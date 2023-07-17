«Венделу насыпят денег, и прибежит. Фернандесу и Медине дали – и сдуло. Надо санкции вводить, а то все остальные так начнут». Масалитин о том, что хавбек не возвращается в «Зенит»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Валерий Масалитин Марио Фернандес Клаудиньо Хесус Медина Вендел деньги Футбол

Валерий Масалитин считает, что «Зенит» должен наказать Вендела за невозвращение в команду.

Бразильский полузащитник должен был вернуться в расположение «Зенита» на прошлой неделе, но задержался в Рио-де-Жанейро из-за смерти дедушки. Ранее Сергей Семак заявил, что руководство клуба позволило Венделу искать новый клуб. Сообщается, что переговоры о трансфере бразильца ведут «Палмейрас» и «Фенербахче».

«Насыплют денег, и прибежит. Латиноамериканцы ждут денег. Посмотрите на того же Фернандеса, Медину. Денег дали, и сразу сдуло. Они почему к нам едут? Здесь деньги.

Что касается Вендела – тебя отпустили, трагедия в семье произошла, но ты должен вернуться. Контракт подписал, значит, должен тренироваться, должен играть.

Скажи: «Ребят, я хочу уехать», – тебе будут искать команду. Если будут видеть, что ты играешь, находишься в форме, тогда и нормальные предложения будут, и ты поедешь. Но как он найдет команду, если он не тренируется? Как его продавать, я не пойму.

Вот такую работу бы найти, контракт подписал – сиди дома, занимайся делами, тебе зарплату платят, зачем выполнять свои прямые обязанности? Надо, наверное, и санкции вводить, обращаться куда-то по поводу того, что игрок не вернулся. Надо прецедент создавать.

Все остальные так начнут, и Клаудиньо, когда вышел, его заменили, скажет: «Я не хочу играть», – сядет и уедет.

Они вот такие, их надо держать в хорошей узде, пихать надо, а чуть-чуть слабину почувствовали, выиграли Суперкубок, и все у них супер-пупер», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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10 комментариев

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ESF
Какие же они убогие. Я конечно понимаю, что их работа быть шутами. Но даже для шутов, они убогие.
+18
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+11
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Roman Araslanov
Его Терюшков укусил?
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Не уверен!!
Блин жалко, что так мало бреда наговорил. Перешел на первоисточник и надеялся что тот ещё чего нить выдал. По типу Вендела Зенит должен объявить в международный розыск и требовать экстрадиции его обратно в Россию с принудительной работой в футбол
+2
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Назар Игорь
Ещё один советчик нашелся. Тебе какая забота? Это внутреннее дело Зенита, без сопливых обойдëмся.
+2
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Lionel Andres Messi 10
Рубрика «Интересное рядом»:
имя «Вендел» можно составить из четырёх букв: в [вэ], н [эн], д [дэ], л [эл].
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Антон Лукашов
Это ещё что за умник такой тут объявился?!
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Анатолий Дегтярёв
Парни, а это кто?
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