«Восхищаюсь Месси – все критиковали Аргентину за проигрыш Саудовской Аравии, но он знал, чего стоит эта команда. Роналду – серьезный профессионал». Джордж Веа о Криштиану и Лео

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Джордж Веа рассказал, за что ценит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Если веришь во что-то, то, обладая талантом, всегда достигаешь этого. Посмотрите на Месси: все критиковали Аргентину после поражения от Саудовской Аравии [на ЧМ-2022]. Но он знал, чего стоит команда, и повторил, что первая игра ничего не значит. Я восхищаюсь им, потому что он талантлив, умен, мало говорит и работает на команду. Мне также нравится Криштиану Роналду, он серьезный профессионал.

Я по-прежнему слежу за европейскими лигами: теперь мне нравятся «Атлетико» и «Ювентус». Я всегда был ювентино, я полюбил «Ювентус» благодаря Мишелю Платини, и если меня спросят, в какой еще команде я хотел бы сыграть, я назвал бы «Юве». Но «Монако» – моя первая футбольная семья, а «Милан» – вторая», – сказал экс-нападающий «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

9 комментариев

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Иван Стуков
Восхищаюсь Роналду,ведь только он мог прервать гегемонию "Юве", вылететь из первой пятерки в АПЛ и упустить чемпионство в пустыне. Настоящий GOAT 🐫
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AlexRyzen
В конце Месси все таки сделал Роналду👍
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+5
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rigobersong
роналду весь чемпионат просил переписать гол, Месси весь чемпионат тащил сборную к победе:) вот и разница между величием и инфоцыганством:))
+5
-2
+3
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LaffyTaffy
Че то какая то каша в голове у Веа, просто прочитайте про клубы…
Всё смешалось: люди, кони
+3
-1
+2
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Игорь Климов
Ответ Спартак Уокер
Они оба великие
Да, Месси и Веа.
+3
-1
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Алексей Ненахов
Ответ LaffyTaffy
Че то какая то каша в голове у Веа, просто прочитайте про клубы… Всё смешалось: люди, кони
Козлы точнее
0
0
0
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