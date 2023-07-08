Ван дер Сар останется в отделении интенсивной терапии после кровоизлияния в мозг. Состояние экс-вратаря «МЮ» «стабильное, но беспокоящее»
Эдвин ван дер Сар продолжит получать помощь в отделении интенсивной терапии.
Вчера экс-голкипера «Аякса», «МЮ» и сборной Нидерландов госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.
Эдвин ван дер Сар пока останется в отделении интенсивной терапии. Его состояние стабильное, но все еще беспокоящее.
Семья Ван дер Сар вместе с «Аяксом» благодарны и глубоко тронуты многочисленными сообщениями поддержки», говорится в сообщении клуба из Нидерландов.
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