Ван дер Сар ушел с поста гендиректора «Аякса». Клуб занял 3-е место в лиге Нидерландов и не выиграл ни одного трофея за сезон

Эдвин ван дер Сар покинул пост генерального директора «Аякса».

1 июня нидерландец начнет процесс передачи своих полномочий коллегам по совету директоров. Его попросили остаться в клубе до 1 августа. Эдвин занимал должность гендиректора амстердамского клуба с 2016 года, а в совет директоров входил с 2012-го.

«После почти одиннадцати лет работы в совете директоров я заканчиваю. Мы пережили вместе замечательные моменты, но в то же время это был невероятно тяжелый период.

Я очень благодарен людям, с которыми я встречался и работал во время моей второй карьеры в «Аяксе» за то, чего мы достигли и через что прошли вместе. Я чувствую необходимость отойти от работы, немного отдохнуть и заняться другими делами. Не очень приятно принимать решения о будущем этого замечательного клуба в предстоящий период. Вот почему я решил уйти в отставку», – сказал ван дер Сар.

В прошедшем сезоне « » не выиграл ни одного трофея и не смог выйти в Лигу чемпионов. Клуб занял 3-е место в чемпионате Нидерландов – такого не было с 2009 года.

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