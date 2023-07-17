Быстров о Марио: «Фанаты ЦСКА должны быть благодарны ему за годы в составе. Осталось играть не так уж и много, он выбрал там, где ему лучше»
Владимир Быстров считает критику в адрес Марио Фернандеса чрезмерной.
Бразилец, 10 лет игравший за ЦСКА, перешел в «Зенит».
– Сильно ли Марио достанется от фанатов ЦСКА?
– Да фанаты ЦСКА должны быть благодарны Марио за проведенные годы в составе армейского клуба.
Я не вижу в этом переходе ничего страшного. Наверное, ему осталось играть не так уж и много, он выбрал там, где ему лучше, – сказал бывший полузащитник петербуржцев.
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Лучше платят, это да! А вот стоит ли за лишний доллар записывать себя в мудаки это вопрос!