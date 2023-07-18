Иско о «Севилье»: «Я снизил зарплату в 4 раза по сравнению с «Реалом». Лопетеги пригласил меня, я был в восторге, но потом сказали, что Мончи был против»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига Рамон Родригес Мончи Иско Хулен Лопетеги деньги Футбол

Иско рассказал о разочаровании после ухода из «Севильи».

Иско перешел в «Севилью» летом 2022 года после 9 лет в «Реале», но уже спустя несколько месяцев покинул клуб из-за конфликта со спортивным директором Мончи.

– Я был счастлив в «Севилье», и хотя мы переживали трудные времена, я был убежден, что мы вырвемся вперед, и в итоге так и произошло.

Но все было не так, как пишет пресса, особенно в Севилье – там говорится, будто я сбежал с корабля. Отнюдь нет, это не в моем духе. Я много лет провел в мадридском «Реале» и никогда не сдавался, я всегда пытался бороться за место, иногда у меня получалось, иногда нет... Но я никогда в жизни не сбежал бы с корабля.

Я вернулся домой с чувством обиды... Я перешел в этот клуб, потому что Лопетеги позвонил мне, сказав, что заинтересован во мне, что у нас хорошая команда... Я был в восторге.

Я снизил зарплату в 4 раза по сравнению с тем, сколько получал в «Реале», и когда я приехал, люди в клубе сказали мне, что Мончи был против моего перехода. Я хотел играть с тренером, который всегда делал ставку на меня, и завоевать расположение, но произошло это...

Представьте, в каком состоянии я пришел домой. Я пробыл в Севилье четыре месяца, переехав с тремя детьми... А потом вдруг обнаружил, что не уверен, что будет дальше... Это сложно, но нужно быть сильным и смотреть вперед.

– Вы плакали из-за этого?

– Я не плакал. Я очень жалел себя, но я знаю, что я привилегирован. Я наслаждался футболом, выигрывал титулы. Это вид спорта, которым я увлечен.

Да, я был опечален и разочарован. Но я осознаю свое привилегированное положение, ведь есть люди с куда более серьезными проблемами. Я пытаюсь сосредоточить внимание на этом. Мне 31 год, я все еще хочу продолжать играть, и я работаю ради этого, – сказал экс-полузащитник «Реала» и «Севильи».

Иско об уходе из «Севильи»: «Я назвал Мончи самым большим лжецом в футболе, и он схватил меня за шею. Нас пришлось разнимать. После этого остаться я не мог»

16 комментариев

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oka79410
Ответ futbol Liverpool
Иско бы сейчас пригодился Баварии . Им сейчас нужен кретивный игрок , Иско подходит , есть Мюллер но в последних матчах сезона он не убеждал.
какая "бавария"? иско перестал играть в футбол лет 5 назад
+10
-2
+8
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oka79410
"Вы плакали из-за этого?"))))))

Интересные журналисты в Испании. Возможно, это была журналистка)))
+7
-1
+6
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lovkac
Ответ Иван Дорн
Свободный агент. Селекционеры Спартака, вы поняли намек?
И Зенита тоже
+6
-1
+5
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Иван Дорн
Ответ lovkac
И Зенита тоже
Уверен Балтика перехватит, там до Испании пешком дойти можно
+4
-1
+3
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инок
Иско по большому счету перестал играть в футбол на высоком уровне много лет назад...
+2
-1
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Madhamish
Чел, который уже 8 лет, как не играет в футбол, пытается надувать щеки и врать насчет своих амбиций. Чувак давно может только на любительском уровне за пивнухой мячик попинать с такими же пузанами.
+2
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Иван Дорн
Свободный агент. Селекционеры Спартака, вы поняли намек?
+1
-1
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Дядя ТУРА
Ответ futbol Liverpool
Иско бы сейчас пригодился Баварии . Им сейчас нужен кретивный игрок , Иско подходит , есть Мюллер но в последних матчах сезона он не убеждал.
вы футбол вообще смотрите? Иско закончил давно как топ игрок. он практически не бегает
+2
-2
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Madhamish
Ответ futbol Liverpool
Под бегает имеется ввиду что конкретно ? И если тренер правильно оценивает талант футболиста , то он может подготовить футболиста под свои игровые принципы , Иско не обладает великой скоростью , но если он пройдет предсезонку с командой он может выполнять требования тренера по игре без мяча , главное доверие и подготовка .
Под бегает имеется ввиду своевременный возврат в оборону и участие в прессинге иногда. Иско явно уже не про это.
Бегать надо 90 минут и даже больше.
Не все выдерживают.
Возрастной чел, который 8 лет уже ваньку валяет, выдержит темп современного футбола от силы минут 30.
Сейчас беговая работа во главе угла. А потом уже "тренер ... может подготовить футболиста под свои игровые принципы"
Иско безнадежно футболист стиля 80-х, 90-х. Даже когда играл много. Это вчерашний день. Теперь это не более, чем балабол в студийных передачах на околофутбольные темы.
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hiper26
Ответ oka79410
"Вы плакали из-за этого?")))))) Интересные журналисты в Испании. Возможно, это была журналистка)))
Иско на интервью у Корчевникова:)
+1
-1
0
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Patrick Lindberg
Ответ hiper26
Иско на интервью у Корчевникова:)
Плачевникова*
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