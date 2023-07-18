Губерниев об Эраковиче и Марио: «Зенит» ведет себя агрессивно, но это не запрещено. Кто первый проснулся – того и тапки»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда Дмитрий Губерниев Марио Фернандес Спорт-Экспресс Страхиня Эракович Футбол

Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход Страхини Эраковича в «Зенит».

Сообщалось, что Эракович должен был перейти в «Спартак», но затем «Црвена Звезда» отменила сделку после поступившего предложения от «Зенита». У петербуржцев было приоритетное право подписания защитника.

Ранее питерский клуб подписал Марио Фернандеса, с 2012 по 2022 год выступавшего за ЦСКА.

«Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. В этой ситуации «Зенит» ведет себя агрессивно. Я могу понять команду, потому что они хотят снова быть чемпионами.

Но это же понятно, что «Зенит» будет делать максимум для того, чтобы скупать игроков. Остальным командам нужно понимать и готовить дополнительные коврижки для футболистов. Поэтому в этой ситуации мне кажется, кто первым проснулся, того и тапки.

Безусловно, «Зенит» показывает свое превосходство над другими клубами. В этом смысле антагонизм между «Зенитом» и другими командами, между болельщиками и болельщиками всех остальных клубов будет возрастать. Но тем интересней.

Представляете, какой теперь раздражитель «Зенит». Он и так был уже серьезным раздражителем. Поэтому «Зенит» всем показывает конфетку: «А ну-ка отними», «А ну-ка обыграй» иными словами.

Мне кажется, что мотивация для всех клубов в сезоне просто роскошная. И для ЦСКА, и для «Спартака», и для всех остальных. Поэтому тем интересней им будет обыгрывать «Зенит».

Что касается «Зенита», это же не запрещено правилами? А моральная сторона сейчас никакого значения не имеет. Командам нужно усилиться, скоро старт чемпионата. Поэтому все это в пользу бедных», – сказал Губерниев.

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?

