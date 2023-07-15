«Ливерпуль» хочет минимум 20 млн фунтов за Хендерсона. Хавбек согласился перейти в «Аль-Иттифак» Джеррарда

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

«Ливерпуль» установил минимальную цену за трансфер Джордана Хендерсона.

В трансфере 33-летнего полузащитника заинтересован «Аль-Иттифак». Англичанин согласился на переход в команду, которую возглавляет Стивен Джеррард. Его зарплата может составить 700 тысяч фунтов в неделю.

Однако саудовцы еще не согласовали трансфер с «Ливерпулем». Англичане хотят получить как минимум 20 миллионов фунтов за продажу игрока. 

Сегодня стало известно, что Хендерсон отправится на сбор «красных» в Германию, а другой полузащитник «Ливерпуля» – Фабиньо – покинет расположение команды и, скорее всего, присоединится к «Аль-Иттихаду». 

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11 комментариев

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Deportivo La Coruna
В этом году арабы взрывают рынок не по детски.
Сумасшедшие по деньгам трансферы
+6
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+6
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savik-A.M.
Ответ Born is the King
700к английскому Тарасову это конечно та ещё дичь. Даже у легенды мирового футбола Канте меньше
"Канте - легенда мирового футбола" чуть кофем не подавился , жги еще
+8
-2
+6
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i love it
Ответ Appa
Было предложение на 1.2 или 1.5 лярда, отклонили
Не спор с этой хейтеркой он обычный манипулятор фактов
+3
0
+3
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Appa
Ответ леннорыч-абрамович
Арабам нужны все, кроме аргентинского пешехода
Было предложение на 1.2 или 1.5 лярда, отклонили
+2
0
+2
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MansZ
Логично. Иначе какой смысл отпускать капитана и лидера раздевалки.
+1
0
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i love it
Аль-Иттихад,Аль-Иттифак,Аль-Аймйорфак
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Денис Давыдов
правильно, 10 слишком смешная сумма за кэпа, у него не год контракт при этом. надо выжимать с саудитов максимум, если уж и продавать.
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Максим Черкашин
Ответ Deportivo La Coruna
В этом году арабы взрывают рынок не по детски. Сумасшедшие по деньгам трансферы
Пока всё, что вижу. Платят копейки европейским кулубам. Скорее переманивают зарплатой, чем предлагают большие деньги за футболистов. Китайские команды например и платили много за футболистов и зарплаты давали большие.😎
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