Артур о Роналду: «Великолепный спортсмен и человек, он очень профессионален. В столовой «Юве» он всегда смотрел на наши тарелки и шутил о том, что мы едим»

Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался о профессионализме Криштиану Роналду.

«Как спортсмен и как человек он великолепен. Старается становиться лучше с каждым днем. Я помню, когда мы собирались в столовой « », он всегда смотрел на наши тарелки и шутил о том, что мы едим.

Он очень профессионален. Я никогда раньше не видел человека с таким складом ума. И он добился результатов как игрок», – сказал .