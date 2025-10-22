20-летний бразильский форвард Антони врезался в корову на мотоцикле и погиб в результате ДТП
20-летний бразильский футболист погиб, врезавшись в корову на мотоцикле.
Как сообщает CNN Brasil, нападающий «Пиауи Эспорте» Антони Илано погиб рано утром в понедельник в результате ДТП.
По данным Федеральной дорожной полиции Бразилии (PRF), Антони на мотоцикле врезался в корову в муниципалитете Алтус, штат Пиауи. Столкновение произошло около 03:15.
Друзья футболиста сообщили, что форвард праздновал день рождения отца и готовился к участию к Кубке Бразилии среди игроков до 20 лет.
«Пиауи Эспорте» выразил соболезнования семье Антони в социальных сетях.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: CNN Brasil
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости