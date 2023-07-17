Фаулер о Саудовской Аравии: «Зарплаты игроков стали щепетильной темой, а на доходы финансистов всем плевать. Саудовцы хотят расти и стать одними из лучших»

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Робби Фаулер премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Аль-Кадисия деньги Футбол

Робби Фаулер высказался о трансферах футболистов в клубы Саудовской Аравии.

Ранее Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак». Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон также дал согласие на переход в клуб из Саудовской Аравии. Сам Фаулер возглавил саудовскую «Аль-Кадисию» из 2-й лиги.

«Никогда до конца не понимал, почему зарплаты футболистов стали такой щепетильной темой, но в то же время всем плевать на миллиарды, которые зарабатывают финансисты.

Давайте проясним одну вещь. Я не собираюсь осуждать Джордана [Хендерсона], Стивена Джеррарда или кого-либо еще, кто уехал работать в Саудовскую Аравию или думает об этом.

Не потому, что я тоже беру деньги – это просто неправда. Как я уже объяснял ранее, я устроился на работу в низшую лигу, потому что у меня есть амбиции стать тренером, я хочу проявить себя».

Конечно, я хорошо знаю Джордана, и я вырос со Стиви [Джеррардом]. Думаю, Стивен похож на меня – он хочет руководить, хочет проявить себя, но после его ухода из «Астон Виллы» подходящего предложения попросту не поступило.

Теперь у него есть поддержка клуба из лиги, которая хочет расти и стать одной из лучших в мире. Это отличная возможность для амбициозного тренера подняться на вершину», – написал экс-форвард «Ливерпуля» в колонке для The Mirror.

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7 комментариев

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svft
т.е. ты предлагаешь им воспользоваться благами, чтобы потом вернуться в старую сморщенную Европу
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Тухель
Я не знаю какие были фанаты в условных 70х или 80х, если одних послушаешь то одни только рыцари с золотыми сердцами и отвагой на уровне Тренера из Джентльменов, а других послушаешь все поголовно быдло были.Короче я не знаю, но сейчас фанаты в большинстве своём это обычные дворовые бабки им просто надо что то обсудить, поныть и кого то принизить чтобы в своих глазах и в глазах таких же бабок возвысится. Это просто надо принять и не обращать внимание на слова фанатов. Так и делают топ звезды, как Месси, КР, Кроос, де Брюйне и т.д. Как и топ тренеры не обращают внимание на критику от фанатов.
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Собиратель хаоса
Ответ Ман Сити
Тратить большие деньги, которые они сами заработали на звезд, нет проблем. Но приглашать физрука Джерарда и деревянного Хендерсона за кучу денег - это плохой тон и путь вникуда.
За рыночные деньги к ним даже Джеррард не поехал бы. А топы к ним ни за какие деньги не поедут. Вот и пытаются урвать хоть кого то за оверпрайс.
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WelcomeBackPURE
Ответ Собиратель хаоса
За рыночные деньги к ним даже Джеррард не поехал бы. А топы к ним ни за какие деньги не поедут. Вот и пытаются урвать хоть кого то за оверпрайс.
Хоть кого-то это конечно лихо )) хоть кого-то )) тут как бы речь о топовых футболеров ))
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