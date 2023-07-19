«Ливерпуль» не продаст Диаса «Аль-Хилалю» за 50 млн евро. Клопп рассчитывает на вингера
«Ливерпуль» не планирует расставаться с Луисом Диасом.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, мерсисайдцы не намерены рассматривать устное предложение, поступившее от «Аль-Хилаля». Саудовский клуб готов заплатить за вингера 50 млн евро.
Отмечается, что колумбиец входит в долгосрочные планы главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
В АПЛ-2022/23 Диас провел 17 игр и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
10 комментариев