«Венделу насыпят денег, и прибежит. Фернандесу и Медине дали – и сдуло. Надо санкции вводить, а то все остальные так начнут». Масалитин о том, что хавбек не возвращается в «Зенит»

Валерий Масалитин считает, что «Зенит» должен наказать Вендела за невозвращение в команду.

Бразильский полузащитник должен был вернуться в расположение « » на прошлой неделе, но задержался в Рио-де-Жанейро из-за смерти дедушки. Ранее Сергей Семак заявил, что руководство клуба позволило искать новый клуб. Сообщается, что переговоры о трансфере бразильца ведут «Палмейрас» и «Фенербахче».

«Насыплют денег, и прибежит. Латиноамериканцы ждут денег. Посмотрите на того же , . Денег дали, и сразу сдуло. Они почему к нам едут? Здесь деньги.

Что касается Вендела – тебя отпустили, трагедия в семье произошла, но ты должен вернуться. Контракт подписал, значит, должен тренироваться, должен играть.

Скажи: «Ребят, я хочу уехать», – тебе будут искать команду. Если будут видеть, что ты играешь, находишься в форме, тогда и нормальные предложения будут, и ты поедешь. Но как он найдет команду, если он не тренируется? Как его продавать, я не пойму.

Вот такую работу бы найти, контракт подписал – сиди дома, занимайся делами, тебе зарплату платят, зачем выполнять свои прямые обязанности? Надо, наверное, и санкции вводить, обращаться куда-то по поводу того, что игрок не вернулся. Надо прецедент создавать.

Все остальные так начнут, и Клаудиньо, когда вышел, его заменили, скажет: «Я не хочу играть», – сядет и уедет.

Они вот такие, их надо держать в хорошей узде, пихать надо, а чуть-чуть слабину почувствовали, выиграли Суперкубок, и все у них супер-пупер», – сказал экс-игрок .