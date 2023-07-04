Фердинанд об Онана: «Он почти как еще один полевой – выходит из ворот, играет на границе штрафной. Не так много вратарей, к которым надо готовиться!»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар Рио Фердинанд высшая лига Нидерланды Аякс Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Андре Онана Футбол

Рио Фердинанд хочет, чтобы Андре Онана присоединился к «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Интеру» за Онана 40+5 миллионов евро. Миланский клуб хочет получить за голкипера 50+10 млн евро.

«Ставки принимаются, бро. Я думаю, они пойдут на это – они хотят его заполучить. Но проблема в запросах «Интера». У «Манчестер Юнайтед» нет открытой чековой книжки, и покупка клуба в данный момент на это не повлияет.

За несколько дней до финала [Лиги чемпионов] я брал интервью у Пепа Гвардиолы, и он говорил об игре против Онана. Существует не так много вратарей, к игре против которых надо готовиться! Он почти как еще один полевой игрок. Он выходит из ворот, играет на границе своей штрафной, он хочет быть вовлеченным в игру – настоящий футболист.

И он отлично защищает ворота, он сделал пару неплохих сэйвов в финале. Я уже видел его в «Аяксе». Эдвин ван дер Сар, с которым я много раз говорил о нем еще до интереса «Манчестер Юнайтед», называл его современным и образцовым вратарем. Я был бы рад его переходу, но мой приоритет – нападающий», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире своего ютуб-канала.

 

8 комментариев

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Alar Asus
Ответ Joey Ramone
В Интер свободным агентом перешёл так как особо никому не нужен был. А теперь такой ажиотаж! Как он так за один год прогрессировал?
Он и до перехода в Интер был отличным вратарём, напомню он с Аяксом хорошо пошумели в ЛЧ, но потом глупо был дисквалифицирован на год что ли, из-за приёма таблеток безобидных. В период дисквалифиции перешёл в Интер и вскоре вернулся на свой уровень.
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ML26
Ответ Joey Ramone
В Интер свободным агентом перешёл так как особо никому не нужен был. А теперь такой ажиотаж! Как он так за один год прогрессировал?
Так бывает в футболе. Хвичу за 10 взяли и никто на него надежд не возлагал. Через год он уже суперзвезда и стоит 100 млн. И не сказать, что это не заслуженно все
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Dm Kznts
так Рио с 3 короба наговорил
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Чёрный тюльпан
Как же утомили эти трепачи-бывшие игроки МЮ. Толку от их болтовни ноль, ничего дельного всё равно не в состоянии сказать. Сегодня одно на уме, а завтра уже совсем другое. То вопил, что от Де Хеа избавляются, теперь оды Онане слагает. Вот к чему приводит постоянное занятие спортом без каких-либо нагрузок на мозг.
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Евгений Кузнецов
до сих пор слышу стильный крик Дениса Казанского в ушах при упоминании фамилии "Онана!" - с того самого памятного полуфинала "Аякс" - "Тоттенхэм"))

Казанский и Шнякин тогда явно были в какой-то необычной эйфории во время комментирования матча))
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ & Co1366
Хороший вратарь, жаль что ушёл из Барсы.
Хороший вратарь, но нужен нападающий )))
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