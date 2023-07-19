«Ливерпуль» продает Хендерсона «Аль-Иттифаку» за 12 млн фунтов и бонусы. Хавбек согласился перейти в Саудовскую Аравию

Джордан Хендерсон, скорее всего, перейдет в Саудовскую Аравию.

« » и « » согласовали сумму трансфера 33-летнего полузащитника, сообщает . «Красные» получат 12 миллионов фунтов и бонусы.

Сам футболист согласовал трехлетний контракт с саудовским клубом неделю назад. Сообщалось, что его зарплата составит 700 тысяч фунтов в неделю. Сторонам осталось оформить и проверить документы.

Ранее появилась информация о том, что англичане не продадут хавбека дешевле 20 миллионов фунтов.

выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.