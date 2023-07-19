«Ливерпуль» продает Хендерсона «Аль-Иттифаку» за 12 млн фунтов и бонусы. Хавбек согласился перейти в Саудовскую Аравию
Джордан Хендерсон, скорее всего, перейдет в Саудовскую Аравию.
«Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» согласовали сумму трансфера 33-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. «Красные» получат 12 миллионов фунтов и бонусы.
Сам футболист согласовал трехлетний контракт с саудовским клубом неделю назад. Сообщалось, что его зарплата составит 700 тысяч фунтов в неделю. Сторонам осталось оформить и проверить документы.
Ранее появилась информация о том, что англичане не продадут хавбека дешевле 20 миллионов фунтов.
Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Отличная пенсия.
ИМХО уже сильно сдал. Замену найти время есть. А так подзаработает заслуженный игрок. Норм сделка и для клуба и для Хендерсона.
П.с. Самая большая активность трансферов это в СА, неужели в конце трансферного окна меня может заинтересовать это лига)
Сдается мне, это не лучшее рещение.