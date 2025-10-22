«Реал» – фаворит матча ЛЧ с «Ювентусом», а BetBoom дарит фрибет до 10 000 новым клиентам

«Реал» примет «Ювентус» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

У «Мадрида» дела после крушения в матче с «Атлетико», похоже, наладились, а вот «Ювентус» после 5 ничьих подряд и вовсе проиграл «Комо» в минувшем туре Серии А.

В предстоящем еврокубковом матче шансы хозяев видятся букмекерам предпочтительными: 1,51 против 6,0 при 4,7 на ничью. На победу «Реала» в 1-м тайме и встрече в целом можно поставить за 2,0 , за сухую победу мадридцев дают солидные 2,75 , а за комбо-ставку с победой «Мадрида» и голами обоих соперников – 2,9 . Если хотите выбрать более оригинальный вариант, можно поставить на испанский клуб с форой минус 1,5 – такая линия оценивается коэффициентом 2,32 .

