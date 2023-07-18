Марио о «Зените»: «Условия потрясающие, невероятное качество тренировочного центра. Рад, что я здесь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Марио Фернандес впечатлен условиями на базе «Зенита».

– Сразу после подписания контракта вы провели в «Зените» первую тренировку. Поделитесь впечатлениями от занятия и базы?

– Всегда приятно знакомиться с новыми партнерами, тем более в «Зените» много бразильцев, есть ребята, с которыми я играл за сборную России и против которых выходил в чемпионате.

Что касается базы «Зенита», то тут даже говорить ничего не приходится, все говорит само за себя: условия потрясающие, невероятное качество тренировочного центра. Первое занятие прошло хорошо. Рад тому, что я здесь. Теперь только вперед, – сказал новичок «Зенита».

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА

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61 комментарий

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Дмитрий Евгеньевич
Он за 10 лет в ЦСКА столько не разговаривал,как за последние 3 дня.
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Makeav
Ответ Дмитрий Евгеньевич
Он за 10 лет в ЦСКА столько не разговаривал,как за последние 3 дня.
Зенит видимо хочет, чтобы он отбелил репутацию, но в итоге с каждым интервью он закапывает себя все глубже)
+62
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+55
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Аморалинни
Больше всего рад этому переходу спортс, который под каждый ответ может делать отдельную новость и собирать кучу траффика
+35
-6
+29
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Fidelitas et virtus
Ответ Дмитрий Евгеньевич
Он за 10 лет в ЦСКА столько не разговаривал,как за последние 3 дня.
Причем он уже по-русски разговаривает
+22
-2
+20
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ApXuMaHqPuT
Игрок с пониженной социальной ответственностью, в Питере таких любят💰
+11
-2
+9
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Burel
Ответ Дмитрий Фурсов
Марио, мы уже поняли. Спасибо Больше можешь не говорить, насколько ты рад быть в Зените Уверен, что даже не все болельщики Зенита к такому выражению эмоций позитивно относятся
Откуда у зенита болельщики. Ты видел кого-то, кроме глорихантеров после прихода газпрома ?
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Aleksey Yashin
А условия моего контракта ещё более потрясающие - добавил Фернандес
+12
-3
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redbalance
Сколько он будет лизать голубое очко интересно?
+8
0
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Seyit Canlyyew
Он похож на обиженного ребёнка
+14
-7
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Гамарджоба Генацвале
Серьезно насыпали гражданину, похоже.
+8
-2
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Да что за поток ванильных оргазмов, а
+5
0
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свинья в лесу
походу из него уже сделали "логубого".
тьфу, мерзость.
+4
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Olga.t
Марио молчал- молчал... и тут его прорвало)
Хватит уже, или решил идти до конца? Все уже поняли, что Зенит лучший клуб в мире, а ЦСКА был твоё десятилетней ошибкой.
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Unnamed80
Сейчас ещё и на русском языке даст интервью, где скажет, что всегда восхищался зенитом и мечтал поиграть в этом клубе. Стал вызывать блевоту этот персонаж за 2-3 дня.
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Оператор Дзюбы
Ответ Fidelitas et virtus
Причем он уже по-русски разговаривает
10 лет под зенит готовился же
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Сергей Сурков
Ответ fil_spb
"каждое его слово ещё хуже делает его положение" Да ну? И в чем именно? В том что кучка посторонних для него человек бомбит в комментариях? У меня есть осторожное предположение, что ему на это наплевать. У него хороший контракт, отличный работодатель и условия работы и семья рядом. Положение у него отличное. И туповат тут скорее тот, кто этого не понимает.
кучка людей это болельщики кому он накакал в душу,я знаю что ему хорошо и ему пофиг потому что он как человек с говнецом оказался,мне то пох я болела Спартака ,но как я их понимаю
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noti22
Ответ Аморалинни
Больше всего рад этому переходу спортс, который под каждый ответ может делать отдельную новость и собирать кучу траффика
В первую очередь рад Ебздрогыч, он уже миллион плюсиков собрал
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Рокко Сиффредди
с кем из этого состава зенита он в сборной играл?
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pavasaris
Блин, выключите уже кто-нибудь это...
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Российский пользователь
топит себя с каждым днем
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мутятя
Фернандес. Карточка Газпрома потрясающая. Оформления отличное и в ней очень много интересного. А если еще утяжелится, то я еще не то скажу.
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Роман
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фу какая мерзость
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Roman Araslanov
Птица Говорун
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Demyan Grachev
ничего,скоро почувствуешь "любовь" виража))
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Ilya Shilovskiy
Остановитесь! Я не могу читать эти лизоблюдские выдержки)
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