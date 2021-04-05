Бензема, Кроос, Винисиус, Вальверде и Милитао – в старте «Реала» на матч с «Барселоной»

В 30-м туре Ла Лиги «Реал» принимает «Барселону».
Мадридцы представили на матч следующий состав:
Вратарь: Тибо Куртуа.
Защитники: Эдер Милитао, Начо Фернандес, Ферлан Менди.
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор, Лукас Васкес, Федерико Вальверде.
Форвард: Карим Бензема.
Запасные: Андрей Лунин, Диего Альтубе, Марсело, Альваро Одриосола, Марко Асенсио, Иско, Родриго, Мариано Диас.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.