Ловчев о Марио: «Его письмо должно было называться «Миром правит бабло», он просто рвет свое. Я удивлен медлительностью ЦСКА в переговорах»

Евгений Ловчев прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

Питерский клуб официально объявил о трансфере защитника, с 2012 года выступавшего за ЦСКА. Позже Фернандес заявил, что ЦСКА не захотел платить сумму, которую запрашивал « », за который бразилец выступал на правах аренды. Также он сказал: «У ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел, предлагал мне оплатить часть отступных «Интернасьоналу» из своего кармана».

«Почитал заявление Марио по разрыву с ЦСКА. На мой взгляд, его письмо должно быть озаглавлено «Миром правит бабло – чего вы от меня-то хотите?»

Понятно, что сейчас и ЦСКА, и Фернандес будут отстаивать свою правду. Там есть зацепки у обоих фигурантов истории. У ЦСКА в том, что отпустили бесплатно, без компенсации, у Марио – что он потерял несколько миллионов на зарплате, уйдя бесплатно.

Но надо исходить из другой вещи. У нас в СССР была идеология, в соответствии с которой все и выстраивалось. Игрок работал на клуб, а заканчивая, не жил впроголодь – в этом же клубе и работал, его не бросали. А потом развалился Союз, коммунизм построить обещать перестали, и мы увидели, что те, кто внезапно разбогател – они же и не работали, просто получили богатство из-за того, что близки к власти. Если так в стране, почему в футболе должно быть иначе?

Я слышу рассказы Саши Бородюка, который говорит, что «Шальке» до сих пор о нем помнит и периодически помогает, и понимаю, что даже при капитализме есть отношение, и идеология денег имеет четкие резоны.

Понимаю, о чем говорит Марио. Почему он должен платить за свое возвращение? Если его хотят – пусть платят. Он понимает, что как только закончится контракт, он останется один. Надо рвать свое сейчас.

Немного удивлен медлительностью ЦСКА. Три недели вести переговоры – очень долго. Надо быть начеку в таких моментах. Предполагаю, что там думали, что игрок у них в долгу, дали дорогу в российский футбол, он попал в сборную, заработал денег – вот и будет покладистый.

Нету больше никаких покладистых. Потому что нет клубов в , которые будут тебя содержать после окончания карьеры. Думы только о сегодняшнем дне, что будет завтра – гори оно огнем. Если так думают клубы, почему приезжий бразилец должен думать иначе? Он просто вырывает свое», – написал экс-игрок «Спартака» и сборной СССР.

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА