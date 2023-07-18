Олич о переходе из ЦСКА в «Спартак»: «В мое время это было невозможно. Мы были сильнейшей командой, и все хотели к нам»

Ивица Олич заявил, что не перешел бы из ЦСКА в «Спартак».

– «Зенит» пополнил , с которым вы успели поработать в ЦСКА. Как относитесь к его выбору?

– Я был удивлен, что за « » восемь легионеров играло в Суперкубке против , это очень много.

Марио требовалось время, сейчас он возвращается в Россию. Хоть он толком и не играл полтора года, но в «Зените» полно бразильцев, он будет как дома.

– Болельщики воспринимают поступок Марио как предательство. Согласны?

– Марио, конечно, долго был в ЦСКА, потом ушел в бразильский клуб и теперь вернулся в Россию. Это жизнь. Он профессиональный игрок, получил хорошее предложение.

Марио перешел в команду, которая последние 10 лет всегда борется за чемпионство. А еще в ней много бразильцев. Думаю, в этом и есть основные причины.

– перешел из ЦСКА в « ». На ваш взгляд, это нормально?

– В мое время такой переход из ЦСКА в «Спартак» был невозможен. Сейчас другое время. Легионеры приезжают в клуб, играют, но, если предлагают условия получше, то уходят.

В мое время ЦСКА был сильнейшей командой, и все хотели к нам, поэтому свой переход в «Спартак» я не могу даже представить, – сказал экс-игрок ЦСКА, ныне входящий в тренерский штаб сборной Хорватии.

Медина – первый трансфер за деньги между ЦСКА и «Спартаком». Напрямую переходили всего пятеро