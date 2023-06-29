Дзанетти о саудовцах: «Из-за Роналду сработал принцип домино. Не знаю, станут ли они антагонистами для европейского футбола, но с ними трудно конкурировать»

Хавьер Дзанетти отметил экономическое превосходство саудовских клубов над европейскими.

– Что вы думаете о футбольном буме в Саудовской Аравии и решении игроков получить такой опыт? Может ли футбол Саудовской Аравии стать антагонистом (противник, персонаж, противодействующий главному герою – Sports.ru) для европейского?

– После перехода сработал принцип домино. Они начали много инвестировать, нацеливаясь не только на игроков из Италии, но и из Англии, . Они хотят подписывать таких футболистов, которые готовы помочь лиге вырасти.

Я не знаю, сможет ли футбол Саудовской Аравии стать антагонистом для европейского, но, безусловно, с точки зрения экономики между ними большая разница, на данный момент конкурировать очень сложно, – сказал вице-президент « ».