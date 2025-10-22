«Спартак» встретится с «Оренбургом». Приходите поддержать красно-белых на «Лукойл Арене»!
«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 25 октября, в 14:00 на стадионе «Лукойл Арена».
Красно-белые после 12 туров находятся на шестой строчке в турнирной таблице, имея 19 очков. Оренбуржцы же идут на 14 месте, набрав восемь очков. Ждем всех на домашнем матче «Спартака»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
