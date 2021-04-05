Бензема, Кроос, Винисиус, Вальверде и Милитао – в старте «Реала» на матч с «Барселоной»

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В 30-м туре Ла Лиги «Реал» принимает «Барселону».

Мадридцы представили на матч следующий состав:

Вратарь: Тибо Куртуа.

Защитники:  Эдер Милитао, Начо Фернандес, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Лукас Васкес, Федерико Вальверде.

Форвард: Карим Бензема.

Запасные: Андрей Лунин, Диего Альтубе, Марсело, Альваро Одриосола, Марко Асенсио, Иско, Родриго, Мариано Диас.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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