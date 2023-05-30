Ван дер Сар ушел с поста гендиректора «Аякса». Клуб занял 3-е место в лиге Нидерландов и не выиграл ни одного трофея за сезон

Теги Эдвин ван дер Сар высшая лига Нидерланды Аякс Футбол

Эдвин ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса».

1 июня нидерландец начнет процесс передачи своих полномочий коллегам по совету директоров. Его попросили остаться в клубе до 1 августа. Эдвин занимал должность гендиректора амстердамского клуба с 2016 года, а в совет директоров входил с 2012-го. 

«После почти одиннадцати лет работы в совете директоров я заканчиваю. Мы пережили вместе замечательные моменты, но в то же время это был невероятно тяжелый период.

Я очень благодарен людям, с которыми я встречался и работал во время моей второй карьеры в «Аяксе» за то, чего мы достигли и через что прошли вместе. Я чувствую необходимость отойти от работы, немного отдохнуть и заняться другими делами. Не очень приятно принимать решения о будущем этого замечательного клуба в предстоящий период. Вот почему я решил уйти в отставку», – сказал ван дер Сар.

В прошедшем сезоне «Аякс» не выиграл ни одного трофея и не смог выйти в Лигу чемпионов. Клуб занял 3-е место в чемпионате Нидерландов – такого не было с 2009 года. 

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13 комментариев

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diger499
Сказывается отстранение Овермарса в самый неподходящий момент. Он конечно поступил как придурок, но нужно было найти какое-то мирное решение. Сейчас клуб развалился, а Овермарс вообще чуть не умер...
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QWertY
Ушел Тен Хаг и Аякс вернулся на те позиции где он был на протяжении 3х лет до Эрика)
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AA MM
Ждём в «МЮ».
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Артур Артур
Да, сказался уход Тен Хага и Овермарса
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diger499
Ответ Valentin Grabenovsky
интересно подвинут ли мислинтата, после провала в арсенале неплохой период был в аяксе
В смысле период? Он в Аякс пришел две недели назад...
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& Co1366
Это провал для Аякса. Лишь бы не повторилась ситуация, как у Тоттенхэма.
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deadjoker
А нечего было увольнять овермарса. Ну показал он кому-то болт и показал, поругали для проформы и продолжили работать.
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Red devi1
Ответ QWertY
Ушел Тен Хаг и Аякс вернулся на те позиции где он был на протяжении 3х лет до Эрика)
с Эриком конечно аякс был крут но писали же ниже топ 2 они с 2009 не опускались
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Дмитрий Матюхин
Ответ Red devi1
с Эриком конечно аякс был крут но писали же ниже топ 2 они с 2009 не опускались
но проваливались в еврокубках целиком. В Эредивизи труда не составляло побеждать, конкуренции почти не было. Потом с Бошем и тен Хагом начался период доминации во всех соревнованиях, и на этой волне заехали в этот сезон, распродав полкоманды и попытавшись опять на всех фронтах сыграть - а в Эре выросла конкуренция (Нистелрой в ПСВ, Слот в фейе). В итоге провал
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