Иско об уходе из «Севильи»: «Я назвал Мончи самым большим лжецом в футболе, и он схватил меня за шею. Нас пришлось разнимать. После этого остаться я не мог»

Иско рассказал, почему покинул «Севилью» спустя несколько месяцев после трансфера в 2022-м.

Хавбек 9 сезонов играл за « », а затем перешел в севильский клуб на правах свободного агента.

– Что произошло после увольнения ?

– Хулена увольняют, приходит , и все нормально. Но по мере приближения зимнего трансферного окна я начинаю замечать странные вещи. Начнем с того, что моему агенту позвонили и сказали искать новую команду, не сообщив об этом мне. Когда я узнал, пошел прямо к Мончи.

Я сказал ему: «Слушайте, до меня дошла эта информация, и я не знаю, что происходит. Я вам не нужен? Скажите прямо, и мы со всем разберемся без проблем. Я в вашем распоряжении».

Не знаю, что там за экономический кризис был у «Севильи», но после этого разговора все пошло наперекосяк. После этого Мончи стал говорить, что я хочу уйти, хотя это была неправда, начал ежедневно названивать мне и моему агенту, заставляя подписать документ о расторжении контракта. После этого я снова пришел к нему и сказал: «Слушай, Мончи, ты ни мне, ни людям не говоришь правды. Я хочу остаться, а ты говоришь, что я хочу уйти».

А после этого у нас возник небольшой конфликт...

Я сейчас расскажу вам серьезные вещи. Я заявил Мончи, что он самый большой лжец, которого я встречал в мире футбола, и после этого он набросился на меня. Он подошел ко мне, схватил за горло, и нас пришлось разнимать.

Сами понимаете, после такого оставаться я уже не хотел ни при каких условиях. И мне было жаль, потому что я был в очень хороших отношениях с партнерами, фанаты относились ко мне великолепно. Но я не мог мириться с тем, что на меня нападает спортивный директор, но при этом никто мне извинений не приносит. Ни за агрессию, ни за ложь, которую он распространял. Так что я расторг контракт и ушел.

– Это случилось в офисе?

– Это произошло после тренировки по пути в раздевалку.

– И какой может быть реакция на то, что спортивный директор хватает тебя за шею?

– Ну, я его оттолкнул, а потом охрана нас разняла. Я знаю, что у и клуба была сложная ситуация, но я не мог смириться с тем, что он переступил черту насилия, – сказал полузащитник.