Дзанетти о саудовцах: «Из-за Роналду сработал принцип домино. Не знаю, станут ли они антагонистами для европейского футбола, но с ними трудно конкурировать»

Теги Интер Хавьер Дзанетти Криштиану Роналду премьер-лига Англия серия А Италия Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Хавьер Дзанетти отметил экономическое превосходство саудовских клубов над европейскими.

– Что вы думаете о футбольном буме в Саудовской Аравии и решении игроков получить такой опыт? Может ли футбол Саудовской Аравии стать антагонистом (противник, персонаж, противодействующий главному герою – Sports.ru) для европейского?

– После перехода Роналду сработал принцип домино. Они начали много инвестировать, нацеливаясь не только на игроков из Италии, но и из Англии, Испании. Они хотят подписывать таких футболистов, которые готовы помочь лиге вырасти.

Я не знаю, сможет ли футбол Саудовской Аравии стать антагонистом для европейского, но, безусловно, с точки зрения экономики между ними большая разница, на данный момент конкурировать очень сложно, – сказал вице-президент «Интера».

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14 комментариев

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Cearvm
Не вижу пока никакой конкуренции. В Саудовскую Аравию уехали только футболисты-мусульмане, которым близка культура, почти все на спаде и в возрасте. Невеш - единственный удивительный трансфер, почти все остальные отказали, даже середняки. Да и в кого они инвестировали? В Китай и то охотнее ехали: Халк, Витсель, Карраско и т.д., причем посреди карьеры.
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Jesse Boy
Китай 2.0
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Этот Райола хочет денег
Ну тут как в сказке: налево пойдешь, карьеру построишь, направо-денег срубишь. Ничем кроме денег они завлечь не могут. МанСити это английский клуб, выступает во всех турнирах, в том числе и ЛЧ. А саудовская лига это возможность заработка для предпенсионеров либо не реализовавших себя в Европе
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Марк Львов
Ответ Cearvm
Не вижу пока никакой конкуренции. В Саудовскую Аравию уехали только футболисты-мусульмане, которым близка культура, почти все на спаде и в возрасте. Невеш - единственный удивительный трансфер, почти все остальные отказали, даже середняки. Да и в кого они инвестировали? В Китай и то охотнее ехали: Халк, Витсель, Карраско и т.д., причем посреди карьеры.
Верно подмечено
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justbored
"Заметки юного литературоведа" ))
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Влад Ким
Просто они очень хотят ЧМ30 забрать, вот и вливают эти лярды. Если им откажут, сразу все и прекратится
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Иван Петров
Ответ Jesse Boy
Китай 2.0
Они находятся ближе Китая. Если Сауды захотят они могут даже в ЛЧ играть, если играет Израиль.
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Val Smith
Ответ Cearvm
Не вижу пока никакой конкуренции. В Саудовскую Аравию уехали только футболисты-мусульмане, которым близка культура, почти все на спаде и в возрасте. Невеш - единственный удивительный трансфер, почти все остальные отказали, даже середняки. Да и в кого они инвестировали? В Китай и то охотнее ехали: Халк, Витсель, Карраско и т.д., причем посреди карьеры.
Китай насыпал Лавесси такую учу денег, что туда остальные ринулись.
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Иван Петров
Ответ Этот Райола хочет денег
Ну тут как в сказке: налево пойдешь, карьеру построишь, направо-денег срубишь. Ничем кроме денег они завлечь не могут. МанСити это английский клуб, выступает во всех турнирах, в том числе и ЛЧ. А саудовская лига это возможность заработка для предпенсионеров либо не реализовавших себя в Европе
Большинство футболистов играет ради денег. Оттого они ехали в Китай в свое время. Так что надо надеятся что для арабов это лишь игрушка и они реально не начнут тратить кучу денег на футбол годами.
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a2wai
Ответ Влад Ким
Просто они очень хотят ЧМ30 забрать, вот и вливают эти лярды. Если им откажут, сразу все и прекратится
Не получится с ЧМ-30, будет ЧМ-34. А если уже там откажут, то да, они откажутся.
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