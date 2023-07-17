Быстров о Марио: «Фанаты ЦСКА должны быть благодарны ему за годы в составе. Осталось играть не так уж и много, он выбрал там, где ему лучше»

Владимир Быстров считает критику в адрес Марио Фернандеса чрезмерной.

Бразилец, 10 лет игравший за ЦСКА, перешел в «Зенит».

– Сильно ли Марио достанется от фанатов ЦСКА?

– Да фанаты ЦСКА должны быть благодарны Марио за проведенные годы в составе армейского клуба.

Я не вижу в этом переходе ничего страшного. Наверное, ему осталось играть не так уж и много, он выбрал там, где ему лучше, – сказал бывший полузащитник петербуржцев.

Огонь от Марио: изо всех сил болел за «Зенит» в Суперкубке, хотя сначала хотел вернуться в ЦСКА