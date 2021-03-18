«Юве» может обменять Дибалу на Дембеле, Погба, Икарди, Жезуса, Феликса или Иско

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть команду.
Как сообщает Tuttosport, в случае, если с аргентинцем не удастся договориться о новом контракте – срок текущего соглашения истекает летом 2022 года, – то его могут обменять на другого футболиста.
В числе возможных вариантов – обмен на Усмана Дембеле («Барселона»), Иско («Реал»), Мауро Икарди («ПСЖ»), Габриэла Жезуса («Манчестер Сити»), Поля Погба («Манчестер Юнайтед») и Жоау Феликса («Атлетико»).
В текущем сезоне Дибала провел 11 игр за «Ювентус» в Серии А и забил 2 мяча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Юве» предложил Дибале зарплату 10 млн евро с учетом бонусов. Форвард отказался и может уйти летом