  • «Челси» согласовал сделку с вьетнамской компанией FPT – ее реклама будет на рукавах. Клуб также близок к тому, чтобы найти основного спонсора
«Челси» согласовал сделку с вьетнамской компанией FPT – ее реклама будет на рукавах. Клуб также близок к тому, чтобы найти основного спонсора

«Челси» нашел нового спонсора.

Лондонский клуб согласовал контракт с вьетнамской технологической компанией FPT до конца сезона, сообщает The Athletic. Ее реклама появится на рукавах футболок «синих».

Кроме того, утверждается, что «Челси» близок к тому, чтобы найти нового основного спонсора. Количество компаний, с которыми ведутся переговоры, сократилось, но эти обсуждения сильно продвинулись вперед. Стороны рассматривают возможность заключения многосторонней сделки, которая будет включать в себя не только размещение лого спонсоров на футболках. 

В прошлом сезоне у лондонской команды не было рекламы основного спонсора на футболках до конца апреля. Тогда клуб заключил соглашение с компанией Damac из ОАЭ, занимающейся недвижимостью.

«Челси» – единственный клуб АПЛ, начинающий сезон без лого основного спонсора на футболках. Лондонцы хотят заключить сделку на 60-65 млн фунтов в год на фоне победы в КЧМ и выхода в ЛЧ

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
бизнес
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
