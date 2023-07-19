«Ливерпуль» не продаст Диаса «Аль-Хилалю» за 50 млн евро. Клопп рассчитывает на вингера

«Ливерпуль» не планирует расставаться с Луисом Диасом.

По данным инсайдера , мерсисайдцы не намерены рассматривать устное предложение, поступившее от « ». Саудовский клуб готов заплатить за вингера 50 млн евро.

Отмечается, что колумбиец входит в долгосрочные планы главного тренера «Ливерпуля» .

В АПЛ-2022/23 провел 17 игр и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.