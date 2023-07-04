Артур о Роналду: «Великолепный спортсмен и человек, он очень профессионален. В столовой «Юве» он всегда смотрел на наши тарелки и шутил о том, что мы едим»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Артур Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Артур высказался о профессионализме Криштиану Роналду.

«Как спортсмен и как человек он великолепен. Старается становиться лучше с каждым днем. Я помню, когда мы собирались в столовой «Ювентуса», он всегда смотрел на наши тарелки и шутил о том, что мы едим.

Он очень профессионален. Я никогда раньше не видел человека с таким складом ума. И он добился результатов как игрок», – сказал Артур

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31 комментарий

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saintveles
в столовую Роналду приходил первым, а уходил последним
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ApXuMaHqPuT
Ответ saintveles
в столовую Роналду приходил первым, а уходил последним
Это, скорее, про Игуаина😜
+46
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Михаил Сафонов
Ответ Hella black
Как спортсмен и как атлет КриРо вне конкуренции ! А вот как футболист и человек,это уже совсем другая история.
Как футболист - кучи наград, статус легенды, а как человек что? Он сосед твой? Расскажи.
+38
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+32
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noti22
Следил за тем, чтобы игроки Юве ели больше фруктов и меньше пили Пепси с чипсами Лейс
+21
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RM
Надо было сделать другой заголовок: "В столовой "Юве", Роналду всегда смотрел в наши тарелки".
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Пирс Морган
Роналду: "Тем, что Вы едите, я дома мою полы"
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Pok_Toholo
Хорошо хоть не плевал туда, для мотивации
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atomio
Ох уж эти сказки о том, что 20 летний должен питаться как 36 летний 🤡
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ws357
Ответ ApXuMaHqPuT
Это, скорее, про Игуаина😜
Игуаин больше по доставке фанател))
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Greatest Of All Time
Известный в прошлом португальский игрок Деку высказался относительно победы сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре в конце прошлого года.

«Аргентинцы стали победителями турнира благодаря Лионелю Месси. У Португалии было сильнее поколение игроков, но не было такого футболиста, как Лео», - передает слова Деку TR Sports.

Почему об этом молчит СПОРТС.РУ????
Или не хотят слез фанатов рюналду???
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Dinamus
великолепный человек шутит о том , что в тарелках других? всегда? ой , артурчик ;))
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Oleg
Ответ Николай Довыденко
тоже верно сказано , хорошая была бы статья . Все левое и не нужное выставляется напоказ - кто что ест , кто в каких трусах ходит- громкие заголовки умалчивается.. Но сути не отнимает что входит в число великих игроков , один из самых лучших , если не лучший..
Если ты про роналду, то в число лучших он не входит.
Без ЧМ это невозможно, там только Месси, Пеле и Марадона.
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relax4076
Ответ Greatest Of All Time
Известный в прошлом португальский игрок Деку высказался относительно победы сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре в конце прошлого года. «Аргентинцы стали победителями турнира благодаря Лионелю Месси. У Португалии было сильнее поколение игроков, но не было такого футболиста, как Лео», - передает слова Деку TR Sports. Почему об этом молчит СПОРТС.РУ???? Или не хотят слез фанатов рюналду???
спортс лучше повторно запостит уже давнее лизоблютское интервью никчёмного Артура чем высказывания Деку о Величайщем. В прочем спортс в своём репертуаре.
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зак
Ответ Hella black
Как спортсмен и как атлет КриРо вне конкуренции ! А вот как футболист и человек,это уже совсем другая история.
Роналду можно считать по факту самым популярным спортсменом в истории..
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Волька-ибн-Алёша
смотрел голодными глазами,при этом поедая очень полезный шпинат
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Barkass
Артур про Роналдо: "После того, как он каждый день смотрел в наши тарелки, у нас..."
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Николай Довыденко
По идее не удивительно , так и есть ..
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olegsv77@mail.ru
Роналду не может не вызывать уважения хотя бы своим профессионализмом. Но, увы, время неумолимо и старение ничем не компенсировать
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Tazemyrat Kemalow
Шут султаната
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