Быстров о Марио: «Фанаты ЦСКА должны быть благодарны ему за годы в составе. Осталось играть не так уж и много, он выбрал там, где ему лучше»

Теги ЦСКА Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия болельщики Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров считает критику в адрес Марио Фернандеса чрезмерной.

Бразилец, 10 лет игравший за ЦСКА, перешел в «Зенит».

– Сильно ли Марио достанется от фанатов ЦСКА?

– Да фанаты ЦСКА должны быть благодарны Марио за проведенные годы в составе армейского клуба.

Я не вижу в этом переходе ничего страшного. Наверное, ему осталось играть не так уж и много, он выбрал там, где ему лучше, – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА

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41 комментарий

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Bochkin
ну этот-то знает...
+67
-1
+66
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adamxx
Быстров сам так делал. он знает...
+45
-2
+43
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igls54
Марио! Это Володька. Ты главное - не ссы, все утрясется. Уж, я то знаю
+33
-3
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Стальной Цуккини 5х5
Нда.. это как если бы у Ефремова про ЗОЖ спросили.
+14
0
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ciao.ragazzi.2519
тополиный пух -быстров П###Х
+7
0
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Антон Фалафель
Фернандес попинает мяч ещё пару лет. Уедет и вообще забудет о существовании России.
+5
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vos3kov
Что-то на предательском
+4
0
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Spartakus1984
Продажный Быстров рассказывает людям,что правильно а что нет))
+5
-1
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Кеша
Помню Вова , как ты беспардонно предал Зенит , а потом так же беспардонно Спартак .
+3
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goodok
Нашли у кого о преданности и благодарности спросить
+3
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Мукунку хороший
Ответ adamxx
Быстров сам так делал. он знает...
100 раз))
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Семён Старовский
Рыбак рыбака
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Алексей Ненахов
Ответ igls54
Марио! Это Володька. Ты главное - не ссы, все утрясется. Уж, я то знаю
В клуб сходят вместе , Быстров достопримечательности покажет
+3
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Tyler Durden
Вован такой : « Я в этом шарю»
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Vagner01
Уж кто бы говорил!
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MikhaL
Вот кто бы комментировал…
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analogia
Рука руку моет. Быстрому наверно даже приятно стало, что железное место Иуды в РПЛ за Марио на долгие годы
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rigobersong
Так в том и прикол, что смысл себе на закате карьеры портить карму:) Ради пары миллионов?:) Не думаю что они сыграли бы критическое значение для Марио:))
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makes
ну ты то бегал туда - сюда, знаешь
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Федот Евграфович
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Он не играя понял, что в Зените ему лучше?
Лучше платят, это да! А вот стоит ли за лишний доллар записывать себя в мудаки это вопрос!
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Владимир Туаев
Поддержал единомышленника!
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Биодудь
Да какая благодарность может быть у этих людей.
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Пикачу82
Ало Марио, это Володька! Тебе там денег то насыпали нормально или нет?
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Алена Нахо
ждём мнения Дзюбы
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Marcus Varro
Судя по его травматичности ему действительно не так долго осталось играть, а вернулся он только за жирным контрактом, в единственный клуб, который мог предложить такой контракт в России.
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