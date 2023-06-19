«Восхищаюсь Месси – все критиковали Аргентину за проигрыш Саудовской Аравии, но он знал, чего стоит эта команда. Роналду – серьезный профессионал». Джордж Веа о Криштиану и Лео

Джордж Веа рассказал, за что ценит Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Если веришь во что-то, то, обладая талантом, всегда достигаешь этого. Посмотрите на : все критиковали после поражения от [на ЧМ-2022]. Но он знал, чего стоит команда, и повторил, что первая игра ничего не значит. Я восхищаюсь им, потому что он талантлив, умен, мало говорит и работает на команду. Мне также нравится , он серьезный профессионал.

Я по-прежнему слежу за европейскими лигами: теперь мне нравятся «Атлетико» и « ». Я всегда был ювентино, я полюбил «Ювентус» благодаря Мишелю Платини, и если меня спросят, в какой еще команде я хотел бы сыграть, я назвал бы «Юве». Но «Монако» – моя первая футбольная семья, а «Милан» – вторая», – сказал экс-нападающий «Милана» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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