Марио о «Зените»: «Счастлив оказаться в таком гранде. Надеюсь достойно помочь клубу брать новые титулы»

Марио Фернандес поделился эмоциями от перехода в «Зенит».

«Счастлив быть здесь. Оказаться в таком клубе-гранде, как «Зенит», который завоевал такое количество трофеев – это большой и новый вызов для меня. Надеюсь, что смогу достойно помогать команде завоевывать новые титулы.

«Зенит» открыл передо мной свои двери. Я этому очень рад. Счастлив, что такая возможность появилась. Постараюсь ей как следует воспользоваться», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА