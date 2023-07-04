Артур о Роналду: «Великолепный спортсмен и человек, он очень профессионален. В столовой «Юве» он всегда смотрел на наши тарелки и шутил о том, что мы едим»
Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался о профессионализме Криштиану Роналду.
«Как спортсмен и как человек он великолепен. Старается становиться лучше с каждым днем. Я помню, когда мы собирались в столовой «Ювентуса», он всегда смотрел на наши тарелки и шутил о том, что мы едим.
Он очень профессионален. Я никогда раньше не видел человека с таким складом ума. И он добился результатов как игрок», – сказал Артур.
«Аргентинцы стали победителями турнира благодаря Лионелю Месси. У Португалии было сильнее поколение игроков, но не было такого футболиста, как Лео», - передает слова Деку TR Sports.
Почему об этом молчит СПОРТС.РУ????
Или не хотят слез фанатов рюналду???
Без ЧМ это невозможно, там только Месси, Пеле и Марадона.