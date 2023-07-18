Губерниев об Эраковиче и Марио: «Зенит» ведет себя агрессивно, но это не запрещено. Кто первый проснулся – того и тапки»
Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход Страхини Эраковича в «Зенит».
Сообщалось, что Эракович должен был перейти в «Спартак», но затем «Црвена Звезда» отменила сделку после поступившего предложения от «Зенита». У петербуржцев было приоритетное право подписания защитника.
Ранее питерский клуб подписал Марио Фернандеса, с 2012 по 2022 год выступавшего за ЦСКА.
«Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. В этой ситуации «Зенит» ведет себя агрессивно. Я могу понять команду, потому что они хотят снова быть чемпионами.
Но это же понятно, что «Зенит» будет делать максимум для того, чтобы скупать игроков. Остальным командам нужно понимать и готовить дополнительные коврижки для футболистов. Поэтому в этой ситуации мне кажется, кто первым проснулся, того и тапки.
Безусловно, «Зенит» показывает свое превосходство над другими клубами. В этом смысле антагонизм между «Зенитом» и другими командами, между болельщиками и болельщиками всех остальных клубов будет возрастать. Но тем интересней.
Представляете, какой теперь раздражитель «Зенит». Он и так был уже серьезным раздражителем. Поэтому «Зенит» всем показывает конфетку: «А ну-ка отними», «А ну-ка обыграй» иными словами.
Мне кажется, что мотивация для всех клубов в сезоне просто роскошная. И для ЦСКА, и для «Спартака», и для всех остальных. Поэтому тем интересней им будет обыгрывать «Зенит».
Что касается «Зенита», это же не запрещено правилами? А моральная сторона сейчас никакого значения не имеет. Командам нужно усилиться, скоро старт чемпионата. Поэтому все это в пользу бедных», – сказал Губерниев.
«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?
гы гы гы
Вся ситуация с арендой случилась только потому, что Спартак мог сорвать приоритет выкупа своим предложением. То есть именно Спартак попытался сыграть агрессивно(но в рамках правил), но не выгорело.
В ситуации с Фернандесом уже Зенит сыграл агрессивно(но тоже в рамках правил) и достиг поставленных целей.
Но можешь попробовать рассказать мне что-то новое.
Болельщики Зенита ни при чем, вы не обязаны оправдывать работу руководства клуба. Они-то в шоколаде, а вы тут отбрёхиваетесь)))
А завидовать - да, будем. Как еще недавно завидовали нам.
А Губер - еще тот иксперд, знаете ли.