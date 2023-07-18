Марио о «Зените»: «Счастлив оказаться в таком гранде. Надеюсь достойно помочь клубу брать новые титулы»

Теги Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Марио Фернандес поделился эмоциями от перехода в «Зенит».

«Счастлив быть здесь. Оказаться в таком клубе-гранде, как «Зенит», который завоевал такое количество трофеев – это большой и новый вызов для меня. Надеюсь, что смогу достойно помогать команде завоевывать новые титулы.

«Зенит» открыл передо мной свои двери. Я этому очень рад. Счастлив, что такая возможность появилась. Постараюсь ей как следует воспользоваться», – сказал бывший защитник ЦСКА.

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА

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29 комментариев

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Ебздрогыч
Марио, ты дома! Правда, у них нет дома...
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+13
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serginn
Может это хитрая комбинация РФС, чтобы сподвигнуть фанатов цска оформить фанайди хотя бы ради того, чтобы от души #####сить Марио с трибуны?
+15
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BARCA_10
А где кусок интервью про главных конкурентов Краснодар, Ростов и Спартак, а остальные слабее
+6
-2
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Hakuna Matata!
Ответ serginn
Может это хитрая комбинация РФС, чтобы сподвигнуть фанатов цска оформить фанайди хотя бы ради того, чтобы от души #####сить Марио с трибуны?
Слишком хитро/умно для РФС 😁
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Roman Araslanov
Помогать со скамейки?
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antiginer
Как говорил в школе один из учителей-МЗД(##### замедленного действия).
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Mark Safa
Ответ Василий Васильев
Марио ты наконец то перешёл в гранд Российского футбола ,это тебе не ерунда Московская ,ты в клубе победители теперь )
Слишком толсто
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Причёска Бэйла
Ответ Ебздрогыч
Марио, ты дома! Правда, у них нет дома...
Ебздро, Зенит дома хлопнул партачок 7:1)
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Василий Васильев
Ответ Кирилл.С-Пб
Наговорил уже с 3 короба. Как бы на Газпром-арене свистеть не начали
кто будет свистеть? Виража то нет ,а Кузьмичам наплевать что он там говорит .
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ДудьСдулся
Ответ Roman Araslanov
Помогать со скамейки?
он даже из мед. кабинета уже помог Зениту один титул выиграть.
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molot p
Ответ rdyabin@icloud.com
Фанаты цска, кусайте локти теперь, что профукали такого игрока!
какого такого, жирного?
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KOT_B_yHTAX
Довольно уже разглагольствовать Марио, покажи на поле лучше
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SerZ
Что не вью, то еще больше себя закапывает...
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Anton Kiryushkin
Зенит гранд?! Зенит дно!!
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vitygan
Марио Фернандотович, лучше молчи
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stastzar
Противно от него
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Hakuna Matata!
Звание "Джентельмен года" в студию!!!!
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Данила Данайцев
Понеслось
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