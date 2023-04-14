Бартомеу выступил против участия «Реала» в деле Негрейры: «Нет ни малейшего указания на то, что им был причинен вред»

Жозеп Бартомеу против участия «Реала» в деле Негрейры.

Как сообщалось ранее, «Реал» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу .

Хосе Мария Фустер-Фабра, юрист Бартомеу, направил в суд Барселоны письмо, в котором категорично выступил против участия «Реала» в деле Негрейры, сообщает Marca со ссылкой на письмо, к которому у редакции есть доступ.

«Нет ни малейшего указания на то, что указанной команде был причинен вред», – сказано в письме. Кроме того, в нем сообщается, что в деле уже участвуют и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), «организации, с которыми « » уже связан». Также в письме Бартомеу указывает судье на то, что людей и организаций, которые хотят участвовать в деле, слишком много, и это вредит процессу.

«Обвинения со стороны отдельных частных обвинителей, отдельных футбольных команд привело бы к тому, что расследование стало бы невозможным. По этой же причине в дело захотят вступить «Эспаньол», «Сельта», «Эльче» и так далее. Мы повторяем, что все эти клубы и так входят в состав RFEF», – говорится в письме.

Также Бартомеу выступил против участия в деле Хосе Луиса Сайнца де Техады, партнера мадридского «Реала»: «Стоит повторить, что было заявлено ранее. Если признать его обвинителем, то потом нужно будет признать обвинителем каждого из партнеров».