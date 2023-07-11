Супруга Эдвина ван дер Сара рассказала о состоянии экс-вратаря «Манчестер Юнайтед».

7 июля бывший генеральный директор «Аякса» был направлен в отделение интенсивной терапии в связи с кровоизлиянием в мозг.

« все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничто не угрожает.

Всякий раз, когда мы его навещаем, он общителен. Нам нужно проявить терпение и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше», – приводит официальный сайт « » слова Аннемари ван дер Сар.