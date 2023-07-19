Джикия удивлен переходами Медины и Марио: «Оказывается, такое бывает»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия Марио Фернандес Хесус Медина Футбол

Георгий Джикия высказался о трансферах Хесуса Медины и Марио Фернандеса.

Медина перешел из ЦСКА в «Спартак», а экс-защитник армейцев Фернандес стал игроком «Зенита».

— Новичков «Спартака» знакомишь с историей клуба? Рассказываешь про какие-то места в городе?

— Нет, пока мы не обостряем с ребятами. Они только недавно влились в коллектив. Хесус [Медина] знаком с Москвой. Он был полтора года в ЦСКА. С Тео [Бонгонда] знакомимся и общаемся. Сегодня он дебютировал, поэтому только взаимная помощь.

— Удивился переходу из ЦСКА в «Спартак»? Такого давно не было.

— Если не ошибаюсь, такого не было тридцать лет. Я удивился не только этому переходу из ЦСКА, но и другому переходу. Оказывается, такое бывает.

— Вы имеете в виду Фернандеса?

— Совершенно верно.

— Удивились, потому что он говорил громкие слова ранее?

— Я не хочу ковыряться в том, кто что говорил. Мы все прекрасно знаем эту историю, поэтому меня это удивило.

— Есть мнение, что сейчас уходят на второй план такие понятие, как честь клуба, игра за эмблему.

— У кого уходят?

— В принципе, в мире. Решают деньги.

— Все зависит от ситуации и от самого человека, что у него внутри, какие понятия и как он мыслит. Поэтому каждая история индивидуальна. У меня тоже было много других команд, большая футбольная история. Скоро четвертый десяток уже все-таки.

И были истории, когда футболисты переходили в другие клубы из-за денег или потому что контракт закончился. Кто-то из-за какого-то отношения. Поэтому все очень индивидуально, – сказал защитник «Спартака».

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5 комментариев

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И не такие бывают, даже кореш Бакаев и тот умудрился зашквариться..
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Роберт ЛеванГОЛьски
Осталось Джикии в ЦСКА перейти и можно начинать сезон
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