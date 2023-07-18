Марио о том, что «Зенит» не хотел подписывать с ним контракт из-за лишнего веса: «Абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это нужно»
Марио Фернандес высказался о том, что мог не перейти в «Зенит» из-за лишнего веса.
– Как оцените физическую форму и возможность играть в официальных матчах?
– В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из‑за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Все это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно.
Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для «Зенита» кондициях и помогать команде на поле, – сказал Фернандес.
Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА
Кроме конифея никто не получает больше 2 млн.
С учетом спортивной формы марио глупо требовать больше, чем любой другой полевой игрок.