ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов». Красно-синие, команде нужна ваша поддержка в матче против самарцев!

ЦСКА принимает «Крылья Советов» в 13-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 25 октября, в 19:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА после 12 туров идет на третьем месте турнирной таблице чемпионата, набрав 24 очка. Самарцы же находятся на 11-й строчке, обладая 13-ю очками. Приходите поддержать армейцев на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .