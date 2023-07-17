Ловчев о Марио: «Его письмо должно было называться «Миром правит бабло», он просто рвет свое. Я удивлен медлительностью ЦСКА в переговорах»

Теги ЦСКА Зенит Александр Бородюк Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Евгений Ловчев Марио Фернандес деньги Футбол

Евгений Ловчев прокомментировал трансфер Марио Фернандеса в «Зенит».

Питерский клуб официально объявил о трансфере защитника, с 2012 года выступавшего за ЦСКА. Позже Фернандес заявил, что ЦСКА не захотел платить сумму, которую запрашивал «Интернасьонал», за который бразилец выступал на правах аренды. Также он сказал: «У ЦСКА были все возможности вернуть меня, но он не захотел, предлагал мне оплатить часть отступных «Интернасьоналу» из своего кармана».

«Почитал заявление Марио по разрыву с ЦСКА. На мой взгляд, его письмо должно быть озаглавлено «Миром правит бабло – чего вы от меня-то хотите?»

Понятно, что  сейчас и ЦСКА, и Фернандес будут отстаивать свою правду. Там есть зацепки у обоих фигурантов истории. У ЦСКА в том, что отпустили бесплатно, без компенсации, у Марио – что он потерял несколько миллионов на зарплате, уйдя бесплатно.

Но надо исходить из другой вещи. У нас в СССР была идеология, в соответствии с которой все и выстраивалось. Игрок работал на клуб, а заканчивая, не жил впроголодь – в этом же клубе и работал, его не бросали. А потом развалился Союз, коммунизм построить обещать перестали, и мы увидели, что те, кто внезапно разбогател – они же и не работали, просто получили богатство из-за того, что близки к власти. Если так в стране, почему в футболе должно быть иначе?

Я слышу рассказы Саши Бородюка, который говорит, что «Шальке» до сих пор о нем помнит и периодически помогает, и понимаю, что даже при капитализме есть отношение, и идеология денег имеет четкие резоны.  

Понимаю, о чем говорит Марио. Почему он должен платить за свое возвращение? Если его хотят – пусть платят. Он понимает, что как только закончится контракт, он останется один. Надо рвать свое сейчас.

Немного удивлен медлительностью ЦСКА. Три недели вести переговоры – очень долго. Надо быть начеку в таких моментах. Предполагаю, что там думали, что игрок у них в долгу, дали дорогу в российский футбол, он попал в сборную, заработал денег – вот и будет покладистый.

Нету больше никаких покладистых. Потому что нет клубов в РПЛ, которые будут тебя содержать после окончания карьеры. Думы только о сегодняшнем дне, что будет завтра – гори оно огнем. Если так думают клубы, почему приезжий бразилец должен думать иначе? Он просто вырывает свое», – написал экс-игрок «Спартака» и сборной СССР.

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА

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11 комментариев

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Пепси пеналдувич
Зачем им выкупать своего же игрока?
Которого жестом доброй воли за заслуги отпустили, хотя контракт был не доработан.
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Ебздрогыч
Я до сих пор не понимаю, какие миллионы потерял Марио при уходе из ЦСКА? Или клуб ему должен был зарплату платить пока он в Бразилии на пляже отдыхает?
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FrancoJuve
А с чего вообще мысль, что Марио в нынешней форме так был нужен ЦСКА? Принять клуб был готов, действовал максимально этично. В отличие от наемника и его агента
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sergspartak
Пусть вырывает свое, но фанатов ЦСКА тоже понять можно, что его поливают теперь.
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prus_3
1. Спартак, не жидись на своих пенсионеров.
2. Спартак, дай денег, наконец.
3. Марио тоже выйдет на пенсию.
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инок
Тут всё предельно понятно. Марио решил срубить в России по-максимуму за последние 2 года карьеры, и выбрал самое жирное предложение. Поэтому человеку плевать на ЦСКА, деньги решают всё...
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Антон Путятин
исключительно мнение обиженного брошенного фермой Ловчева
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kupezz
Просто ЦСКА умеет считать деньги, а Марио в последние годы стал ещё больше травматичнее, тем более уже в возрасте. Можно понять армейцев, и так пошли ему на встречу отпустив в Бразилию, так зачем платить какие-то дополнительные деньги, пусть хоть и заслуженному игроку, когда его ожидали бесплатно, но он по ходу дела добра не помнит. P.S. Марио тоже можно понять, решил заработать на старость и выжать с последнего контракта максимум.
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