Губернатор Ростовской области посетил тренировку «Ростова»: «Поговорили откровенно – и о текущей ситуации, и о будущем. Клуб живет и будет жить дальше»

Губернатор Ростовской области посетил тренировку «Ростова».

Юрий Слюсарь опубликовал несколько видеороликов с этой встречи.

«Сейчас для клуба непростое время, и важно, чтобы каждый чувствовал поддержку. Никого не оставим один на один с трудностями.

Поговорили откровенно – и о текущей ситуации, и о будущем. Клуб живет и будет жить дальше. Продолжим делать все, чтобы он оставался сильным и конкурентоспособным. За нами – поддержка, за командой – красивая игра и победы.

Перед сегодняшним матчем пожелал футболистам уверенности. Не сомневаюсь, что «Ростов» еще не раз порадует своих болельщиков!» – написал Слюсарь.

Напомним, ранее генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о финансовых проблемах: «Долги у клуба не первый день, они тянутся давно. В РФС выразили серьезную озабоченность, обращают внимание на дефицит источников».

