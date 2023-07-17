Фаулер о Саудовской Аравии: «Зарплаты игроков стали щепетильной темой, а на доходы финансистов всем плевать. Саудовцы хотят расти и стать одними из лучших»

Робби Фаулер высказался о трансферах футболистов в клубы Саудовской Аравии.

Ранее Стивен Джеррард возглавил « ». Капитан «Ливерпуля» также дал согласие на переход в клуб из Саудовской Аравии. Сам Фаулер возглавил саудовскую «Аль-Кадисию» из 2-й лиги.

«Никогда до конца не понимал, почему зарплаты футболистов стали такой щепетильной темой, но в то же время всем плевать на миллиарды, которые зарабатывают финансисты.

Давайте проясним одну вещь. Я не собираюсь осуждать Джордана [Хендерсона], Стивена Джеррарда или кого-либо еще, кто уехал работать в Саудовскую Аравию или думает об этом.

Не потому, что я тоже беру деньги – это просто неправда. Как я уже объяснял ранее, я устроился на работу в низшую лигу, потому что у меня есть амбиции стать тренером, я хочу проявить себя».

Конечно, я хорошо знаю Джордана, и я вырос со Стиви [Джеррардом]. Думаю, Стивен похож на меня – он хочет руководить, хочет проявить себя, но после его ухода из «Астон Виллы» подходящего предложения попросту не поступило.

Теперь у него есть поддержка клуба из лиги, которая хочет расти и стать одной из лучших в мире. Это отличная возможность для амбициозного тренера подняться на вершину», – написал экс-форвард « » в колонке для The Mirror.