Зайнутдинов о Медине в «Спартаке»: «Разочарованы, что такое происходит. Даже Марио не так удивил, но осуждать не хочется»
Бахтиера Зайнутдинова удивил переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
– Хесус Медина – в «Спартаке». Что думаешь?
– Неожиданно, конечно. Мы разочарованы, что такие трансферы происходят. Потеряли неплохого игрока.
Даже из-за Марио [в «Зените»] не так удивлен был, как из-за Медины в «Спартаке». Но осуждать тоже не хочется.
– Переход в «Спартак» из ЦСКА как-то можно объяснить?
– Я тоже не верил, что такое возможно, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Sports.ru.
«Как человек я прощаю Марио. Как болельщик… не знаю». Интервью Бахтиера Зайнутдинова
один - наемник, отыграл год-полтора, ушел на х2 зарплату, пусть и в Спартак. и его можно понять, и клуб, который продал по рыночной стоимости в условиях санкций игрока, который конфликтовал с главным тренером.
Марио же - 10 лет в клубе, легенда команды, всегда боролся за ЦСКА до последнего, боец, самоотверженность на высшем уровне, кристально чистая репутация, ни одного скандала и попадания в грязные ситуации. и тут такой кидок клуба, который тебя бесплатно отпустил на родину, пока, якобы, у тебя родится ребенок. в итоге - переход на большую зп в стан Зенита, несмотря на все сказанные перед этим слова, что нигде кроме коней он играть в России не будет.