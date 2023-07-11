Жена ван дер Сара: «Эдвин еще в отделении интенсивной терапии, но его жизни ничто не угрожает»

Теги Манчестер Юнайтед Эдвин ван дер Сар высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Англия Здоровье Футбол

Супруга Эдвина ван дер Сара рассказала о состоянии экс-вратаря «Манчестер Юнайтед».

7 июля бывший генеральный директор «Аякса» был направлен в отделение интенсивной терапии в связи с кровоизлиянием в мозг.

«Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничто не угрожает.

Всякий раз, когда мы его навещаем, он общителен. Нам нужно проявить терпение и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше», – приводит официальный сайт «Аякса» слова Аннемари ван дер Сар.

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9 комментариев

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Арсений Чернобаев
слава богу что с ним все хорошо!
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Геворг-Цветной Ара-Первый
здоровья легенде!
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REDDEVIL
Ответ Арсений Чернобаев
слава богу что с ним все хорошо!
Слава врачам!)
+20
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JENNINGS
Верим и надеемся на выздоровление Легендарного вратаря!🙏💪
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Adilet Sarbagyshev
Здоровья легенде!
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Арман Мартиросян
К сожалению, так не бывает. Если пациент находится в отделении интенсивной терапии, то есть определенные риски(может и незначительные, но есть). Здоровья ему, да всем профессиональным спортсменам на заметку, чтобы тщательно следили за своим здоровьем после карьеры.
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dmitry.tchidakin
Если прививку от ковида ставил - считай живой труп. Жаль
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