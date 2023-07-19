«Аль-Хилаль» готов предложить 50 млн евро за Луиса Диаса. «Ливерпуль» вряд ли продаст вингера за эту сумму (Record)

Вингер «Ливерпуля» Луис Диас может перейти в Саудовскую Аравию.

В трансфере 26-летнего футболиста заинтересован « ». По информации Record, главный тренер команды из Эр-Рияда Жорже Жезуш очень хочет видеть в составе, а клуб готов предложить «Ливерпулю» 50 миллионов евро.

Однако вероятность того, что англичане согласятся продать вингера за эту сумму, низка.

Диас перешел в « » из «Порту» зимой 2022 года. В рамках он провел 30 матчей, в которых отличился 8 голами и 5 ассистами. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.