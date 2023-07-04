Фердинанд об Онана: «Он почти как еще один полевой – выходит из ворот, играет на границе штрафной. Не так много вратарей, к которым надо готовиться!»
Рио Фердинанд хочет, чтобы Андре Онана присоединился к «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Интеру» за Онана 40+5 миллионов евро. Миланский клуб хочет получить за голкипера 50+10 млн евро.
«Ставки принимаются, бро. Я думаю, они пойдут на это – они хотят его заполучить. Но проблема в запросах «Интера». У «Манчестер Юнайтед» нет открытой чековой книжки, и покупка клуба в данный момент на это не повлияет.
За несколько дней до финала [Лиги чемпионов] я брал интервью у Пепа Гвардиолы, и он говорил об игре против Онана. Существует не так много вратарей, к игре против которых надо готовиться! Он почти как еще один полевой игрок. Он выходит из ворот, играет на границе своей штрафной, он хочет быть вовлеченным в игру – настоящий футболист.
И он отлично защищает ворота, он сделал пару неплохих сэйвов в финале. Я уже видел его в «Аяксе». Эдвин ван дер Сар, с которым я много раз говорил о нем еще до интереса «Манчестер Юнайтед», называл его современным и образцовым вратарем. Я был бы рад его переходу, но мой приоритет – нападающий», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире своего ютуб-канала.
Казанский и Шнякин тогда явно были в какой-то необычной эйфории во время комментирования матча))