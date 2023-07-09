«Роналду не хочет брать меня в Саудовскую Аравию!» Куадрадо о будущем после ухода из «Юве»
Хуан Куадрадо заявил, что не собирается переходить в клуб из Саудовской Аравии.
«Я по-прежнему чувствую страсть и хочу конкурировать на высшем уровне. Кроме того, там играет Роналду, и он не хочет брать меня в Саудовскую Аравию!
Я расслаблен. Пока думаю, что лучше, и прошу Бога помочь с решением. Мой агент Андрей Мартинес был в Европе. Недавно он вернулся, чтобы обсудить со мной варианты.
Конечно, варианты есть. Мы проанализируем ситуацию и решим, что лучше», – сказал защитник, который покинул «Ювентус» на правах свободного агента.
Думаешь он действительно позвонил бы Кришу и сказал возьми пожалуйста меня играть?