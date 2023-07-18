Губерниев об Эраковиче и Марио: «Зенит» ведет себя агрессивно, но это не запрещено. Кто первый проснулся – того и тапки»

Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход Страхини Эраковича в «Зенит».

Сообщалось, что Эракович должен был перейти в «Спартак», но затем « » отменила сделку после поступившего предложения от «Зенита». У петербуржцев было приоритетное право подписания защитника.

Ранее питерский клуб подписал , с 2012 по 2022 год выступавшего за .

«Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. В этой ситуации «Зенит» ведет себя агрессивно. Я могу понять команду, потому что они хотят снова быть чемпионами.

Но это же понятно, что «Зенит» будет делать максимум для того, чтобы скупать игроков. Остальным командам нужно понимать и готовить дополнительные коврижки для футболистов. Поэтому в этой ситуации мне кажется, кто первым проснулся, того и тапки.

Безусловно, «Зенит» показывает свое превосходство над другими клубами. В этом смысле антагонизм между « » и другими командами, между болельщиками и болельщиками всех остальных клубов будет возрастать. Но тем интересней.

Представляете, какой теперь раздражитель «Зенит». Он и так был уже серьезным раздражителем. Поэтому «Зенит» всем показывает конфетку: «А ну-ка отними», «А ну-ка обыграй» иными словами.

Мне кажется, что мотивация для всех клубов в сезоне просто роскошная. И для ЦСКА, и для «Спартака», и для всех остальных. Поэтому тем интересней им будет обыгрывать «Зенит».

Что касается «Зенита», это же не запрещено правилами? А моральная сторона сейчас никакого значения не имеет. Командам нужно усилиться, скоро старт чемпионата. Поэтому все это в пользу бедных», – сказал .

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?