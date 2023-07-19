«Ливерпуль» продает Хендерсона «Аль-Иттифаку» за 12 млн фунтов и бонусы. Хавбек согласился перейти в Саудовскую Аравию

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Фабрицио Романо Футбол

Джордан Хендерсон, скорее всего, перейдет в Саудовскую Аравию.

«Ливерпуль» и «Аль-Иттифак» согласовали сумму трансфера 33-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. «Красные» получат 12 миллионов фунтов и бонусы.

Сам футболист согласовал трехлетний контракт с саудовским клубом неделю назад. Сообщалось, что его зарплата составит 700 тысяч фунтов в неделю. Сторонам осталось оформить и проверить документы. 

Ранее появилась информация о том, что англичане не продадут хавбека дешевле 20 миллионов фунтов. 

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Подробную статистику футболиста можно найти здесь

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26 комментариев

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QWertY
Бывший кэп и нынешний кэп скаузеров перешли в чемпионат Саудовской Аравии. Кярагер негодует)
+44
-4
+40
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ML26
Хендерсон будет 700 к в неделю получать… Он, наверное, такое даже во сне представить не мог
+26
-2
+24
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vaslover
Ответ SDef
Мог стать первым англичанином - участником четырёх чемпионатов Европы. Теперь видимо вряд ли.
Саутгейт таков что не вызывает Томори из Милана, но всегда вызовет своего любимца Хендерсона, в том числе и из Саудовской Аравии.
+9
0
+9
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Абдула Магомедсаидов
Заслужил пойти на пенсию
+5
-1
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Imperor7
Ответ ML26
Хендерсон будет 700 к в неделю получать… Он, наверное, такое даже во сне представить не мог
Повезло, да
+2
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SDef
Мог стать первым англичанином - участником четырёх чемпионатов Европы. Теперь видимо вряд ли.
+2
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Мукунку хороший
Отлично.. для Ливерпуля..
+1
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иц а мэн
если купят топового полузащитника и опорника, то будет шикарнейшее ТО ливерпуля, стадо бездарей в полузащите давно надо было гнать
+3
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Rio (BLR)
)
Отличная пенсия.
ИМХО уже сильно сдал. Замену найти время есть. А так подзаработает заслуженный игрок. Норм сделка и для клуба и для Хендерсона.
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llolishe
Фаб если уйдет надо Тюрама покупать
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f5dfmvw9bk
Ответ #SharkTeam
Потом будут жаловаться что игроков нет. Капитана саудам за чирик продают)
Я смотрю ты помешан на Ливерпуле
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*** Ruslan ***
Ответ ML26
Хендерсон будет 700 к в неделю получать… Он, наверное, такое даже во сне представить не мог
Достойная пенсия!
П.с. Самая большая активность трансферов это в СА, неужели в конце трансферного окна меня может заинтересовать это лига)
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newhood@icloud.com
Давайте погадаем, кто кэпом теперь будет? Салах, Трент, Роббо… если б Вёрдж не поплыл последнее время, думаю вопросов бы не было, а так…
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Человек1991
Всего за 12 в Аль Иттифак ? Вота Фак ?
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Барберис
Хендерсону трудно будет в Аравии ментально.
Сдается мне, это не лучшее рещение.
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Отвёртка
Не стал тянуть Ливерпуль на дно, настоящий капитан!
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Максим Черкашин
В Ливерпуле полузащитники остались физически? Такими темпами останется МаКалистер и Собослай одни.
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Topson_77
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Удачи Хендо, но объективно уже не тянет даже на роль лавочника
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llolishe
Удачи топарю
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Исмаилгаджи Хачалов
Ждём ещё какого-нибудь немца в Аравии)))
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leozavr10
в последнее время был не так полезен, так что, наверное, даже неплохо, что ему дали жирный контракт. другое дело, что человек, выигравший в составе клуба по сути всё, который при этом был капитаном этой чемпионской команды, скорее всего, не удостоится красивого прощания.
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Взвешенный вомбат Китая
Аравии надо в УЕФА вступать.
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Imperor7
Бешеные деньги...
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david lamer
thank you and good luck
+3
-3
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