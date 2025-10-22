ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Красно-синие, команде нужна ваша поддержка в матче против самарцев!
ЦСКА принимает «Крылья Советов» в 13-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 25 октября, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».
ЦСКА после 12 туров идет на третьем месте турнирной таблице чемпионата, набрав 24 очка. Самарцы же находятся на 11-й строчке, обладая 13-ю очками. Приходите поддержать армейцев на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
