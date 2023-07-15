«Ливерпуль» хочет минимум 20 млн фунтов за Хендерсона. Хавбек согласился перейти в «Аль-Иттифак» Джеррарда

«Ливерпуль» установил минимальную цену за трансфер Джордана Хендерсона.

В трансфере 33-летнего полузащитника заинтересован « ». Англичанин согласился на переход в команду, которую возглавляет Стивен Джеррард. Его зарплата может составить 700 тысяч фунтов в неделю.

Однако саудовцы еще не согласовали трансфер с « ». Англичане хотят получить как минимум 20 миллионов фунтов за продажу игрока.

Сегодня стало известно, что отправится на сбор «красных» в Германию, а другой полузащитник «Ливерпуля» – Фабиньо – покинет расположение команды и, скорее всего, присоединится к «Аль-Иттихаду».