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42 комментария

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serginn
Моральная сторона значения не имеет - ну прямо девиз Губера.
+22
-4
+18
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RG26
Ответ Юрій Матюшенко
Моральная сторона сейчас никакого значения не имеет. В принципе одного этого предложения хватит, чтобы не только футбол, но и всю Россию описать.
Дешевый популизм
+10
-1
+9
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Faust Doc
Ну кто бы сомневался! Надо же копеечку отрабатывать...
гы гы гы
+11
-4
+7
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FNT
Что агрессивного в договоренности о приоритетном праве покупки? Это тупо профессионализм и здравый смысл базового уровня.
+2
0
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Роман
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Ответ disharmony666
спартак очень грязно хотел поступить , но получил по рукам. Црвена это наша территория
ты фанатам Црвены скажи про вашу территории если сравнивать Спартак и 4енит...зубы вылетит через 3 секунды.
+4
-2
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igls54
Щас особо компетентные Диме объяснят, что он непроходимо туп. И это позор, и предательство
+4
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ПравдоРуб
Ответ Owen_the_Simple
В чём агрессивность ситуации с Эраковичем? Зенит годами ведёт футболиста, о чём открыто пишут в прессе. Получил право приоритетного выкупа заблаговременно, о чём тоже открыто пишут в прессе. Вся ситуация с арендой случилась только потому, что Спартак мог сорвать приоритет выкупа своим предложением. То есть именно Спартак попытался сыграть агрессивно(но в рамках правил), но не выгорело. В ситуации с Фернандесом уже Зенит сыграл агрессивно(но тоже в рамках правил) и достиг поставленных целей.
Полностью согласен! Хотя очень хотел видеть Эраковича в Спартаке, Зенит обвинять вообще не имеет смысла. Единственный козел в этой ситуации это Марио, а Зенит просто подписал игрока которого хотел подписать и ЦСКА он ничем не обязан
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Роман
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Ответ Owen_the_Simple
Я в курсе. И в курсе, что все вопросы потом уладили. Но можешь попробовать рассказать мне что-то новое.
Мне не надо рассказывать ничего нового. Я, знаю как мы общаемся прямо сейчас со всей фанаткой ЦЗ. Как они приезжают к нам на еврокубковые матчи или мы к ним. 2 недели назад вместе на Газпром арене бы
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Caerly
Ответ Mercedes
можно распускать скаутский отдел, смотри кто кем интересуется и перебивай цену
Ну да, смотри у кого приоритет выкупа, и пытайся выкупить)
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Alexander Baranov
Ответ Faust Doc
Ну кто бы сомневался! Надо же копеечку отрабатывать... гы гы гы
Прикол твоего гы гы гы? Если ты еще в школе то понятно, либо у тебя отставание в развитии
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Owen_the_Simple
В чём агрессивность ситуации с Эраковичем? Зенит годами ведёт футболиста, о чём открыто пишут в прессе. Получил право приоритетного выкупа заблаговременно, о чём тоже открыто пишут в прессе.
Вся ситуация с арендой случилась только потому, что Спартак мог сорвать приоритет выкупа своим предложением. То есть именно Спартак попытался сыграть агрессивно(но в рамках правил), но не выгорело.
В ситуации с Фернандесом уже Зенит сыграл агрессивно(но тоже в рамках правил) и достиг поставленных целей.
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Сергей Севостьянов
Кто раньше встал- того и микрофон.Это так на матч тв.
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Иван Егурнов
Странно что клубы так часто в это окно конкурируют за одних и тех же футболистов. Если про российских талантов типа Коваленко ещё понятно (толковых очень мало), то легионеров сильно больше. Даже на фоне санкций.
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Евгений Шатога
Губерниев-мне не кто не запрещал губами шлёп шлёп…
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Станислав Андреев
Подлизал… Засчитано))
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вик бовински
Кто первый проснулся того и тапки? Так и до белых не долго...
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serginn
Ответ SMART789
это все равно, что взывать к морали когда устьев отобрали мяч профессиональный спорт это мир конкуренции в том числе за игроков
Да понятно, что взывать к морали клубов это глупо, скорее речь об игроке. Стоит ли итоговая денежная разница такого массового хейта.
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ОЛЛС1911
Конечно, бери и конкурируй. Нет миллиардов - заработай. Раздавай паспорта, рассовывай игроков по фарм-клубам, назначай своего человека главой РФС.
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Роман
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губа такой же отвратный как и газпром...
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disharmony666
Ответ Роман
ты фанатам Црвены скажи про вашу территории если сравнивать Спартак и 4енит...зубы вылетит через 3 секунды.
Ваше дело за газ вовремя платить ...и помалкивать
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Роман
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Ответ disharmony666
Ваше дело за газ вовремя платить ...и помалкивать
это ваше судьба жрать испражнения, которые вам подают люди из кремля...как там насчёт в цветах зенита нет чёрного?или как там на вираже сцена смотрится?можно и про быстрова вспомнить...
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Owen_the_Simple
Ответ Роман
ты даже матчасть не знаешь, а все лезешь. Даже я помню как в Питере 2003 году Звездашей встретили сбголубые
Я в курсе. И в курсе, что все вопросы потом уладили.
Но можешь попробовать рассказать мне что-то новое.
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disharmony666
Ответ Роман
это ваше судьба жрать испражнения, которые вам подают люди из кремля...как там насчёт в цветах зенита нет чёрного?или как там на вираже сцена смотрится?можно и про быстрова вспомнить...
у тю тю , какой обидчивый попался)) Красота
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Кто девушку ужинает, тот её и танцует.)
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RSI
Ответ Owen_the_Simple
В чём агрессивность ситуации с Эраковичем? Зенит годами ведёт футболиста, о чём открыто пишут в прессе. Получил право приоритетного выкупа заблаговременно, о чём тоже открыто пишут в прессе. Вся ситуация с арендой случилась только потому, что Спартак мог сорвать приоритет выкупа своим предложением. То есть именно Спартак попытался сыграть агрессивно(но в рамках правил), но не выгорело. В ситуации с Фернандесом уже Зенит сыграл агрессивно(но тоже в рамках правил) и достиг поставленных целей.
Губер выразил то, что чувствуют болельщики остальных клубов: мы все завидуем праактически неограниченному ресурсу Зенита. И в смысле средств, и в смысле отсутствия санкций. Моему ЦСКА ой как тяжело: санкции еще и персональные, типа мы - армия))
Болельщики Зенита ни при чем, вы не обязаны оправдывать работу руководства клуба. Они-то в шоколаде, а вы тут отбрёхиваетесь)))
А завидовать - да, будем. Как еще недавно завидовали нам.
А Губер - еще тот иксперд, знаете ли.
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