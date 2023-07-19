Иско мог перейти в «Барсу»: «Мне звонил Бартомеу, но я бы не покинул «Реал» даже за все золото мира. В этой команде я выиграл то, о чем мечтал»

Теги Сантьяго Солари Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жозеп Бартомеу Иско Хулен Лопетеги Футбол

Иско рассказал, что Жозеп Бартомеу приглашал его в «Барселону».

– Было время, когда ты был одним из лучших игроков в мире и считался мировой звездой, потенциальным обладателем «Золотого мяча»...

– У меня действительно были хорошие моменты. Год проведения чемпионата мира в России и предыдущий сезон были великолепными. Но после чемпионата мира все пошло наперекосяк.

– Ты перестал получать удовольствие на поле?

– По мне заметно, когда я получаю удовольствие, а когда нет. Когда Хулен [Лопетеги] ушел, появился Солари, и у меня не было возможностей. «Черт возьми, – подумал я, – я провел несколько замечательных лет, а теперь я в такой ситуации. Что еще я должен сделать, чтобы меня считали важным игроком для клуба?»

Да, со мной продлили контракт в год проведения чемпионата мира, потому что до истечения оставался год, и я это заслужил. И потому что у меня было много предложений. Был страх, что я перейду в конкурирующую команду.

– Ты говоришь о «Барсе»?

– Да. Я говорю о «Барсе». Бартомеу звонил мне, и учитывая тот факт, сколько Бартомеу платил в то время... Но мне было очень хорошо в «Мадриде», с моими партнерами по команде, с невероятной атмосферой в раздевалке... Это была команда моей мечты, в которой я выиграл то, о чем мечтал...

Я бы не покинул «Мадрид» даже за все золото мира. Город тоже замечательный. Поскольку мне понравилось в Мадриде, я знал, что нигде больше мне не будет так нравится, – сказал бывший полузащитник «Реала». 

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13 комментариев

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corazón blanco
Иско когда играл и получал удовольствие, был волшебником на поле. Жаль, что его звезда сияла не так долго, но ярко.
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JENNINGS
Иско всё равно волшебник! Да, начал и закончил за упокой, но в Зидановском «Реале», особенно в сезоне 2016/17, был крайне хорош, важный игрок основы команды! Возможно, пик его карьеры в «Мадриде»
Ну, и всем известно: «Реал» - это клуб, в котором исполняются все твои мечты!
Не смотря ни на что, с теплотой вспоминаю об игре испанца!
+5
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Dikki Shelton
Это достойно уважения. Но в Реале от него ждали большего.
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atomio
"Бартомеу звонил мне, и учитывая тот факт, сколько Бартомеу платил в то время..." (С)

да все до сих пор в шоке.... особенно глядя на ЗП Де Йонга....
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Магомед Саид Амирханов
Да, были времена!
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erik.1982@icloud.com
Говорит как будто был игроком стартового состава😁. Он «выиграл все" благодаря Кроос/Модрич/Каземиро
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Tiestorzn17
Вообще чисто по игре он бы туда вписался даже больше чем в Реал, где так и «подавал надежды» в основном.
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