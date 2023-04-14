Бартомеу выступил против участия «Реала» в деле Негрейры: «Нет ни малейшего указания на то, что им был причинен вред»
Жозеп Бартомеу против участия «Реала» в деле Негрейры.
Как сообщалось ранее, «Реал» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры.
Хосе Мария Фустер-Фабра, юрист Бартомеу, направил в суд Барселоны письмо, в котором категорично выступил против участия «Реала» в деле Негрейры, сообщает Marca со ссылкой на письмо, к которому у редакции есть доступ.
«Нет ни малейшего указания на то, что указанной команде был причинен вред», – сказано в письме. Кроме того, в нем сообщается, что в деле уже участвуют Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), «организации, с которыми «Реал» уже связан». Также в письме Бартомеу указывает судье на то, что людей и организаций, которые хотят участвовать в деле, слишком много, и это вредит процессу.
«Обвинения со стороны отдельных частных обвинителей, отдельных футбольных команд привело бы к тому, что расследование стало бы невозможным. По этой же причине в дело захотят вступить «Эспаньол», «Сельта», «Эльче» и так далее. Мы повторяем, что все эти клубы и так входят в состав RFEF», – говорится в письме.
Также Бартомеу выступил против участия в деле Хосе Луиса Сайнца де Техады, партнера мадридского «Реала»: «Стоит повторить, что было заявлено ранее. Если признать его обвинителем, то потом нужно будет признать обвинителем каждого из партнеров».
Челси и Париж например сильно пострадали от судей когда играли против Барсы Тут даже Спорить не буду потому что так оно и есть
Cуд разберется.
https://www.sports.ru/football/1034003609.html?ysclid=lggpu0cla0155378604
Я за справедливость!