«Ливерпуль» не продаст Диаса «Аль-Хилалю» за 50 млн евро. Клопп рассчитывает на вингера

Теги премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Луис Диас Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» не планирует расставаться с Луисом Диасом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, мерсисайдцы не намерены рассматривать устное предложение, поступившее от «Аль-Хилаля». Саудовский клуб готов заплатить за вингера 50 млн евро.

Отмечается, что колумбиец входит в долгосрочные планы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

В АПЛ-2022/23 Диас провел 17 игр и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Topson_77
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Они совсем отбитые? Его за 50 брали, чел в самом расцвете сил, а они столько же предлагают, на что они рассчитывали??
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Jonnny Babka
Какой смысл ,его год или два назад за 50 покупали )
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Айрат Ситдиков
Ответ Topson_77
Они совсем отбитые? Его за 50 брали, чел в самом расцвете сил, а они столько же предлагают, на что они рассчитывали??
Ну типа личку в три раза больше и чтобы игрок наныл, чтобы его отпустили.
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Aggrrist
Диаз тащер, не надо продавать.
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Андрей Кузнецов
Ответ Jonnny Babka
Какой смысл ,его год или два назад за 50 покупали )
О, видно, что у нас тут прекрасный знаток футбольной экономики! Конечно, когда команда покупает игрока за определенную сумму, она всегда надеется на его успешное выступление и рост стоимости на рынке. Но, как мы знаем, футбол - дело непредсказуемое, и не всегда все идет по плану. Тем более, футбольный рынок постоянно меняется, и цены на игроков могут колебаться в зависимости от множества факторов. Так что, дорогой друг, порой вложения в игрока оказываются невыгодными, но это как в любом бизнесе — всегда есть риск и неудачи. И кто знает, может быть, Диас вновь расцветет в «Ливерпуле» и принесет еще большую прибыль? 😉⚽
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Topson_77
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Айрат Ситдиков
Ну типа личку в три раза больше и чтобы игрок наныл, чтобы его отпустили.
Тут решает не игрок, а клуб
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Рустам Гарипов
Ответ НРИ
Зря не согласились , не потянул уровень Апл
он хорошо играл до травмы, не надо
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