«Я в шоке с игры ногами наших вратарей. Увидели розыгрыши в кино или ЛЧ, смешные люди! Зачем бегемотские тактики постоянно внедряете тем, кто на это не способен?» Первак про РПЛ
Юрий Первак возмущен игрой ногами вратарей в чемпионате России.
«Я в шоке с игры ногами наших вратарей. Тренеры это требуют. Я не понимаю, для чего это делают.
Десятки случаев наберутся только в этом сезоне, когда мяч был перехвачен после этого. Нет, продолжают шлифовать это.
Увидели где-то эти розыгрыши в кино или передаче Лиги чемпионов. Смешные люди! Свое что-то же должно быть. Вы зачем берете постоянно бегемотские тактики и начинаете их внедрять тем, кто на это не способен?
Не все же вратари умеют так играть. Например, у Латышонка в «Зените» была ошибка, начал играть Адамов. Жалко его», – сказал бывший генеральный директор «Спартака» Первак.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
