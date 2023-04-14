Бартомеу выступил против участия «Реала» в деле Негрейры: «Нет ни малейшего указания на то, что им был причинен вред»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жозеп Бартомеу против участия «Реала» в деле Негрейры.

Как сообщалось ранее, «Реал» считает, что действия «Барсы» нанесли ему ущерб, и хочет быть обвинителем по делу Негрейры.

Хосе Мария Фустер-Фабра, юрист Бартомеу, направил в суд Барселоны письмо, в котором категорично выступил против участия «Реала» в деле Негрейры, сообщает Marca со ссылкой на письмо, к которому у редакции есть доступ.

«Нет ни малейшего указания на то, что указанной команде был причинен вред», – сказано в письме. Кроме того, в нем сообщается, что в деле уже участвуют Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF), «организации, с которыми «Реал» уже связан». Также в письме Бартомеу указывает судье на то, что людей и организаций, которые хотят участвовать в деле, слишком много, и это вредит процессу.

«Обвинения со стороны отдельных частных обвинителей, отдельных футбольных команд привело бы к тому, что расследование стало бы невозможным. По этой же причине в дело захотят вступить «Эспаньол», «Сельта», «Эльче» и так далее. Мы повторяем, что все эти клубы и так входят в состав RFEF», – говорится в письме.

Также Бартомеу выступил против участия в деле Хосе Луиса Сайнца де Техады, партнера мадридского «Реала»: «Стоит повторить, что было заявлено ранее. Если признать его обвинителем, то потом нужно будет признать обвинителем каждого из партнеров».

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39 комментариев

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Iamliam
Ответ ßd ßy
А когда баварии засчитывали годы с пасивного офсайда как то тоже умудрялись не замечать! Когда Видаля не удалили на 48 минуте( имея Жк прямой ногой залетел в Карвахалья) тоже никто не заметил! Но да ладно, это ведь не судья своими Глупыми ошибками вытащил Баварию до экстра тайма
Пф такое в каждом матче почти бывает, а вот метровые офсайды это нонсенс. Так что не позорься отмазывая этот беспредел.
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Uleke
Ответ Raul14
конечно причинён вред, за 20 лет столько левых титулов у фк Нэгрейры, ужас просто!)
Уж не вам дармоедам про левых титулов писать
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ßd ßy
Ответ Iamliam
Особенно Бавария, не замечать метровые офсайды это надо очень постараться)
А когда баварии засчитывали годы с пасивного офсайда как то тоже умудрялись не замечать! Когда Видаля не удалили на 48 минуте( имея Жк прямой ногой залетел в Карвахалья) тоже никто не заметил! Но да ладно, это ведь не судья своими Глупыми ошибками вытащил Баварию до экстра тайма
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бек саидов
Голы с двухметровых оффсайдов и левые пенки у реала, а в подкупе судей обвиняют барсу.
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as009595@icloud.com
Самый успешный период в истории бчк, связан с эпохой Негрейры, случайность? Не думаю)
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HI MARS
Ответ Экселлент
вот это ты нарыл конечно,2015 год,как ты умудрился,хоть я и никогда не слышал об этом, но это очень интересно,а было ли продолжение хоть какое то? Если нет, то это липовые обвинения
Конечно липовые обвинения.Продолжения не было,а написало это местечковое каталонское издание
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Real_v_dushe
Это просто смешно, а потом они в суде будут говорить, что тут даже Реал в суде не присутствует, какие нужны ещё доказательства, что наш каталонский кабинет нужно понять и простить.
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бек саидов
Ответ igls54
Думаю «Реалу» виднее, чем Бартомеу, был причинен вред или нет
Перес тоже не белый и пушистый, поверь. Если дело Тебаса наберёт обороты, то он точно не останется в стороне
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Alexander Sragovich
Ответ SLEVIN
ты че за тупые вопросы задаешь? пацан все ясно и понятно изложил
Не дерзи малыш. Никто ничего нигде не объяснял. Нет ни одного доказательства что это дело каким-то образом влияло на судейство.
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alberto-m
Ответ petro42z
Да испанцы частенько за счет судей побеждали. Со мной согласятся: Мюнхен, Ювентус, Челси, Атлетико Мадрид.
Не спорю.
Челси и Париж например сильно пострадали от судей когда играли против Барсы Тут даже Спорить не буду потому что так оно и есть
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Stannis_Baratheon
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
тебе 14 лет видимо, тогда все понятно
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alberto-m
Ответ Iamliam
Особенно Бавария, не замечать метровые офсайды это надо очень постараться)
💯💯💯
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Экселлент
Ответ Сергей -1
Странно что ничего не слышно об этом деле: https://www.sports.ru/football/1034003609.html?ysclid=lggpu0cla0155378604
вот это ты нарыл конечно,2015 год,как ты умудрился,хоть я и никогда не слышал об этом, но это очень интересно,а было ли продолжение хоть какое то? Если нет, то это липовые обвинения
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hannibal ante portas
Он там от куда, прямо из камеры выступает?
Cуд разберется.
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jonnysilverhand01
Был ! Вред был !
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Экселлент
Уж кому кому,а Бартомеу лучше помолчать и радоваться,что он до сих не в тюрьме гниёт!
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Сергей -1
Странно что ничего не слышно об этом деле:
https://www.sports.ru/football/1034003609.html?ysclid=lggpu0cla0155378604
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Raul14
Ответ Арман Бижанов
Молчал бы, весь мир знает какое большое влияние было от Гильермо Франко для истории Реала))
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SLEVIN
Ответ Alexander Sragovich
Ну и в чем?
ты че за тупые вопросы задаешь? пацан все ясно и понятно изложил
+1
-1
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Raul14
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
у фантиков фк мема их любимый клуб накануне расформирования, а они вместо того, чтобы молиться, обвиняют в этом Переса. Вот люди а) Откуда их берут, без понятия))
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-6
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Арман Бижанов
Ответ Raul14
конечно причинён вред, за 20 лет столько левых титулов у фк Нэгрейры, ужас просто!)
Молчал бы, весь мир знает какое большое влияние было от Гильермо Франко для истории Реала))
+9
-10
-1
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Alexander Sragovich
Ответ igls54
Думаю «Реалу» виднее, чем Бартомеу, был причинен вред или нет
Ну и в чем?
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-5
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MADRiD_00
Это на самом деле процесс непростой. Сейчас УЕФА расследует это дело, а в Испании пока молчат. Но не хочется верить что такой большой клуб как Барселона, пошел на такие шаги.
Я за справедливость!
+4
-3
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Станислав Л
Ответ белошип
Кабинета нет в ЛЧ,однако Реалу на это по)( как видишь,поэтому не пиши глупости тут)
-13 тоже по)
+5
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Raul14
Ответ Barca_mania
кто плюсует этот бред?
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