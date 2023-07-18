Марио о «Зените»: «Счастлив оказаться в таком гранде. Надеюсь достойно помочь клубу брать новые титулы»
Марио Фернандес поделился эмоциями от перехода в «Зенит».
«Счастлив быть здесь. Оказаться в таком клубе-гранде, как «Зенит», который завоевал такое количество трофеев – это большой и новый вызов для меня. Надеюсь, что смогу достойно помогать команде завоевывать новые титулы.
«Зенит» открыл передо мной свои двери. Я этому очень рад. Счастлив, что такая возможность появилась. Постараюсь ей как следует воспользоваться», – сказал бывший защитник ЦСКА.
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