но осуждать не хочется»

Бахтиера Зайнутдинова удивил переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

– – в «Спартаке». Что думаешь?

– Неожиданно, конечно. Мы разочарованы, что такие трансферы происходят. Потеряли неплохого игрока.

Даже из-за Марио [в « »] не так удивлен был, как из-за Медины в « ». Но осуждать тоже не хочется.

– Переход в «Спартак» из ЦСКА как-то можно объяснить?

– Я тоже не верил, что такое возможно, – сказал полузащитник в интервью Sports.ru.

«Как человек я прощаю Марио. Как болельщик… не знаю». Интервью Бахтиера Зайнутдинова