«Спартак» встретится с «Оренбургом». Приходите поддержать красно-белых на «Лукойл Арене»!

«Спартак» сыграет с «Оренбургом» в 13-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 25 октября, в 14:00 на стадионе «Лукойл Арена».

Красно-белые после 12 туров находятся на шестой строчке в турнирной таблице, имея 19 очков. Оренбуржцы же идут на 14 месте, набрав восемь очков. Ждем всех на домашнем матче «Спартака»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .