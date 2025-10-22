«Арсенал» прошелся катком по «Атлетико». Я давно не видел мадридцев такими, они выглядели потерянными». Мерсон о 4:0
Пол Мерсон прокомментировал победу «Арсенала» над «Атлетико».
Английская команда разгромила испанскую со счетом 4:0 в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Никто не побеждает «Атлетико» 4:0. Если бы Альварес реализовал свой момент через пару минут после начала второго тайма, кто знает, игра могла бы быть другой. «Арсенал» просто продолжал играть и в итоге просто прошелся по ним катком. Буквально прошелся катком.
Я давно не видел такой «Атлетико». Они выглядели потерянными, в буквальном смысле потерянными. Они выглядели разбитыми», – сказал экс-форвард лондонцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
