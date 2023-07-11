Жена ван дер Сара: «Эдвин еще в отделении интенсивной терапии, но его жизни ничто не угрожает»
Супруга Эдвина ван дер Сара рассказала о состоянии экс-вратаря «Манчестер Юнайтед».
7 июля бывший генеральный директор «Аякса» был направлен в отделение интенсивной терапии в связи с кровоизлиянием в мозг.
«Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничто не угрожает.
Всякий раз, когда мы его навещаем, он общителен. Нам нужно проявить терпение и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше», – приводит официальный сайт «Аякса» слова Аннемари ван дер Сар.
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