«Роналду не хочет брать меня в Саудовскую Аравию!» Куадрадо о будущем после ухода из «Юве»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Хуан Куадрадо ахахаха Футбол

Хуан Куадрадо заявил, что не собирается переходить в клуб из Саудовской Аравии.

«Я по-прежнему чувствую страсть и хочу конкурировать на высшем уровне. Кроме того, там играет Роналду, и он не хочет брать меня в Саудовскую Аравию!

Я расслаблен. Пока думаю, что лучше, и прошу Бога помочь с решением. Мой агент Андрей Мартинес был в Европе. Недавно он вернулся, чтобы обсудить со мной варианты.

Конечно, варианты есть. Мы проанализируем ситуацию и решим, что лучше», – сказал защитник, который покинул «Ювентус» на правах свободного агента.

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9 комментариев

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Temp LC
Ответ Луизао фром мексика
Зачем вообще слушать мнение этого марокканского нарцисса, который ничего не добился в футболе
твоё мнение и так никто не слушает
+11
-3
+8
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Dario Alexys
Не понятно это шутка или нет , или Криш сказал : ты еще в порядке , чтобы играть в Европе . Там же в Аравии не один клуб.
+8
-1
+7
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Akezhan Kutvarov
Ответ Dario Alexys
Не понятно это шутка или нет , или Криш сказал : ты еще в порядке , чтобы играть в Европе . Там же в Аравии не один клуб.
Конечно он угарнул!
Думаешь он действительно позвонил бы Кришу и сказал возьми пожалуйста меня играть?
+5
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+5
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ApXuMaHqPuT
Микрофону и в сериале можно ещё пару сезонов попылить
0
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Геннадий Тимченко
Ответ Temp LC
твоё мнение и так никто не слушает
наверняка Хуан Куадрадо пошутил: вряд ли Рон что-то говорил об его потенциальном переходе в какой-либо из клубов СА🤣
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