Олич о переходе из ЦСКА в «Спартак»: «В мое время это было невозможно. Мы были сильнейшей командой, и все хотели к нам»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Ивица Олич Марио Фернандес Хесус Медина Футбол

Ивица Олич заявил, что не перешел бы из ЦСКА в «Спартак».

– «Зенит» пополнил Марио Фернандес, с которым вы успели поработать в ЦСКА. Как относитесь к его выбору?

– Я был удивлен, что за «Зенит» восемь легионеров играло в Суперкубке против ЦСКА, это очень много.

Марио требовалось время, сейчас он возвращается в Россию. Хоть он толком и не играл полтора года, но в «Зените» полно бразильцев, он будет как дома.

– Болельщики воспринимают поступок Марио как предательство. Согласны?

– Марио, конечно, долго был в ЦСКА, потом ушел в бразильский клуб и теперь вернулся в Россию. Это жизнь. Он профессиональный игрок, получил хорошее предложение.

Марио перешел в команду, которая последние 10 лет всегда борется за чемпионство. А еще в ней много бразильцев. Думаю, в этом и есть основные причины.

Хесус Медина перешел из ЦСКА в «Спартак». На ваш взгляд, это нормально?

– В мое время такой переход из ЦСКА в «Спартак» был невозможен. Сейчас другое время. Легионеры приезжают в клуб, играют, но, если предлагают условия получше, то уходят.

В мое время ЦСКА был сильнейшей командой, и все хотели к нам, поэтому свой переход в «Спартак» я не могу даже представить, – сказал экс-игрок ЦСКА, ныне входящий в тренерский штаб сборной Хорватии.

Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро

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29 комментариев

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riverman1980
Ответ Nikro9
Времена меняются, Ивица… Раньше и слово стоило дороже…
Вообще то Ивица прямым текстом говорит о том, что раньше бабла в Цска было столько, что Спартак не мог дать больше ) поэтому и не переходили )
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Nikro9
Времена меняются, Ивица…
Раньше и слово стоило дороже…
+17
-6
+11
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Честный контроль
о времена Олича переход из ЦСКА в ФКСМ был равносилен переходу из чемпионского клуба в условную Томь, борющуюся за выживание. Но сейчас у Лукойла появилась возможность ввозить по параллельному импорту еще бoльше чая.
+9
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юра георгиевский
Ответ Nikro9
Времена меняются, Ивица… Раньше и слово стоило дороже…
Какое «раньше» и какое «слово» ....... ?! Что за детский лепет дилетанта. В профессиональном спорте есть только выгодные и невыгодные контракты, другого нет.
+4
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Caniball
Ответ Честный контроль
о времена Олича переход из ЦСКА в ФКСМ был равносилен переходу из чемпионского клуба в условную Томь, борющуюся за выживание. Но сейчас у Лукойла появилась возможность ввозить по параллельному импорту еще бoльше чая.
Так Цска на трансферы тратил больше и з/п у игроков была выше, чем в Спартаке.
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Поцелуй Оздоева
Забавно, кстати, что в годы его игры в ЦСКА ходили как раз слухи о переходе в Спартак, т.к. он потерял место в старте.
+2
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RW7
Ответ Поцелуй Оздоева
Забавно, кстати, что в годы его игры в ЦСКА ходили как раз слухи о переходе в Спартак, т.к. он потерял место в старте.
Вот и я сразу вспомнил и поржал)
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
за 4 сезона Олича в ЦСКА Спартак два раза занял второе место - как раз за армейцами. а Федун покупал Кавенаги за огромные деньги. Чуть писать-то не надо))
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Parker_92
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Неправильно так говорить про главного нашего соперника тех времён. Игроки не переходили из-за принципиальности противостояния. А сейчас и принципы другие…
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RW7
Эм… А не ему ли приписывают данные слова: “Шансы на то, что я покину Москву или останусь здесь – 50 на 50. Я получил фантастическое предложение от «Спартака», и меня не сильно волнует тот факт, что красно-белые и ЦСКА – главные соперники в российской Премьер-лиге. Я профессиональный футболист, и могу перейти в тот клуб, где буду иметь возможность заработать больше денег”
2006г.
p.s. Несколько источников гуглится, сам помню это из газеты Сов. Спорт где были подобные инсинуации на тему перехода Олича в Спартак. Сам взял с РБКСпорт.
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Танович
Ответ RW7
Эм… А не ему ли приписывают данные слова: “Шансы на то, что я покину Москву или останусь здесь – 50 на 50. Я получил фантастическое предложение от «Спартака», и меня не сильно волнует тот факт, что красно-белые и ЦСКА – главные соперники в российской Премьер-лиге. Я профессиональный футболист, и могу перейти в тот клуб, где буду иметь возможность заработать больше денег” 2006г. p.s. Несколько источников гуглится, сам помню это из газеты Сов. Спорт где были подобные инсинуации на тему перехода Олича в Спартак. Сам взял с РБКСпорт.
Это действительно было, но после ухода в Гамбург Олич, улыбаясь, говорил во вью, ну вы же понимаете, зачем я это говорил, я своего добился, а так-то, конечно, никогда бы не перешёл в Спартак.
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Ебздрогыч
Марио, конечно, долго был в ЦСКА, потом ушел в бразильский клуб и теперь вернулся в бразильский клуб. Для него в целом ничего не изменилось, только бабла добавилось
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Танович
Ответ Caniball
Так Цска на трансферы тратил больше и з/п у игроков была выше, чем в Спартаке.
ЦСКА покупал игроков подешевле, чем Спартак. У Федуна всегда были деньги и амбиции. Вот ЦСКА купил Карвалью за 4,5, а Федун купил Кавенаги за 11,5 или 12. Все ахнули от такого рекорда. В итоге пшик у Федуна, попаболь и больше он рекордов не ставил - пошёл по пути ЦСКА, покупать игроков подешевле.
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Сергей Анисимов
Ответ Честный контроль
о времена Олича переход из ЦСКА в ФКСМ был равносилен переходу из чемпионского клуба в условную Томь, борющуюся за выживание. Но сейчас у Лукойла появилась возможность ввозить по параллельному импорту еще бoльше чая.
Позднейшая чушь
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Сибирский литовец
Ответ riverman1980
Зато можно было перейти из Локо в Цска как Игнашевич ) Но это другое ))
Как и Евсеев - из Спартака в Локо , Самедов , список большой
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Танович
Ответ riverman1980
Вообще то Ивица прямым текстом говорит о том, что раньше бабла в Цска было столько, что Спартак не мог дать больше ) поэтому и не переходили )
Вообще-то он прямым текстом говорит о том, что ЦСКА был сильнейшим, потому легионеры высокого класса туда и шли.
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akar
Какая однако избирательная память у Олича.
https://sportrbc.ru/news/5754d78b9a794743bb22df4c?ruid=uUjlA1/cjEF8T9pFAyY6Ag==
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Владимир Молявин
Времена меняются.
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kickass
Ивица мог перейти в Спартак из ЦСКА, ему сделали предложение, он сам об этом говорил в прессе. Но в итоге уехал в Германию.
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Павел Ермаков
Про все хотели к вам не лги.))
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Танович
Олич из другой эпохи. Тогда хорошие молодые леги ехали к нам, потому что видели перспективы в еврокубках, чтобы потом пойти в европейский клуб и делать карьеру уже в топах. Как сам Олич, сделал себе имя в ЦСКА, стал чемпионом России, обладателем еврокубка, и ушёл в Европу, отказавшись дальше играть в России. В итоге дошёл до Баварии.
А нынешние леги, которые остались, играют как в Саудовской Аравии или Эмиратах - никакой карьеры, зато деньги. Кому нужны деньги - то в Россию, а если есть больше денег - то сразу туда и идут. Марио мог 100 раз уйти за новыми вызовами в Европу, но не уходил, как теперь ясно, не потому, что клуб-семья и он такой простой, а потому, что платили и тут не хило, плюс ещё в сборной давали денег.
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IlyaGrain
Олич - один из достойнейших легионеров ЦСКА за всю историю, наверное с лучшей карьерой после ухода из клуба , кстати 🔴🔵
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riverman1980
Зато можно было перейти из Локо в Цска как Игнашевич )
Но это другое ))
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Кеша
Олич легенда! Всегда нравился мне.
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Честный контроль
Комментарий удален пользователем
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