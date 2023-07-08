Ван дер Сар останется в отделении интенсивной терапии после кровоизлияния в мозг. Состояние экс-вратаря «МЮ» «стабильное, но беспокоящее»

Теги Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс премьер-лига Англия происшествия Здоровье Футбол

Эдвин ван дер Сар продолжит получать помощь в отделении интенсивной терапии.

Вчера экс-голкипера «Аякса», «МЮ» и сборной Нидерландов госпитализировали с кровоизлиянием в мозг.

Эдвин ван дер Сар пока останется в отделении интенсивной терапии. Его состояние стабильное, но все еще беспокоящее.

Семья Ван дер Сар вместе с «Аяксом» благодарны и глубоко тронуты многочисленными сообщениями поддержки», говорится в сообщении клуба из Нидерландов.

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5 комментариев

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Los Galácticos
Скорейшего выздоровления Эдвину, один из любимейших вратарей прошлых лет.
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JENNINGS
Здоровья легендарному вратарю!🙏🙏🙏
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Экселлент
Искренне желаю здоровья Эдвину!
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Altim
Надеюсь он выкарабкается из этого..неожиданная новость для меня...вчера пропустил
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Бухгалтер2021
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за здоровье..тяну стопку.ван дер сар помню по фифие даже..
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