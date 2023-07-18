Олич о переходе из ЦСКА в «Спартак»: «В мое время это было невозможно. Мы были сильнейшей командой, и все хотели к нам»
Ивица Олич заявил, что не перешел бы из ЦСКА в «Спартак».
– «Зенит» пополнил Марио Фернандес, с которым вы успели поработать в ЦСКА. Как относитесь к его выбору?
– Я был удивлен, что за «Зенит» восемь легионеров играло в Суперкубке против ЦСКА, это очень много.
Марио требовалось время, сейчас он возвращается в Россию. Хоть он толком и не играл полтора года, но в «Зените» полно бразильцев, он будет как дома.
– Болельщики воспринимают поступок Марио как предательство. Согласны?
– Марио, конечно, долго был в ЦСКА, потом ушел в бразильский клуб и теперь вернулся в Россию. Это жизнь. Он профессиональный игрок, получил хорошее предложение.
Марио перешел в команду, которая последние 10 лет всегда борется за чемпионство. А еще в ней много бразильцев. Думаю, в этом и есть основные причины.
– Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак». На ваш взгляд, это нормально?
– В мое время такой переход из ЦСКА в «Спартак» был невозможен. Сейчас другое время. Легионеры приезжают в клуб, играют, но, если предлагают условия получше, то уходят.
В мое время ЦСКА был сильнейшей командой, и все хотели к нам, поэтому свой переход в «Спартак» я не могу даже представить, – сказал экс-игрок ЦСКА, ныне входящий в тренерский штаб сборной Хорватии.
Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро
Раньше и слово стоило дороже…
2006г.
p.s. Несколько источников гуглится, сам помню это из газеты Сов. Спорт где были подобные инсинуации на тему перехода Олича в Спартак. Сам взял с РБКСпорт.
https://sportrbc.ru/news/5754d78b9a794743bb22df4c?ruid=uUjlA1/cjEF8T9pFAyY6Ag==
А нынешние леги, которые остались, играют как в Саудовской Аравии или Эмиратах - никакой карьеры, зато деньги. Кому нужны деньги - то в Россию, а если есть больше денег - то сразу туда и идут. Марио мог 100 раз уйти за новыми вызовами в Европу, но не уходил, как теперь ясно, не потому, что клуб-семья и он такой простой, а потому, что платили и тут не хило, плюс ещё в сборной давали денег.
Но это другое ))