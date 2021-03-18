«Юве» может обменять Дибалу на Дембеле, Погба, Икарди, Жезуса, Феликса или Иско

Форвард «Ювентуса» может покинуть команду.

Как сообщает Tuttosport, в случае, если с аргентинцем не удастся договориться о новом контракте – срок текущего соглашения истекает летом 2022 года, – то его могут обменять на другого футболиста.

В числе возможных вариантов – обмен на Усмана Дембеле ( ), Иско ( ), Мауро Икарди ( ), («Манчестер Сити»), Поля Погба ( ) и («Атлетико»).

В текущем сезоне Дибала провел 11 игр за в Серии А и забил 2 мяча. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Юве» предложил Дибале зарплату 10 млн евро с учетом бонусов. Форвард отказался и может уйти летом