«Арсенал» прошелся катком по «Атлетико». Я давно не видел мадридцев такими, они выглядели потерянными». Мерсон о 4:0

Пол Мерсон прокомментировал победу «Арсенала» над «Атлетико».

Английская команда разгромила испанскую со счетом 4:0 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Никто не побеждает «Атлетико» 4:0. Если бы Альварес реализовал свой момент через пару минут после начала второго тайма, кто знает, игра могла бы быть другой. «Арсенал » просто продолжал играть и в итоге просто прошелся по ним катком. Буквально прошелся катком.

Я давно не видел такой «Атлетико ». Они выглядели потерянными, в буквальном смысле потерянными. Они выглядели разбитыми», – сказал экс-форвард лондонцев.