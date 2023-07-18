Марио о том, что «Зенит» не хотел подписывать с ним контракт из-за лишнего веса: «Абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это нужно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Марио Фернандес высказался о том, что мог не перейти в «Зенит» из-за лишнего веса.

– Как оцените физическую форму и возможность играть в официальных матчах?

– В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из‑за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Все это абсолютная ложь. Не понимаю, кому и зачем это было нужно.

Что касается моей физической формы, то я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее оказаться в нужных для «Зенита» кондициях и помогать команде на поле, – сказал Фернандес.

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА

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Марио Фернандес «изо всех сил болел за «Зенит» в матче с ЦСКА. Как вам?
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29 комментариев

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Beloded2007
"Проблемы с весом у моего брата Луиджи", - добавил Марио.
+34
-2
+32
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Издательство “Trust Me, Bro”
Жирная утка что ли?
+16
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Sla Slo
Ответ Ебздрогыч
Лишние килограммы можно скинуть, а когда нет порядочности и совести - с этим ничего не сделаешь
Ебzdрогыч, без твоих банальностей было скучно. Спасибо тебе, ты даёшь дополнительный стимул для саморазвития. Не хочу быть таким , как ты.
+11
0
+11
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Владислав Романов
Новости и правда странные были, легенда ЦСКА подписал контракт с принципиальным соперником, а потом ещё и молился за победу Зенита в Суперкубке
+8
-1
+7
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ws357
Ответ Beloded2007
"Проблемы с весом у моего брата Луиджи", - добавил Марио.
Мы слишком много кушать пицца!
+7
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СержМиранэн
Ответ Ебздрогыч
Лишние килограммы можно скинуть, а когда нет порядочности и совести - с этим ничего не сделаешь
О, мой бог !!!! Очередной комментарий-шедевр из разряда: "Когда тепло, то всем хорошо , а когда холодно, то всем плохо".
+10
-4
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Прописка Миллера
Человек взвешивался с сумкой денег, а этот вес не может быть лишним.
+5
-1
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блокад блокадыч
"Абсолютная ложь“, - сказал Марио и показал своё пузо
+7
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Artonkin
“Проблемы с весом есть только у Медведева - он толще меня в 3 раза»
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riverman1980
Ответ Sla Slo
Ебzdрогыч, без твоих банальностей было скучно. Спасибо тебе, ты даёшь дополнительный стимул для саморазвития. Не хочу быть таким , как ты.
Я его ник невольно читаю как Плюсодр очыч ))
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Эндрю81
Ладно, что журналисты откровенное вранье выдают - не первый раз, да и деньги им за это платят... но самое печальное, что толпа Табаки готова верить в любую чушь, если это совпадает с их эмоциональным фоном в данный момент. И никого это из них не смущает - ни первых с откровенной ложью, ни вторых, что полили подливой всех подряд.
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Max Zhomkov
видос посмотрел на канале зенита о его медосмотре, есть немного лишнего как для проф футболиста.
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el ruso guapo
Это проделки ЦСКА. Карвальо и янчик не дадут соврать.
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kisliy33
кому же бы это нужно, вбрасывать дичь... нуууу я даже не знаю, кто бы это мог быть, аааа )))
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Доктор Верховцев
Ответ Beloded2007
"Проблемы с весом у моего брата Луиджи", - добавил Марио.
Наоборот же!
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Доктор Верховцев
Фернандес. Спасибо, что худой!
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sled
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой?
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Егор Егор
Ответ СержМиранэн
О, мой бог !!!! Очередной комментарий-шедевр из разряда: "Когда тепло, то всем хорошо , а когда холодно, то всем плохо".
Да тут чел с аватаркой американо-украинской просто википедию цитирует и добавляет "легенда, успехов" - и ничего, беспроигрышный механизм
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adamxx
Ответ belikovda.90
Поражаюсь логикой болела ЦСКА. Марио ушел из ЦСКА без контракта. Подписали его бразилы и сделали отступные как в любом клубе + агент хочет заработать) На что рассчитывало руководство ЦСКА? Дали бы ему своего агента, а так они отпустили на авось и получили. Может быть он им и не нужен, и чтобы оправдаться перед болелами придума эту хрень про предательство
Скорее он не нужен на 2 млн зарплату и за миллион на выкуп...
Кроме конифея никто не получает больше 2 млн.
С учетом спортивной формы марио глупо требовать больше, чем любой другой полевой игрок.
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Доктор Верховцев
Ответ adamxx
А тогда почему была затяжка в подписании контракта?
обедали
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Злодей Спб
Ответ Poksman
Чтоб ты ломался даже на лавке....иуда
И вам не кашлять :)
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