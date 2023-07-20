Зайнутдинов о Медине в «Спартаке»: «Разочарованы, что такое происходит. Даже Марио не так удивил, но осуждать не хочется»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Марио Фернандес Бахтиер Зайнутдинов Хесус Медина Футбол

Бахтиера Зайнутдинова удивил переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

Хесус Медина – в «Спартаке». Что думаешь?

– Неожиданно, конечно. Мы разочарованы, что такие трансферы происходят. Потеряли неплохого игрока. 

Даже из-за Марио [в «Зените»] не так удивлен был, как из-за Медины в «Спартаке». Но осуждать тоже не хочется. 

– Переход в «Спартак» из ЦСКА как-то можно объяснить?

– Я тоже не верил, что такое возможно, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Sports.ru.

«Как человек я прощаю Марио. Как болельщик… не знаю». Интервью Бахтиера Зайнутдинова

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12 комментариев

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S. A.
Марио удивил в разы сильнее. И удивляет с каждым днём, нахваливая Зенит, куда обещал не переходить 2-мя годами ранее
+35
-4
+31
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Peter Parker
А что Медина, в команде всего ничего. Да и пока в Спартаке ничего такого лишнего про Цска не говорит. Возможно, тоже неприятная история для армейцев, но все же клуб за Медину и денег получил и договаривались открыто.
+20
-1
+19
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Bartez1986
В первую очередь, футбол -это игра. Да, принципиальнейшие соперники. Да, огромная история противостояния. Но вот это вот "война, враги" и так далее. Это футбол, и не больше. На войне люди погибают. А футбол радость должен дарить. Такие переходы были, есть, и будут. И надо к ним проще относиться
+7
-1
+6
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Egor Aleksandrovich
Ответ S. A.
Марио удивил в разы сильнее. И удивляет с каждым днём, нахваливая Зенит, куда обещал не переходить 2-мя годами ранее
2 совершенно разные ситуации.

один - наемник, отыграл год-полтора, ушел на х2 зарплату, пусть и в Спартак. и его можно понять, и клуб, который продал по рыночной стоимости в условиях санкций игрока, который конфликтовал с главным тренером.

Марио же - 10 лет в клубе, легенда команды, всегда боролся за ЦСКА до последнего, боец, самоотверженность на высшем уровне, кристально чистая репутация, ни одного скандала и попадания в грязные ситуации. и тут такой кидок клуба, который тебя бесплатно отпустил на родину, пока, якобы, у тебя родится ребенок. в итоге - переход на большую зп в стан Зенита, несмотря на все сказанные перед этим слова, что нигде кроме коней он играть в России не будет.
+7
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Spaten
Не зарекайся Бахтияр
+2
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+2
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Ааааа88888
Ответ Owen_the_Simple
Игрок ЦСКА не в курсе, что у Медины был конфликт с Федотовым? А был ли конфликт? Федотов, вон, тоже про конфликт не в курсе. Но анонимному источнику конечно веры больше. Особенно, когда он предлагает спасительную для Спартака версию событий.
А в чем спасение?) Болею за Спартак и не вижу никакой проблемы в этом переходе. Если кто-то из тех, кто пришёл к нам прошлым летом, уйдет сейчас в ЦСКА на ЗП х2, никаких проблем. Гораздо хуже было, когда мы подписывали Кокорина, Ерёменко и Широкова - это были действительно странные приобретения. А тут, да ещё в нынешней ситуации, норм для каждой стороны.
+3
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valghost
Предлагаю провести опрос на тему перехода Медины среди дворников в окрестностях 3-й Песчаной улицы, а то не все ещё высказали своё мнение...
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Spartakus1984
Даже Марио не так удивил(с). Чегоооооо????
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блокад блокадыч
Ответ Egor Aleksandrovich
2 совершенно разные ситуации. один - наемник, отыграл год-полтора, ушел на х2 зарплату, пусть и в Спартак. и его можно понять, и клуб, который продал по рыночной стоимости в условиях санкций игрока, который конфликтовал с главным тренером. Марио же - 10 лет в клубе, легенда команды, всегда боролся за ЦСКА до последнего, боец, самоотверженность на высшем уровне, кристально чистая репутация, ни одного скандала и попадания в грязные ситуации. и тут такой кидок клуба, который тебя бесплатно отпустил на родину, пока, якобы, у тебя родится ребенок. в итоге - переход на большую зп в стан Зенита, несмотря на все сказанные перед этим слова, что нигде кроме коней он играть в России не будет.
про то, что Медина тоже обещал не переходить в Спартак мы забудем, зато про Марио вспомним...
+3
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