Иско мог перейти в «Барсу»: «Мне звонил Бартомеу, но я бы не покинул «Реал» даже за все золото мира. В этой команде я выиграл то, о чем мечтал»

Иско рассказал, что Жозеп Бартомеу приглашал его в «Барселону».

– Было время, когда ты был одним из лучших игроков в мире и считался мировой звездой, потенциальным обладателем «Золотого мяча»...

– У меня действительно были хорошие моменты. Год проведения чемпионата мира в России и предыдущий сезон были великолепными. Но после чемпионата мира все пошло наперекосяк.

– Ты перестал получать удовольствие на поле?

– По мне заметно, когда я получаю удовольствие, а когда нет. Когда Хулен [ ] ушел, появился , и у меня не было возможностей. «Черт возьми, – подумал я, – я провел несколько замечательных лет, а теперь я в такой ситуации. Что еще я должен сделать, чтобы меня считали важным игроком для клуба?»

Да, со мной продлили контракт в год проведения чемпионата мира, потому что до истечения оставался год, и я это заслужил. И потому что у меня было много предложений. Был страх, что я перейду в конкурирующую команду.

– Ты говоришь о «Барсе»?

– Да. Я говорю о «Барсе». Бартомеу звонил мне, и учитывая тот факт, сколько платил в то время... Но мне было очень хорошо в «Мадриде», с моими партнерами по команде, с невероятной атмосферой в раздевалке... Это была команда моей мечты, в которой я выиграл то, о чем мечтал...

Я бы не покинул «Мадрид» даже за все золото мира. Город тоже замечательный. Поскольку мне понравилось в , я знал, что нигде больше мне не будет так нравится, – сказал бывший полузащитник «Реала».