Рио Фердинанд хочет, чтобы Андре Онана присоединился к «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Интеру» за Онана 40+5 миллионов евро. Миланский клуб хочет получить за голкипера 50+10 млн евро.

«Ставки принимаются, бро. Я думаю, они пойдут на это – они хотят его заполучить. Но проблема в запросах « ». У «Манчестер Юнайтед» нет открытой чековой книжки, и покупка клуба в данный момент на это не повлияет.

За несколько дней до финала [ чемпионов] я брал интервью у , и он говорил об игре против Онана. Существует не так много вратарей, к игре против которых надо готовиться! Он почти как еще один полевой игрок. Он выходит из ворот, играет на границе своей штрафной, он хочет быть вовлеченным в игру – настоящий футболист.

И он отлично защищает ворота, он сделал пару неплохих сэйвов в финале. Я уже видел его в « ». Эдвин ван дер Сар, с которым я много раз говорил о нем еще до интереса «Манчестер Юнайтед», называл его современным и образцовым вратарем. Я был бы рад его переходу, но мой приоритет – нападающий», – сказал бывший защитник « » в эфире своего ютуб-канала.