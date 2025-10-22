Шалимов о Ву и Джику: «Дуарте и Абена, которых уже в «Спартаке» нет, не хуже. Джику с «Ростовом» ошибся недопустимо для игрока топ-клуба»

Игорь Шалимов оценил игру защитников «Спартака» Кристофера Ву и Александра Джику.

18 октября «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью 1:1 в матче 12-го тура Мир РПЛ . В первом тайме Джику получил красную карточку , схватив руками убегавшего один на один Егора Голенкова .

«Спартак» вернулся к привычной расстановке в четыре защитника, где есть профильные края – Рябчук и Денисов.

Игру поломало раннее удаление, но оно заслуженное – Джику недопустимо для игрока топ-клуба ошибся: ну куда ты идешь на опережение? Пусть Голенков получает мяч и пытается развернуться… А в итоге удаление, и «Спартаку» надо быстро перестраиваться.

В итоге травма Бабича и удаление Джику привели к тому, что с парой Ву – Денисов продолжили играть. Вообще, я должен сказать, что Дуарте и Абена, которых уже в команде нет, ничуть не хуже Ву и Джику.

«Ростов » доиграл тайм, а в перерыве убрали тех, кто на желтой карточке. Гости распоряжались мячом грамотно, забили гол.

Но в ответном мяче не столько заслуга Барко, сколько ошибка Прохина. Он вышел опорным – и много наошибался с мячом. Есть простое правило – когда идет от вратаря передача, игрокам обороняющимся говорится – не давайте мячи опустится на землю, играйте первым касанием.

Если мяч ударяется о землю, в семи из десяти случаев нападающий цепляется за него. Так и здесь – Гарсия зацепился, а потом отдал Барко. Тот пробил хорошо, попал здорово, но есть вопрос и к вратарю – по-моему, он сделал лишний шаг к ближней стойке.

Выскажусь по Барко и сравнении с Жедсоном. По мне, это точно не однотипные игроки. Первый на дриблинге, быстрый, второй – тягучий. Но оба техничные. Могут ли они играть вдвоем? На мой взгляд, да», – сказал бывший футболист «Спартака » Шалимов.